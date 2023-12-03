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    Братья Чарло уже не те. Звездные американцы скоро потеряют свои пояса

    Братья Чарло показали очень слабые выступления в этом году, звездные бойцы уже прошли свой пик

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    Джермелл Чарло
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    Джермелл Чарло
    Прикрываются травмами, избегают топов и дерутся только за деньги — вся правда о Джермалле и Джермелле Чарло

    Травмы не позволят набрать былую форму

    Суммарно общий простой звездных братьев-близнецов из-за травм составил почти 4 года. Джермелл Чарло, чемпион мира по боксу в первом среднем весе, в мае 2022-го в реванше нокаутировал Брайана Кастаньо и объединил все пояса.

    Далее ему предстояло провести защиту четырех титулов в январе этого года против Тима Цзю, но их поединок был отменен. Всему виной травма руки, полученная Джермеллом на тренировке.

    Восстановление Чарло затянулось. Вместо ожидаемых 2-3 месяцев понадобилось целых полгода. В итоге возвращение на ринг состоялось только в сентябре. Правда, у его брата Джермалла ситуация еще хуже.

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    • Чемпион мира WBC в среднем весе после поединка в июне 2021-го против Хуана Монтиэля получил травму спины. Он отсутствовал в ринге почти 2,5 года, но самое удивительное то, что организация не стала лишать его титула.

    Возможно, Джермалл мог выступить и раньше, чем в ноябре2023-го. Однако чемпион максимально оттягивал свое возвращение и искал для себя крайне удобного соперника.

    В итоге оба брата Чарло показали далеко не самые убедительные выступления. Видно, что простой серьезно повлиял на их физические кондиции. Сейчас от былой скорости и мощи практически ничего не осталось.

    «Канело» и Бенавидес показали миру слабые места братьев Чарло

    Charlo vs Benavidez Jr HIGHLIGHTS: November 25, 2023 | PBC on Showtime PPV

    В конце сентября Джермелл вышел на ринг против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Но оказать какое-либо сопротивление «Канело» у него не вышло.

    Буквально все 12 раундов американец занимался только тем, что убегал от своего соперника по рингу с целью дожить до финального свистка. Чарло очень боялся идти в откровенные размены с мексиканцем, потому как серьезно проигрывал ему в плане ударной мощи.

    Несколько раз за поединок он оказался у канатов и был на грани от досрочного поражения. «Канело» показал миру, что Джермеллу нечего делать во втором среднем весе. Альварес одержал победу единогласным решением судей с явным преимуществом.

    Спустя пару месяцев после разгромного поражения Джермелла, в ринг вышел его брат Джермалл Чарло. Чтобы обезопасить себя, команда боксера согласилась только на нетитульный поединок против бойца на 2 категории ниже.

    Его соперником оказался бывший претендент на пояс в полусреднем весе Хосе Бенавидес. Победить такого бойца Чарло удалось только за счет преимущества в габаритах, но уж точно не в навыках.

    Джермалл удачно контратаковал Бенавидеса, а также грамотно клинчевал его. Несмотря на то, что между ними была разница в весе порядка 10 кг, порадовать болельщиков досрочным финишем Чарло не удалось.

    Вместо нокаута фанаты увидели прагматичную победу по очкам, в очередной раз подтверждающую спад действующего чемпиона.

    Дерутся только за деньги

    Сауль Альварес против Джермелла Чарло
    globallookpress.com

    После того, как близнецы Чарло взяли пояса в своих дивизионах, сам бокс перестал им быть интересен. У каждого в приоритете теперь только выгодные поединки с соперниками не являющимися прямыми конкурентами.

    Тот же Джермелл должен был драться летом с Тимом Цзю, но отказался от этого боя в пользу «Канело». Он изначально понимал, что выиграть у доминирующего в своем весе Альвареса не получится.

    На это есть ряд причин: травма американца, разница в классе и габариты. Но результат этого поединка никак не влиял бы на титульную гонку в его родном дивизионе. Получается, Чарло вышел драться с «Канело» только из-за денег.

    На пресс-конференциях Джермелл утверждал, что хочет войти в историю, как абсолютный чемпион в двух весовых категориях. Но свои слова в ринге делом он не подтвердил.

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    • Чарло просто отбывал номер и даже не попытался перевернуть ситуацию в свою пользу. Его поражение выглядит абсолютно закономерным. Впрочем, Джермелл вряд ли переживает из-за результата прошедшего поединка.

    Ему удалось отсрочить защиту титулов с Цзю и заработать в поединке с «Канело» целое состояние. Тоже самое можно сказать и про его брата. Выходить на ринг против одного из прямых конкурентов после 2,5 лет простоя — это огромный риск.

    Гораздо выгоднее провести поединок с менее крупным парнем вроде Хосе Бенавидеса, да еще и за неплохой гонорар. С течением времени ситуация вряд ли поменяется.

    В любом виде спорта и в боксе, и в ММА бойцы, добравшиеся до вершины, впоследствии теряют мотивацию и выходят драться исключительно ради финансовой выгоды, а не наследия.

    Конкуренция стала гораздо жестче

    Тим Цзю
    globallookpress.com

    За время простоя братьев Чарло ситуация в их дивизионах кардинально поменялась. Теперь у каждого из них есть, как минимум, один серьезный конкурент, способный нанести им сокрушительное поражение.

    В первом среднем весе таким бойцом является Тим Цзю. Непобежденный австралиец недавно был объявлен полноценным чемпионом по версии WBO. Сейчас в активе Цзю 24 выигранных поединка кряду.

    Тим зачистил буквально весь первый средний вес, и теперь на его пути остался только один соперник — Джермелл Чарло. Цзю от американца отличает невероятная работоспособность и внушительная ударная мощь.

    Пока Джермелл восстанавливался от травмы, Тим все это время активно выступал и набирал обороты. Прямо сейчас Цзю является явным фаворитом в их противостоянии.

    Параллельно с Тимом в среднем весе на свой пик вышел наследник Геннадия Головкина Жанибек Алимханулы. У казахстанского боксера 15 побед на профессиональном ринге и ни единого поражения.

    В последнем поединке ему хватило 6 раундов, чтобы расправиться с обладателем титула IBF Винченцо Гуальтьерри. Теперь у Жанибека на руках 2 пояса. Как и Цзю, Алимханулы постоянно прогрессирует.

    Джермалл ничего не сможет противопоставить такому невероятному прессингу. Звездного американца в ринге с Алимханулы ожидает та же участь, что и Гуальтьерри — разгромное поражение нокаутом.

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