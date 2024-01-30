Самые ожидаемые бои UFC в 2024 году

Титульный поединок в тяжелом весе, поход Махачева за вторым поясом и первая защита О’Мэлли — болельщики в ожидании этих противостояний в ближайшие месяцы

1. Алекса Грассо против Вэйли Чжан

Единственная девушка, кому ранее удалось завоевать 2 пояса UFC среди женщин, — это Аманда Нунес. После победы «Львицы» над Крис Сайборг в 2018-м больше никто из числа чемпионок не переходил в другую весовую категорию за еще одним поясом.

В начале этого года появились слухи об организации поединка между Алексой Грассо и Вэйли Чжан. Мексиканке сейчас принадлежит титул в женском наилегчайшем дивизионе. Вэйли является обладательницей пояса в минимальном весе.

Для нее поединок с Грассо отличная возможность взять второй пояс и войти в историю. С точки зрения конкурентности этот поединок однозначно имеет смысл. Алекса один из лучших боксеров среди женщин.

Вэйли на фоне представительниц минимального дивизиона выделяется невероятным уровнем борьбы и внушительной физподготовкой. Очень интересно было бы посмотреть на нее в дивизионе, где дерутся Грассо, Шевченко, Бланчфилд и другие.

Громких женских боев в UFC не так уж и много. Но противостояние с участием двух чемпионок из разных весовых категорий однозначно привлечет к себе очень много внимания.

2. Александр Волкановски против Илии Топурии

Александр Волкановски globallookpress.com

На UFC 298 доминирующий чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски встретится с третьим номером рейтинга Илией Топурией. Грузин ранее не проиграл ни одного боя в своей карьере.

На титульный поединок он вышел после уверенной победы по очкам над Джошем Эмметом. Волкановски по ряду причин начинают раньше времени списывать со счетов.

Все упирается не только в 35-летний возраст, но и исход предыдущего поединка против Ислама Махачева в легком весе (поражение нокаутом в первом раунде). У Топурии, действительно, есть ряд преимуществ перед чемпионом.

Он быстрее и моложе Алекса. Плюс ко всему, Топурия никогда не отступает назад и постоянно прессингует соперников. Но за Волкановски невероятный опыт, прекрасный бойцовский интеллект и универсализм. Так что легким этот поединок не будет ни для кого.

3. Шон О’Мэлли против Марлона Веры

UFC 2024: Cезонная пресс-конференция

Марлон Вера сейчас идет только шестым в рейтинге легчайшего дивизиона. «Чито» не так давно проиграл Кори Сэндхагену, а потом лишь решением выиграл у ветерана Педро Муньоза и получил титульник.

Однако Вера является единственным бойцом, который сумел нанести поражение нынешнему чемпиону. Тогда, в августе 2020 года, «Чито» выиграл у Шона техническим нокаутом хоть не без помощи травмы соперника.

На UFC 298 О’Мэлли хочет закрыть то поражение и доказать всему миру, что исход их предыдущего поединка не более, чем ошибка. Для Марлона в этом бою присутствуют, как минимум, 2 мотивации.

Первая из них — это чемпионский пояс. Вторая — поставить на место всех критиков, отдающих предпочтение О’Мэлли. С учетом откровенной вражды между Шоном и Марлоном болельщиков ожидает по-настоящему бескомпромиссный поединок.

4. Ислам Махачев против Леона Эдвардса

Ислам Махачев globallookpress.com

Ислам Махачев хочет войти в историю промоушена не только в статусе чемпиона легкого веса с рекордом по количеству успешных защит титула, но и как обладатель двух поясов.

Ранее россиянин без каких-либо проблем финишировал самого опасного легковеса Чарльза Оливейру, а затем дважды одолел бывшего лидера Р4Р Александра Волокановски.

Но полусредний дивизион это совсем другой уровень. Там более физически крепкие и габаритные бойцы. Плюс ко всему, чемпион категории до 77,1 кг Леон Эдвардс сейчас находится на пике. «Рокки» тактически грамотный и техничный боец.

Он гораздо крупнее Махачева, и что самое главное, не боится борьбы. Главная интрига заключается в том, сумеет ли Ислам перевести такого оппонента на землю? У Леона хорошая защита от тейкдаунов. Да и сам он не стесняется идти в борьбу и стягивать противников вниз.

5. Конор Макгрегор против Майкла Чендлера

Конор Макгрегор globallookpress.com

Разговоры о поединке Макгрегора против Чендлера длятся уже почти 2,5 года. В начале 2024-го матчмейкеры анонсировали его на 29 июня. Позднее появилась информация, что парни могут подраться на юбилейном турнире UFC 300.

Их противостояние в таком грандиозном карде это самый логичный и лучший вариант абсолютно для всех. Были слухи о бое в среднем дивизионе, но их поединок это шоу, нежели битва за топ-5 или титульную гонку.

Макгрегор и Чендлер всегда устраивали в клетке зрелищные бои. Ирландец один из лучших ударников в истории UFC. Он способен решить исход любого противостояния одним точным попаданием.

Чендлер тактически выглядит далеко не самым грамотным бойцом. Однако за свое желание зарубиться с соперником на ближней дистанции уже в первом раунде он еще 4 года назад получил признание в глазах болельщиков.

6. Исраэль Адесанья против Хамзата Чимаева

Поединок Адесаньи с Чимаевым — одно из самых интригующих противостояний в среднем дивизионе. Хамзат восходящая звезда UFC без единого поражения в карьере. Ранее он пополнил свой послужной список двумя громкими именами в лице Гилберта Бернса и Камару Усмана.

Однако до сих пор возникает вопрос о его конкурентоспособности в весе до 83,9 кг, потому как ранее поединков со средневесами у него еще не было. Бой с бывшим чемпионом этой категории Исраэлем Адесаньей станет проверкой на прочность и шансом получить титульный поединок.

Для новозеландца встреча с Хамзатом тоже имеет смысл. Исраэля, как и Волкановски, после разгромного поражения от Стрикленда начали списывать со счетов. Ввиду высочайших навыков борьбы Чимаев стилистически самый неудобный соперник для Адесаньи.

В то же время у Хамзата много проблем в стойке. Интрига в таком бою заключается в том: кто первым реализует свой геймплан и финиширует соперника.

7. Джон Джонс против Стипе Миочича

UFC 285: Джон Джонс — Слова после боя

Бой Джонса против Миочича является одним из самых ожидаемых в этом году во всех смыслах. Матчмейкеры преподносят это противостояние, как битву лучшего бойца в истории ММА против лучшего тяжеловеса в истории UFC.

Они должны были дважды встретиться в прошлом году, но оба раза поединок отменился. Из-за травмы Джонса тяжелый дивизион пребывает в подвешенном состоянии.

UFC не собирается лишать «Костяного» пояса, заставляя всех остальных участников титульной гонки просто ждать. В категории уже появился временный чемпион, но такая ситуация не устраивает ни самого Тома Аспиналла, ни остальных бойцов из топ-5.

После поединка Джонса и Миочича станет ясно, что будет дальше с тяжелым дивизионом. Возможно, для двух легенд UFC Джона и Стипе это будет последний бой в их карьере.