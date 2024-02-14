Титульник Топурии и Волкановски, претендентский бой Сехудо и Двалишвили. Анонс карда UFC 298

18 февраля состоится турнир UFC 298. В главном бою вечера за пояс в полулегком весе встретятся Александр Волкановски и Илия Топурия

Бои предварительного карда

1. Андреа Ли в женском наилегчайшем весе подерется с Мирандой Мэверик

2. Вэл Вудберн встретится с Обаном Эллиотом в полусреднем дивизионе

3. Джош Куинлан в полусреднем весе подерется с Дэнни Барлоу

4. Миньян Чжан в полутяжелом весе проведет бой с Брендсоном Рибейро

5. Ринья Накамура в легчайшем весе сразится с Карлосом Верой

6. Маркос Де Лима подерется против Джастина Тафы в тяжелом дивизионе

7. Аманда Лемос в женском минимальном дивизионе встретится с Маккензи Дерн

UFC 298: Волкановски vs Топурия — Превью

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 298 откроет поединок в среднем весе с участием 15-го номера рейтинга Энтони Эрнандеса и Романа Копылова. Бойцы подходят к очному противостоянию на серии из четырех побед кряду.

Несмотря на то, что Эрнандес пребывает в рейтинге, предыдущий уровень его оппозиции был не выше, чем у Романа. Он бил исключительно середняков вроде Эдмена Шахбазяна.

Поэтому нельзя сказать, что Энтони Эрнандес это боец высочайшего класса. Но и легким оппонентом для Копылова он также не является. Ранее Энтони запомнился своими быстрыми проходами в ноги и разнообразием приемов на земле.

Копылов стилистически является ударником. На его стороне хорошая ударная мощь и внушительные габариты. В целом, у него есть все шансы одержать победу над Эрнандесом и ворваться в рейтинг средневесов.

Генри Сехудо globallookpress.com

Очередной поединок основного карда пройдет в легчайшем весе с участием второго и третьего номеров рейтинга Мераба Двалишвили и Генри Сехудо. Победитель данного противостояния станет следующим претендентом на титул.

Стоит отметить, что и Генри, и Мераб борцы высочайшего класса. Грузинскому бойцу принадлежит рекорд по количеству тейкдаунов в дивизионе за один поединок. Сехудо ранее и вовсе был олимпийским чемпионом по борьбе.

До встречи с Двалишвили Генри дал очень конкурентный бой экс-чемпиону Алджамейну Стерлингу, проиграв ему лишь раздельным решением. Пожалуй, главные проблемы Сехудо это его возраст и трехлетняя пауза в карьере.

Тот же Мераб дерется гораздо чаще и сейчас он пребывает в пиковой форме. Сложно сказать, что уровень борьбы или ударных навыков у Двалишвили выше, нежели у бывшего чемпиона в двух дивизионах. Но за счет чуть лучшей физической формы у него есть все шансы на победу в претендентском бою.

В полусреднем весе пройдет поединок с участием восьмого и десятого номеров рейтинга Джеффа Нила и Иэна Гэрри. Американец крайне нестабилен и чередует победы с поражениями. Но назвать легким противником его точно нельзя.

Особенно с учетом того, какой конкурентный бой в предыдущей встрече он дал непобежденному Шавкату Рахмонову. Хорошая физическая форма, отличная стойкость к восприятию ударов и умение рубиться вблизи делают Нила опасным соперником.

У Гэрри тоже есть свои преимущества. Во-первых, он идет на серии из 13-ти выигранных поединков кряду без единого поражения в ММА. Плюс ко всему, его ударная техника гораздо выше, нежели у Нила.

В UFC у ирландца 6 побед, а 2 последние были достигнуты над парнями из рейтинга Нилом Мэгни и Даниэлом Родригесом. В стойке у Гэрри явное преимущество. Но вот в партере Джефф вполне может потягаться с непобежденным ирландцем.

Косту и Волкановски ждут трудные бои

Роберт Уиттакер globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем весе подерутся третий и шестой номера рейтинга Роберт Уиттакер и Пауло Коста. Оба бойца подошли к очному противостоянию с аналогичной статистикой в 3 победы и 2 поражения в пяти встречах.

Да и уровень предыдущей оппозиции у каждого из них был достаточно высокий. Оба уже успели подраться за титул с Исраэлем Адесаньей, но никто из них не сумел отобрать у него пояс.

За Уиттакером можно отметить его высокий бойцовский IQ и универсализм. «Жнец» является одним из самых опытных бойцов среднего дивизиона. За годы выступлений в UFC он дрался с разными соперниками и сталкивался с самыми нестандартными стилями, поэтому его сложно чем-то удивить.

Главный вопрос заключается, в том не пошел ли Роберт на спад в свои 33 года. К его предыдущему выступлению против Дрикуса Дю Плесси, которому новозеландец проиграл нокаутом, много вопросов.

Но вопросов к Пауло Косте еще больше. Бразилец в последний раз дрался полтора года назад и тогда он победил решением ветерана Люка Рокхолда, которого уже давно не было в топ-15. Тогда Коста даже не сумел закончить бой досрочно свою пользу.

Отсюда возникают сомнения является ли сейчас Пауло бойцом уровня топ-10. Единственное, что у него есть, — это невероятный атлетизм. Срубить соперника одним ударом Коста может, даже несмотря на длительную паузу в карьере.

В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полулегком весе встретятся доминирующий чемпион Александр Волкановски и третий номер рейтинга Илия Топурия.

Грузин считает, что это будет один из самых легких поединков в его карьере. Топурия очень уверен в себе и не без оснований. У «Эль-Матадора» 14 побед и ни единого поражения в карьере.

Ранее в UFC он катком прошелся по всем предыдущим соперникам. Грузин не оставил никаких шансов на успех ни Брайсу Митчеллу, ни Джошу Эммету. У него высочайшая техника бокса и хорошая защита от борьбы.

Однако противостоять ему будет едва ли не самый сильный боец в истории этого дивизиона. У Волкановски 5 защит титула кряду. В UFC Александр проигрывал только в легком дивизионе Исламу Махачеву, но в своем весе и у него нет ни единого проигрыша.

Ко всем предыдущим претендентам австралиец подбирал ключи и уверенно побеждал их. Причем с годами чемпион потянул свою борцовскую базу. У него очень быстрые проходы в ноги и хороший контроль на земле.

И просто так терять свой пояс в противостоянии с молодым и дерзким претендентом Александр не собирается.