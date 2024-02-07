Пайфер подерется с Херманссоном, Иге проведет бой с Фили. Анонс карда UFC Vegas 86

В ночь с 10 на 11 февраля состоится турнир UFC Vegas 86. В главном событии вечера встретятся Джек Херманссон и Джо Пайфер

Бои предварительного карда

1. Даниэль Маркос в легчайшем весе встретится с Аори Кюиленгом

2. Хидер Амиль в полулегком дивизионе проведет бой с Ферни Гарсией

3. Зак Пауга в полутяжелом весе встретится с Богданом Гуськовым

4. Джеремайя Уэйлс в полусреднем весе подерется Максом Гриффином

5. Девин Кларк встретится с Марцином Прачнио в полутяжелом дивизионе

6. Лома Лукбунми в женском минимальном весе подерется с Бруной Бразил

7. Тимоти Куамба в легком весе сразится против Болажи Оки

8. Тревин Джайлс в полусреднем дивизионе проведет бой с Карлосом Пратесом

UFC Vegas 86: Hermansson vs Pyfer — February 10 | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в среднем весе с участием Родольфо Виейры и Армена Петросяна. Парни подходят к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

Родольфо оказался сильнее Коди Брандейджа, которого он задушил во второго раунде. Всего у 34-летнего бразильца в промоушене 5 поединков. Он без проблем справлялся с бойцами второго эшелона и проигрывал лишь нынешним представителям рейтинга Кертису и Эрнандесу.

Армен ранее прошел Кристиана Данкана, выиграв у него единогласным решением судей. В активе бойца из Армении 3 победы и одно поражение в UFC. Как и его очередной оппонент, Петросян является ярко выраженным борцом.

Впрочем, преимущество в физической силе и более высокий процент удачных тейкдаунов — это ключевые факторы, благодаря которым Армен может выиграть свой очередной поединок в промоушене.

В легком весе встретятся бывший представитель первой десятки рейтинга Майкл Джонсон и вчерашний дебютант промоушена Дарриус Флауэрс. Оба бойца проиграли свои предыдущие поединки.

Джонсон уступил ранее такому же ветерану Диего Феррейре нокаутом во втором раунде. За последние 8 поединков у Майкла лишь 2 победы, и это говорит о том, что в нынешних реалиях он уже неконкурентоспособен.

Флауэрс в своем дебютном бою проиграл сабмишном Джейку Мэттьюзу, но то был поединок в полусреднем дивизионе. В категории до 70,3 кг шансов у более молодого американца проявить себя гораздо больше. Да и соперник для того, чтобы закрыть предыдущее поражение, у Дарриуса подходящий.

Брэд Таварес globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках в среднего веса выйдут Брэд Таварес и Грегори Родригес. Американец ранее находился в топ-15, но с течением времени выпал из рейтинга.

В последние годы он чередует победы с поражениями. Брэд уступал более молодым и амбициозным бойцам вроде Дрикуса Дю Плесси и Бруно Силвы, а побеждал ветеранов, таких как Крис Вайдман.

Статистика Родригеса в UFC выглядит более внушительной. У него в промоушене 5 выигранных поединков и лишь 2 поражения. Однако уровень оппозиции был гораздо ниже, чем у того же Тавареса.

Ввиду опыта в противостояниях с топовыми соперниками и неплохой борцовской базы у Тавареса есть возможность продолжить свою победную серию. Грегори обладает неплохим ударом, но больше у него ничего нет. Как боец ММА, Таварес гораздо разностороннее.

Еще один поединок основного карда также пройдет в среднем весе с участием Игоря Потери и Роберта Брычека. Украинец сейчас находится на грани вылета из UFC. Ранее в промоушене он потерпел 3 поражения в четырех поединках.

Причем каждому из своих предыдущих соперников Потеря проиграл нокаутом. Победить ему удалось лишь ветерана Маурисио Руа, которому на момент боя с украинцем было уже 42 года.

Для Брычека это будет первый поединок в UFC. К своему дебюту в промоушене он подошел на серии из пяти побед кряду нокаутами в первом раунде. В Лас-Вегасе у Роберта есть отличная возможность продлить свой винстрик.

У Потери очень плохая защита от ударов в стойке. Украинец съедает лицом больше половины попаданий оппонентов. Да и глядя на его предыдущие выступления, сложно сказать, что Игорь соответствует уровню UFC.

Иге и Херманссона ожидают тяжелейшие бои

Дэн Иге (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе встретятся 13-й номер рейтинга Дэн Иге и Андре Фили. Оба бойца сейчас пребывают далеко не в самой лучшей форме. К этому противостоянию они подошли с идентичной статистикой — 2 победы и 3 поражения за последние 5 встреч.

На данном отрезке Иге проиграл всем представителям топ-15, а побеждал он только тех парней, которые далеки от попадания в рейтинг. Но в отличие от грядущего оппонента Фили уступал всем подряд.

Даже предыдущая победа нокаутом в первом раунде над Лукасом Алмейдой не делает его фаворитом. Дэн хоть и на спаде, но его опыт в выступлениях с бойцами из топ-10 — это хорошее подспорье для очередного успеха.

Даже в тех поединках, в которых Иге проигрывал в одностороннем порядке, он держался до последнего и не позволил своим оппонентам финишировать себя. Еще ни один боец ранее не сумел удосрочить Дэна за всю его карьеру.

Невероятная воля к победе и стойкость однозначно скажутся на результате этого противостояния. В текущей форме Фили не выглядит бойцом, способным одержать верх над таким опытным противником.

В главном событии вечера в среднем весе встретятся 11-й номер рейтинга Джек Херманссон и восходящая звезда дивизиона Джо Пайфер. В пиковые годы скандинав казался теневой угрозой для всей категории, но с возрастом он пошел на спад.

Херманссон уже не выдерживает конкуренции на высоком уровне. В своем последнем поединке он и вовсе уступил Роману Долидзе, которого не было в рейтинге. Другим бойцам из топ-15, включая Шона Стрикленда и Марвина Веттори, он тоже проиграл.

За 3 года норвежец одержал только 2 победы, которые были добыты решением. А вот Пайфер в предыдущих поединках в UFC выглядел гораздо предпочтительнее. Его дебют состоялся в сентябре 2022 года.

За это время американец одержал 3 досрочных победы — 2 нокаутом и одна сабмишном. Причем ни один из предыдущих его поединков в UFC не продлился даже до середины второго раунда.

Молодость, атлетизм и универсализм — это главные преимущества Джо в сравнении с Херманссоном. У 27-летнего американца есть все, чтобы пройти опытного ветерана и ворваться в топ-15 средневесов.