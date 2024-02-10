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    «Колби не станет чемпионом, зачем кому-то с ним драться» — громкое интервью Бернса о бое с Ковингтоном

    Бернсу не интересен бой Ковингтоном, Гилберт не считает «Хаоса» реальной угрозой

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    Гилберт Бернс«Колби не станет чемпионом, зачем кому-то с ним драться» — громкое интервью Бернса о бое с Ковингтоном Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС Эрлинг Холанн и Фил Фоден«Манчестер Сити» — «Эвертон». Онлайн
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    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс
    Бернс не верит, что победа над Ковингтоном принесет ему титульник в полусреднем дивизионе UFC. По мнению бразильца, время «Хаоса» уже давно прошло

    Бернс высмеял слова Колби о травме

    Бернс не поверил Ковингтону, заявившему о травме в его последнем бою. 35-летний Колби вернулся в поле зрения СМИ на этой неделе, поделившись рентгеновским снимком, подтверждающим переломом его левой стопы.

    Травма, по словам Ковингтона, появилась в результате первого удара, нанесенного американцем в недавнем поединке за титул против чемпиона UFC в полусреднем весе против Леона Эдвардса в декабре.

    Бывший временный чемпион проиграл тот поединок единогласным решением судей, что, возможно, стало его худшим выступлением за все время пребывания в лиге Даны Уайта.

    Ковингтон сказал, что травма затруднила весь его мыслительный процесс и стала причиной того, почему он не мог драться я в типичном стиле с высоким давлением в партере.

    Эдвардс в той встрече раз за разом удачно защищался от тейкдаунов на протяжении всех 25-ти минут. За счет удачных заблокированных попыток переводов ему удалось нивелировать сильную сторону «Хаоса» и одержать над ним победу.

    Колби Ковингтон
    globallookpress.com

    Гилберт Бернс, тренирующийся вместе с Ковингтоном во Флориде, в Майами не верит ни единому слову «Хаоса». Бразилец говорит, что Ковингтон продолжает жить, как обычно, после декабрьского поражения.

    «Думаете, он все это время лежал дома? Я видел, как он ходил повсюду в Майами. Рентген? Я не вижу его имени на рентгенограмме. Непонятно, чья она. Мы с ребятами видели, как Колби повсюду ходил по Майами и веселился.

    Он ходил на тусовки, играл в покер, посещал все развлекательные заведения. Я не видел никакого гипса, я вообще ничего не видел, связанного с травмой. До сих пор верите в подлинность снимка? Я вот сомневаюсь.

    Очень трудно поверить всему, что говорит Колби. Вы не знаете, правда это или нет. Он странный персонаж. Вообще, многие бойцы говорили, что настоящий Колби так и не появлялся в бою с Эдвардсом.

    Но я считаю, тогда в декабре и был настоящий Колби. Просто Леон победил его, он был лучше в тот вечер. Люди не придают этому успеху большого значения, но Эдвардс был очень хорош. Он просто выключил Ковингтона из игры».

    Гилберт не видит смысла в бою с «Хаосом»

    UFC 296: Колби Ковингтон — Слова после боя

    Колби уже думает о возвращении в октагон летом. Размышляя о своем следующем возможном противнике, он упомянул имя Бернса при условии, что тот в очередном поединке пройдет Джека Маддалену на UFC 299.

    Как всегда, не обошлось без грязи. «Хаос» в адрес бразильца сказал много нериятных слов, назвав его старым, толстым и беспомощным. Сам Бернс давно хотел провести поединок с Колби.

    Но увидев, в какой ужасной форме Ковингтон был в противостоянии с чемпионом дивизиона Эдвардсом, Гилберт уже не уверен, стоит ли ему драться с «Хаосом» или нет:

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    • «Я видел пару роликов в СМИ, говорящих о том, что он может драться с Иэном Гарри или со мной. Думаете, наш бой с ним все еще актуален? Этот парень появился в декабре после двухлетнего простоя.

    Не знаю, что вообще сказать о его нынешнем уровне. Я уже давно перестал думать об этом парне. Я ранее вызывал Ковингтон так много раз. У него было много возможностей сразиться со мной. Сейчас я сосредоточен на Джеке.

    После него посмотрим, что будет дальше. Но я не собираюсь проходить мимо Маддалены. Этот парень будет голоден. А Эдвардс на UFC 296 очень убедительно побил Ковингтона, и я думаю, с ним все кончено.

    Всякий раз после боя он вызывал Стивена Томпсона. "Вандербой" тоже только проиграл и поэтому Колби увидел в нем удобного соперника. Он выбирает для себя только тех, в ком видит слабость.

    Это еще один признак того, что история Ковингтона окончена. Он больше никогда не будет драться за титул. А если он выпал из титульной гонки, то зачем мне драться с ним. Зачем вообще кому-то выходить на бой с Колби, если за победу над ним не дадут поединок за пояс?», — заявил Гилберт в интервью МMAfighting.

    У «Хаоса» нет шансов против Бернса

    Белал Мухаммад и Гилберт Бернс
    globallookpress.com

    37-летний Бернс хорошо выступил после своего первого боя за титул чемпиона UFC против Камару Усмана на UFC 258 в феврале 2021 года. После проигрыша «нигерийскому кошмару» техническим нокаутом во втором раунде Гилберт запомнился доминирующими победами над Стивеном Томпсоном, Нилом Мэгни и Хорхе Масвидалем.

    Даже несмотря на поражение бразильца в последнем поединке от Белала Мухаммеда единогласным решением судей на UFC 288 в мае прошлого года, тренер Леона Эдвардса Дэйв Ловелл выделил Гилберта, как потенциального претендента на титул.

    Однако вероятность того, что Бернс станет следующим оппонентом «Рокки» очень мала. Бернс уже готовится к поединку с Маддаленой, которого он считает крайне опасным противником.

    Очередное противостояние с набирающим обороты Джеком, покажет реальный уровень Бернса на данный момент в полусреднем весе.

    «Я рад, что мне дали такого соперника. Знаю, я очень близок к титульному бою. Я думаю, что получу второй шанс. Во мне все еще много сил. Титульник — это то, с чем я ложусь спать каждый день.

    Я постоянно думаю об этом. Даже просыпаюсь с мыслью о том, как буду драться за пояс. Меня отделяют одна или две победы от титульного боя. Поэтому передо мной стоит цель вырубить Джека первым».

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    • Если же Бернс пройдет Маддалену, то следующим соперником ему могут дать Ковингтона. С учетом ужасной формы «Хаоса» шансов против бразильца у него немного. Бернсу хоть и 37, но он выглядит в клетке конкурентоспособным в отличие от Колби.

    Хорошие тайминги, высокий уровень БЖЖ, отличная защита в партере и невероятно сильный хук с левой — главные преимущества Гилберта. В нынешних реалиях Колби для него легкий соперник.

    С учетом яркого стиля Бернса, предпочитающего рубиться с соперником на ближней дистанции, Ковингтона с его проблемами в стойке и медлительностью ждет глубокий нокаут и очередное поражение.

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