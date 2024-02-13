Лопес оставил Ортиса ни с чем. Теофимо защитил титул, назвав себя королем бокса

Теофимо Лопес в главном бою вечера на турнире в Неваде победил Джамейна Ортиса единогласным решением и сохранил титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO.

Ортис выглядел очень слабо

Действующий чемпион мира Теофимо Лопес начал доказывать статус фаворита с самого начала поединка. Обладатель пояса занял середину ринга и стал давить на своего соперника.

Ортис был не против работы вторым номером и, вероятно, это был его геймплан на всю дистанцию. Стартовый раунд их противостояния получился очень сухим. Боксеры просто перемещались по рингу без значимых ударов.

В следующем отрезке попаданий стало гораздо больше. Теофимо акцентировал свое внимание на ударах по корпусу с правой. Но серьезно потрясти претендента у него не получалось. Как только чемпион сокращал дистанцию, Джамейн сразу же отходил назад.

В третьем раунде в одном из эпизодов Ортис все-таки решил ненадолго зарубиться с соперником, но быстро отступил назад. Лопес медленно и плавно наращивал свое давление. Он чередовал комбинационные серии с одиночными взрывными ударами.

Во второй половине встречи чемпион несколько раз пытался вытянуть оппонента на себя. Однако Ортис просто оставался в углу ринга в ожидании, когда его противник сам подойдет к нему.

Теофимо Лопес (справа) globallookpress.com

В седьмом раунде Лопес даже начал опускать руки с целью заставить претендента атаковать. Тем не менее, Ортис продолжал придерживаться своего плана, не реагируя на провокации обладателя титула.

Теофимо все также разбивал своего оппонента. Несмотря на то, что ему не удалось серьезно потрясти своего визави, все точные удары шли в его актив. В десятом отрезке чемпион неудачно поскользнулся и упал во флэш-нокдаун.

Конечно же, на общую картину боя тот эпизод никак не повлиял. Вплоть до конца поединка Ортис все также осторожно работал на дальней дистанции. Лишь в самой концовке встречи он вновь сблизился с Теофимо и нанес ему несколько ударов.

В целом, поединок получился очень невыразительным. Джамейн на протяжении всей встречи выжидал шанса, который соперник ему так и не предоставил. По такому бою рефери единогласно отдали победу Теофимо Лопесу, который сохранил пояс WBO в первом полусреднем весе.

Бегая по рингу, чемпионами не становятся

Teofimo Lopez vs Jamaine Ortiz | FIGHT HIGHLIGHTS

Сразу же по окончании поединка претендент заявил об ограблении в этом бою:

«Когда я услышал счет 117-111, то подумал, что он никак не мог победить с такими показателями. Думал, что судьи ошиблись. А потом 115-113, и я подумал: они пытаются создать интригу. Но 117-111 было довольно нелепо»

Если взглянуть на статистику ударов, то она примерно одинаковая. Лопес наносил в среднем по 12 силовых ударов за первые 5 раундов — у Ортиса 19. В течение следующих шести раундов Теофимо вышел вперед по этому показателю.

Он наносил в среднем по 18 силовых ударов за раунд, в то время как Ортис по 15. В последнем раунде Лопес нанес 36 мощных ударов — у его соперника в 2 раза меньше. Один судья оценил бой 117-111, а двое других 115-113 в пользу чемпиона.

Такое решение получилось из-за того, что Лопес, по мнению всех трех рефери, выиграл заключительные 3 раунда. Ортис провалил концовку и поэтому не сумел стать новым обладателем пояса.

А ведь перед чемпионскими раундами, по мнению двух судей, Джамейн был впереди Теофимо со счетом 86-85. Поэтому ни о каком ограблении здесь не может идти речи. Если у Ортиса был план выставить своего соперника перед публикой в качестве скучного боксера, то это у него получилось.

Для Теофимо прошедший поединок вышел далеко не самым зрелищным в его карьере. На этот раз у него многое не получалось, да и промахов ранее столько не было. Однако сложно стать чемпионом мира, бегая по рингу все 12 раундов.

В этом бою победил тот, кто хотел выиграть. Поэтому успех Лопеса абсолютно заслуженный. Он постоянно давил, обострял и в каждом раунде шел вперед, не думая о пропущенных ударах.

С точки зрения бизнеса такой скучный чемпион, как Ортис, тоже никому не выгоден. Претендент должен доказывать, что он достоин носить пояс. И Лопес, как чемпион, доказал это.

Кто следующий для Лопеса?

Девин Хэйни globallookpress.com

Теофимо уже не раз говорил о поединке с Теренсом Кроуфордом в полусреднем дивизионе. Но после такого не самого зрелищного выступления бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах Лопес точно не получит.

Впрочем, обладателю титула WBO есть, что доказывать и в своем весе. Он вполне мог бы подраться с Девином Хэйни, однако у того уже назначен поединок против Райана Гарсии грядущей весной.

В такой ситуации можно начать с противостояния против Роландо Ромеро, которому принадлежит пояс WBA. Соперник крайне непростой, но тот же Джервонта Дэвис уже отправлял его в нокаут.

Теофимо тоже обладает довольно мощным ударом. И рассчитывать на досрочную победу он вполне может. Более громкий и денежный поединок Лопеса будет ожидать в противостоянии с чемпионом IBF Субриэлем Матиасом.

Пуэрториканец идет на серии из четырех выигранных поединков кряду нокаутами. Он никогда не отсиживается в обороне, как Ортис, и постоянно идет вперед за головой соперника.

Стилистически Субриэль более удобный оппонент для Теофимо, даже несмотря на то, что он является опасным панчером со взрывными сериями. Для болельщиков такой поединок будет настоящим праздником.

Поэтому игнорировать бой с Матиасом Лопесу явно не стоит. Примечательно, что побитый Теофимо Джамейн Ортис, уже бросил ему вызов на ответный поединок. Но глядя на то, как закончилась первая встреча, промоутеры не захотят сводить их в ринге еще раз.

Теофимо уже поставил жирную точку в противостоянии с Ортисом. И теперь ему стоит сосредоточиться на боях с более звездными и статусными соперниками.