«Колби не станет чемпионом, зачем кому-то с ним драться» — громкое интервью Бернса о бое с Ковингтоном

Бернс не верит, что победа над Ковингтоном принесет ему титульник в полусреднем дивизионе UFC. По мнению бразильца, время «Хаоса» уже давно прошло

Бернс высмеял слова Колби о травме

Бернс не поверил Ковингтону, заявившему о травме в его последнем бою. 35-летний Колби вернулся в поле зрения СМИ на этой неделе, поделившись рентгеновским снимком, подтверждающим переломом его левой стопы.

Травма, по словам Ковингтона, появилась в результате первого удара, нанесенного американцем в недавнем поединке за титул против чемпиона UFC в полусреднем весе против Леона Эдвардса в декабре.

Бывший временный чемпион проиграл тот поединок единогласным решением судей, что, возможно, стало его худшим выступлением за все время пребывания в лиге Даны Уайта.

Ковингтон сказал, что травма затруднила весь его мыслительный процесс и стала причиной того, почему он не мог драться я в типичном стиле с высоким давлением в партере.

Эдвардс в той встрече раз за разом удачно защищался от тейкдаунов на протяжении всех 25-ти минут. За счет удачных заблокированных попыток переводов ему удалось нивелировать сильную сторону «Хаоса» и одержать над ним победу.

Колби Ковингтон globallookpress.com

Гилберт Бернс, тренирующийся вместе с Ковингтоном во Флориде, в Майами не верит ни единому слову «Хаоса». Бразилец говорит, что Ковингтон продолжает жить, как обычно, после декабрьского поражения.

«Думаете, он все это время лежал дома? Я видел, как он ходил повсюду в Майами. Рентген? Я не вижу его имени на рентгенограмме. Непонятно, чья она. Мы с ребятами видели, как Колби повсюду ходил по Майами и веселился.

Он ходил на тусовки, играл в покер, посещал все развлекательные заведения. Я не видел никакого гипса, я вообще ничего не видел, связанного с травмой. До сих пор верите в подлинность снимка? Я вот сомневаюсь.

Очень трудно поверить всему, что говорит Колби. Вы не знаете, правда это или нет. Он странный персонаж. Вообще, многие бойцы говорили, что настоящий Колби так и не появлялся в бою с Эдвардсом.

Но я считаю, тогда в декабре и был настоящий Колби. Просто Леон победил его, он был лучше в тот вечер. Люди не придают этому успеху большого значения, но Эдвардс был очень хорош. Он просто выключил Ковингтона из игры».

Гилберт не видит смысла в бою с «Хаосом»

UFC 296: Колби Ковингтон — Слова после боя

Колби уже думает о возвращении в октагон летом. Размышляя о своем следующем возможном противнике, он упомянул имя Бернса при условии, что тот в очередном поединке пройдет Джека Маддалену на UFC 299.

Как всегда, не обошлось без грязи. «Хаос» в адрес бразильца сказал много нериятных слов, назвав его старым, толстым и беспомощным. Сам Бернс давно хотел провести поединок с Колби.

Но увидев, в какой ужасной форме Ковингтон был в противостоянии с чемпионом дивизиона Эдвардсом, Гилберт уже не уверен, стоит ли ему драться с «Хаосом» или нет:

«Я видел пару роликов в СМИ, говорящих о том, что он может драться с Иэном Гарри или со мной. Думаете, наш бой с ним все еще актуален? Этот парень появился в декабре после двухлетнего простоя.

Не знаю, что вообще сказать о его нынешнем уровне. Я уже давно перестал думать об этом парне. Я ранее вызывал Ковингтон так много раз. У него было много возможностей сразиться со мной. Сейчас я сосредоточен на Джеке.

После него посмотрим, что будет дальше. Но я не собираюсь проходить мимо Маддалены. Этот парень будет голоден. А Эдвардс на UFC 296 очень убедительно побил Ковингтона, и я думаю, с ним все кончено.

Всякий раз после боя он вызывал Стивена Томпсона. "Вандербой" тоже только проиграл и поэтому Колби увидел в нем удобного соперника. Он выбирает для себя только тех, в ком видит слабость.

Это еще один признак того, что история Ковингтона окончена. Он больше никогда не будет драться за титул. А если он выпал из титульной гонки, то зачем мне драться с ним. Зачем вообще кому-то выходить на бой с Колби, если за победу над ним не дадут поединок за пояс?», — заявил Гилберт в интервью МMAfighting.

У «Хаоса» нет шансов против Бернса

Белал Мухаммад и Гилберт Бернс globallookpress.com

37-летний Бернс хорошо выступил после своего первого боя за титул чемпиона UFC против Камару Усмана на UFC 258 в феврале 2021 года. После проигрыша «нигерийскому кошмару» техническим нокаутом во втором раунде Гилберт запомнился доминирующими победами над Стивеном Томпсоном, Нилом Мэгни и Хорхе Масвидалем.

Даже несмотря на поражение бразильца в последнем поединке от Белала Мухаммеда единогласным решением судей на UFC 288 в мае прошлого года, тренер Леона Эдвардса Дэйв Ловелл выделил Гилберта, как потенциального претендента на титул.

Однако вероятность того, что Бернс станет следующим оппонентом «Рокки» очень мала. Бернс уже готовится к поединку с Маддаленой, которого он считает крайне опасным противником.

Очередное противостояние с набирающим обороты Джеком, покажет реальный уровень Бернса на данный момент в полусреднем весе.

«Я рад, что мне дали такого соперника. Знаю, я очень близок к титульному бою. Я думаю, что получу второй шанс. Во мне все еще много сил. Титульник — это то, с чем я ложусь спать каждый день.

Я постоянно думаю об этом. Даже просыпаюсь с мыслью о том, как буду драться за пояс. Меня отделяют одна или две победы от титульного боя. Поэтому передо мной стоит цель вырубить Джека первым».

Если же Бернс пройдет Маддалену, то следующим соперником ему могут дать Ковингтона. С учетом ужасной формы «Хаоса» шансов против бразильца у него немного. Бернсу хоть и 37, но он выглядит в клетке конкурентоспособным в отличие от Колби.

Хорошие тайминги, высокий уровень БЖЖ, отличная защита в партере и невероятно сильный хук с левой — главные преимущества Гилберта. В нынешних реалиях Колби для него легкий соперник.

С учетом яркого стиля Бернса, предпочитающего рубиться с соперником на ближней дистанции, Ковингтона с его проблемами в стойке и медлительностью ждет глубокий нокаут и очередное поражение.