Нганну добился боксерского боя с Джошуа. «Хищник» окончательно забросил карьеру в ММА

8 марта Фрэнсис Нганну проведет второй бой по правилам бокса против Энтони Джошуа. В своем дебюте на ринге камерунец уступил по очкам в октябре 2023-го Тайсону Фьюри

Нганну не выйдет в клетку PFL в 2024-м

Зимой прошлого года бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен Даны Уайта и подписал контракт с организацией PFL. По новому соглашению «Хищник» может совмещать карьеру бойца ММА с выступлениями в профессиональном боксе.

Босс PFL Донн Дэвис предложил звездному камерунцу очень хорошие условия. За каждый очередной поединок в клетке «Хищник» мог заработать 4-5 млн. долларов. Тем не менее, дебют Фрэнсиса по ММА в другом бойцовском промоушене в прошлом году так и не состоялся.

Боксерский поединок против действующего чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри оказался в приоритете. В конце октября Нганну провел самый выгодный бой в своей карьере, за который заработал 30 млн. долларов.

После противостояния с «цыганским королем» фанаты Нганну ожидали увидеть его в клетке с кем-либо из числа бойцов PFL. Однако дебют в организации Донна Дэвиса в очередной раз пришлось перенести на неопределенный срок.

Энтони Джошуа globallookpress.com

Довольно быстро команда Нганну договорилась о боксерском поединке против Энтони Джошуа. Их бой запланирован на турнире в Саудовской Аравии на 8 марта, а в окружении Фрэнсиса уже заявили о третьем переносе дебюта камерунца в PFL.

После поединка с Джошуа Нганну вполне бы мог выступить по ММА в конце года. Однако «Хищник» не спешит со своим возвращением в смешанные единоборства и планирует задержаться в боксе еще на некоторое время.

Несмотря на то, что Фрэнсис после поединка с Тайсоном Фьюри вошел в рейтинг тяжеловесов WBC и расположился в нем на десятой строчке, бои с прямыми конкурентами по дивизиону и плавном продвижении вверх по карьерной лестнице его не интересуют.

Камерунец хочет драться только со звездами, и даже в случае поражения от Джошуа уровень оппозиции снижать он не намерен. Уже сейчас Нганну говорит о потенциальном реванше с Фьюри, который по его словам, должен состояться осенью 2024-го.

Реванш Фьюри следующая цель «Хищника»

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Результат первого боя Фьюри и Нганну до сих пор вызывает вопросы. Для дебюта на ринге камерунец показал очень хорошую форму и даже сумел отправить именитого «цыганского короля» в нокдаун.

Тем не менее, для победы этого оказалось недостаточно. Раздельным решением Фьюри забрал тот бой, заставив говорить Фрэнсиса об ограблении со стороны судей. Впрочем, после ухода из UFC из-за недостаточно высоких гонораров в спортивный интерес камерунца к боксу верится с трудом.

PFL хоть и предложил достаточно хорошие условия, но это явно меньше, чем заработок на профессиональном ринге. Сейчас репутация и титул бывшего чемпиона UFC приносят Фрэнсису большие деньги.

Организаторы турнира в Саудовской Аравии готовы заплатить ему гарантированный гонорар за поединок с Джошуа в 20 млн. долларов. А с учетом процента от продажи платных телетрансляций доход Нганну может приблизиться к его заработку в противостоянии с Тайсоном Фьюри.

«Хищник» поставил перед собою четкую цель заработать за ближайшие полтора года в сумме около 100 млн. долларов. Ответный бой с Фьюри — прекрасная возможность достичь ее еще до конца 2024-го.

По этой причине Фрэнсис даже не начинал вести переговоры о поединке в смешанных единоборствах, а сразу сосредоточил свое внимание на Джошуа, Фьюри и Уайлдере. После того момента, как «Хищник» подписал контракт с PFL, ему бросили вызов сразу несколько тяжеловесов, которых бывший чемпион UFC просто проигнорировал.

Пока о возвращении в ММА речи точно не идет. У Нганну в приоритете провести, как минимум, еще 2 боя на профессиональном ринге.

PFL совершил ошибку, подписав Нганну

Фрэнсис Нганну (слева) globallookpress.com

Ввиду нежелания Нганну выступать по ММА возникает вопрос: для чего тогда PFL подписывал его? Глядя на то, как Фрэнсис со своей командой выстраивает дальнейшую карьеру, становится понятно, что организация Донна Дэвиса является для него просто запасным вариантом.

Если бы не удалось договориться о двух громких боксерских поединках, то 4-5 млн. долларов за один бой в PFL все равно лучше, нежели предыдущие гонорары камерунца за несколько лет в UFC.

Главная причина, по которой Нганну покинул сильнейший промоушен по ММА, после чего ушел бокс — это желание заработать. Именно поэтому возвращение Нганну в смешанные единоборства под вопросом.

Ранее «Хищник» уже достиг высшей цели в спорте, став чемпионом в тяжелом весе в UFC. Даже если отбросить желание Нганну заработать, то по ряду других причин у него нет никакого желания выступать в PFL.

Во-первых, оппозиция в лиге Донна Дэвиса на порядок ниже, чем в UFC. Даже с учетом слияния с Bellator в новой объединенной организации высококлассных тяжеловесов практически нет.

Здесь выступают молодые и неопытные бойцы или же ветераны вроде Райана Бейдера, Ренана Феррейры и Линтона Вассела. Никто из них не представляет для Нганну совершенно никакой угрозы.

Даже переход в тяжелый дивизион бывшего лидера Р4Р Bellator Вадима Немкова не заставит Фрэнсиса изменить свое решение и вернуться в смешанные единоборства. Руководство PFL пора признать, что они совершили ошибку.

При той популярности, которая сейчас есть у Нганну, он не станет драться по ММА ни при каких обстоятельствах.