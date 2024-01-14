Анкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре

14 января в главном бою вечера на UFC Vegas 84 Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера во втором раунде

Уокер хорошо начал, но плохо закончил

Магомед Анкалаев подошел к ответному поединку против Джонни Уокера на UFC Vegas 84 явным фаворитом, даже несмотря на то, что в их первом противостоянии к октябре прошлого года, признанном несостоявшимся, ни у кого из бойцов не было явного преимущества.

Реванш представителей из топ-10 полутяжелого дивизиона начался с активной работы в стойке. Магомед сразу же занял центр октагона, обозначив работу первым номером. Уокер довольно комфортно чувствовал себя под прессингом и грамотно работал ногами с дальней дистанции.

Джонни действовал очень эффектно, но точность его ударов оставляла желать лучшего. Далеко не самая высокая скорость исполнения вертушек, коленей в прыжке и ударов ногами в виде знака вопроса от бразильца позволяла Магомеду читать своего соперника и контратаковать в нужный момент.

В первой половине стартового отрезка из-за более высокой активности Уокер выглядел предпочтительнее. Но вот уже ближе к концу раунда лучше смотрелся именно Анкалаев.

Джонни Уокер globallookpress.com

Магомед грамотно работал лоу-киками и гораздо чаще доносил джебы до головы противника. По общему количеству попаданий и нанесенному урону за первый раунд между бойцами было примерное равенство.

После перерыва россиянин взвинтил темп. Уокер, вместо того чтобы встречать оппонента жесткими ударами, просто отдал инициативу и практически бездействовал. Такая опрометчивая тактика стала для бразильца началом конца.

В середине второго отрезка Магомед выбросил мощный правый кросс, после которого Джонни упал на настил. Далее от Анкалаева последовало еще одно добивающее попадание, после чего судья остановил поединок.

Россиянин закрыл вопрос в противостоянии с Уокером, одержав яркую и убедительную победу. Таким выступлением Магомед однозначно заслужил титульный поединок в полутяжелом весе.

Анкалаев заслуживает титульник, как никто другой

UFC Вегас 84: Магомед Анкалаев — Слова после боя

Победа Анкалаева над Уокером в очередной раз говорит о том, что никто так не заслуживает титульник в полутяжелом весе, как россиянин. Магомед уже на протяжении пяти лет является лучшим в этом дивизионе, но его просто не подпускают к поясу.

По ряду статистических показателей Анкалаев превосходит 99% полутяжеловесов UFC. Магомед сейчас идет на беспроигрышной серии из 11-ти поединков кряду. Единственное поражение в карьере было получено еще 2018-м в дебюте в поединке с Полом Крейгом.

Далее у россиянина было 10 побед и одна ничья в противостоянии с бывшим чемпионом дивизиона Яном Блаховичем. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в истории полутяжелого веса.

В этом плане Анкалаев уступает только легендарному Джону Джонсу, который ранее выиграл 17 поединков кряду. Плюс ко всему, за последние 5 лет среди всех рейтинговых полутяжеловесов Магомед одержал больше всех побед над нынешними оппонентами из числа топ-15.

Из участников текущей титульной гонки в послужном списке дагестанца Никита Крылов, Энтони Смит, Волкан Оздемир и Джонни Уокер. Анкалаев еще и является лучшим полутяжеловесом по количеству побед нокаутами за последние 5 лет.

На этом достижения дагестанца не заканчиваются. Магомеду принадлежит еще один рекорд среди бойцов полутяжелого дивизиона. За всю карьеру выступлений в UFC он финишировал трех соперников хай-киками — это лучший показатель в истории промоушена в весе до 93 кг.

В некоторых аспектах Анкалаев превзошел даже легендарного Джонса. Да и последние победы «Костяного» в полутяжелом дивизионе были не такими доминирующими и яркими, как у россиянина.

Из-за не совсем удачного поединка против Яна Блаховича Магомеда долгое время называли скучным бойцом. Однако и статистика, и выступление россиянина в противостоянии с Джонни Уокером говорят об обратном.

У Перейры нет ни единого шанса против Магомеда

Алекс Перейра globallookpress.com

До триумфа в самом сильном промоушене планеты Магомеду остался только один шаг — титульный поединок с действующим чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой.

Бразилец ранее вошел в историю, как самый быстрый обладатель двух поясов в организации. Но этот факт не делает его фаворитом в поединке с Магомедом. Класс Перейры выше, чем у его соотечественника Уокера.

Да и в сравнении с Джонни у нынешнего чемпиона довольно много преимуществ. Алекс обладает невероятной психологией и никогда не проседает в поединках ментально.

Плюс ко всему, у него невероятной сила удара — способен срубить любого оппонента одним попаданием. В плане ударной техники Алексу нет равных в дивизионе. Не зря он был ранее лучшим кикбоксером планеты на протяжении нескольких лет.

Правда, если речь идет о противостоянии с Магомедом Анкалаевым, то в очередной раз все упирается в большие пробелы Перейры в борьбе. Уровень атакующего грэпплинга у действующего чемпиона равен нулю.

Защиту от тейкдаунов бразилец немного улучшил, но тот же Иржи Прохазка без проблем переводил его на землю. Уровень борьбы Анкалаева гораздо выше, чем у всех остальных полутяжеловесов UFC.

За счет своей универсальности, хорошего прессинга и невероятной выносливости Магомед способен победить любого противника. Время правления Алексы Перейры в полутяжелом весе подходит к концу.

В 2024 году Магомед Анкалаев возьмет титул и впишет свое имя в историю UFC, как очередной чемпион из России.