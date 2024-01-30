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    Самые ожидаемые бои UFC в 2024 году

    Джонс и Миочич, Махачев и Эдвардс — какие бои ждут фанаты UFC в 2024 году?

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Шон О'Мэлли Марлон Вера Александр Волкановски Ислам Махачев Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Конор Макгрегор Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Гилберт Бернс Исраэль Адесанья Шон Стрикланд Джон Джонс Алекса Грассо Валентина Шевченко Аманда Нунес
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    Джон Джонс
    Титульный поединок в тяжелом весе, поход Махачева за вторым поясом и первая защита О’Мэлли — болельщики в ожидании этих противостояний в ближайшие месяцы

    1. Алекса Грассо против Вэйли Чжан

    Единственная девушка, кому ранее удалось завоевать 2 пояса UFC среди женщин, — это Аманда Нунес. После победы «Львицы» над Крис Сайборг в 2018-м больше никто из числа чемпионок не переходил в другую весовую категорию за еще одним поясом.

    В начале этого года появились слухи об организации поединка между Алексой Грассо и Вэйли Чжан. Мексиканке сейчас принадлежит титул в женском наилегчайшем дивизионе. Вэйли является обладательницей пояса в минимальном весе.

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    • Для нее поединок с Грассо отличная возможность взять второй пояс и войти в историю. С точки зрения конкурентности этот поединок однозначно имеет смысл. Алекса один из лучших боксеров среди женщин.

    Вэйли на фоне представительниц минимального дивизиона выделяется невероятным уровнем борьбы и внушительной физподготовкой. Очень интересно было бы посмотреть на нее в дивизионе, где дерутся Грассо, Шевченко, Бланчфилд и другие.

    Громких женских боев в UFC не так уж и много. Но противостояние с участием двух чемпионок из разных весовых категорий однозначно привлечет к себе очень много внимания.

    2. Александр Волкановски против Илии Топурии

    Александр Волкановски
    globallookpress.com

    На UFC 298 доминирующий чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски встретится с третьим номером рейтинга Илией Топурией. Грузин ранее не проиграл ни одного боя в своей карьере.

    На титульный поединок он вышел после уверенной победы по очкам над Джошем Эмметом. Волкановски по ряду причин начинают раньше времени списывать со счетов.

    Все упирается не только в 35-летний возраст, но и исход предыдущего поединка против Ислама Махачева в легком весе (поражение нокаутом в первом раунде). У Топурии, действительно, есть ряд преимуществ перед чемпионом.

    Он быстрее и моложе Алекса. Плюс ко всему, Топурия никогда не отступает назад и постоянно прессингует соперников. Но за Волкановски невероятный опыт, прекрасный бойцовский интеллект и универсализм. Так что легким этот поединок не будет ни для кого.

    3. Шон О’Мэлли против Марлона Веры

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    Марлон Вера сейчас идет только шестым в рейтинге легчайшего дивизиона. «Чито» не так давно проиграл Кори Сэндхагену, а потом лишь решением выиграл у ветерана Педро Муньоза и получил титульник.

    Однако Вера является единственным бойцом, который сумел нанести поражение нынешнему чемпиону. Тогда, в августе 2020 года, «Чито» выиграл у Шона техническим нокаутом хоть не без помощи травмы соперника.

    На UFC 298 О’Мэлли хочет закрыть то поражение и доказать всему миру, что исход их предыдущего поединка не более, чем ошибка. Для Марлона в этом бою присутствуют, как минимум, 2 мотивации.

    Первая из них — это чемпионский пояс. Вторая — поставить на место всех критиков, отдающих предпочтение О’Мэлли. С учетом откровенной вражды между Шоном и Марлоном болельщиков ожидает по-настоящему бескомпромиссный поединок.

    4. Ислам Махачев против Леона Эдвардса

    Ислам Махачев
    globallookpress.com

    Ислам Махачев хочет войти в историю промоушена не только в статусе чемпиона легкого веса с рекордом по количеству успешных защит титула, но и как обладатель двух поясов.

    Ранее россиянин без каких-либо проблем финишировал самого опасного легковеса Чарльза Оливейру, а затем дважды одолел бывшего лидера Р4Р Александра Волокановски.

    Но полусредний дивизион это совсем другой уровень. Там более физически крепкие и габаритные бойцы. Плюс ко всему, чемпион категории до 77,1 кг Леон Эдвардс сейчас находится на пике. «Рокки» тактически грамотный и техничный боец.

    Он гораздо крупнее Махачева, и что самое главное, не боится борьбы. Главная интрига заключается в том, сумеет ли Ислам перевести такого оппонента на землю? У Леона хорошая защита от тейкдаунов. Да и сам он не стесняется идти в борьбу и стягивать противников вниз.

    5. Конор Макгрегор против Майкла Чендлера

    Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    Разговоры о поединке Макгрегора против Чендлера длятся уже почти 2,5 года. В начале 2024-го матчмейкеры анонсировали его на 29 июня. Позднее появилась информация, что парни могут подраться на юбилейном турнире UFC 300.

    Их противостояние в таком грандиозном карде это самый логичный и лучший вариант абсолютно для всех. Были слухи о бое в среднем дивизионе, но их поединок это шоу, нежели битва за топ-5 или титульную гонку.

    Макгрегор и Чендлер всегда устраивали в клетке зрелищные бои. Ирландец один из лучших ударников в истории UFC. Он способен решить исход любого противостояния одним точным попаданием.

    Чендлер тактически выглядит далеко не самым грамотным бойцом. Однако за свое желание зарубиться с соперником на ближней дистанции уже в первом раунде он еще 4 года назад получил признание в глазах болельщиков.

    6. Исраэль Адесанья против Хамзата Чимаева

    Поединок Адесаньи с Чимаевым — одно из самых интригующих противостояний в среднем дивизионе. Хамзат восходящая звезда UFC без единого поражения в карьере. Ранее он пополнил свой послужной список двумя громкими именами в лице Гилберта Бернса и Камару Усмана.

    Однако до сих пор возникает вопрос о его конкурентоспособности в весе до 83,9 кг, потому как ранее поединков со средневесами у него еще не было. Бой с бывшим чемпионом этой категории Исраэлем Адесаньей станет проверкой на прочность и шансом получить титульный поединок.

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    • Для новозеландца встреча с Хамзатом тоже имеет смысл. Исраэля, как и Волкановски, после разгромного поражения от Стрикленда начали списывать со счетов. Ввиду высочайших навыков борьбы Чимаев стилистически самый неудобный соперник для Адесаньи.

    В то же время у Хамзата много проблем в стойке. Интрига в таком бою заключается в том: кто первым реализует свой геймплан и финиширует соперника.

    7. Джон Джонс против Стипе Миочича

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    Бой Джонса против Миочича является одним из самых ожидаемых в этом году во всех смыслах. Матчмейкеры преподносят это противостояние, как битву лучшего бойца в истории ММА против лучшего тяжеловеса в истории UFC.

    Они должны были дважды встретиться в прошлом году, но оба раза поединок отменился. Из-за травмы Джонса тяжелый дивизион пребывает в подвешенном состоянии.

    UFC не собирается лишать «Костяного» пояса, заставляя всех остальных участников титульной гонки просто ждать. В категории уже появился временный чемпион, но такая ситуация не устраивает ни самого Тома Аспиналла, ни остальных бойцов из топ-5.

    После поединка Джонса и Миочича станет ясно, что будет дальше с тяжелым дивизионом. Возможно, для двух легенд UFC Джона и Стипе это будет последний бой в их карьере.

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