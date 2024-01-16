Бетербиев нокаутировал очередного британца. Смит показал очень слабый бокс

14 января Артур Бетербиев выиграл техническим нокаутом у Каллума Смита и защитил 3 пояса чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе

Бетербиев начал громить Смита с первого раунда

14 января на боксерском турнире в Квебеке в Канаде состоялся первый крупный поединок этого года с участием Артура Бетербиева и Каллума Смита. На кону стояли 3 чемпионских пояса в полутяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBC, принадлежащие россиянину.

В этом поединке обладатель титулов без-какой либо разведки с первых секунд пошел вперед и обрушил на своего соперника град ударов. Каллум Смит был полностью обескуражен таким началом.

Бетербиев зажал британца к канатам, начав его расстреливать мощными хуками. Претенденту больше ничего не оставалось как уйти в пассивную оборону и ждать свистка на перерыв.

В следующих двух отрезках Каллум попытался выровнять ситуацию. Он постоянно пробивал левый хук и джеб передней рукой. Тем не менее, никаких дивидендов смена тактики британцу не принесла, потому как поединок проходил на средней дистанции, неудобной для высокорослого Смита.

Artur Beterbiev Crushes Callum Smith at Home | FIGHT HIGHLIGHTS

В четвертом раунде Бетербиев вновь начал активно поддавливать соперника к канатам. Точно также, как и в самом начале встречи, британец ушел в пассивную оборону. Артур нанес по претенденту бесчисленное количество попаданий, но тот все-таки сумел устоять на ногах до конца раунда.

Первую половину боя чемпион забрал с явным преимуществом. К началу седьмого раунда на лице Смита было уже немало гематом. Каллум продолжал искать момент для контратаки, но Бетербиев не предоставил противнику возможности потрясти себя.

Более того, очередная затяжная серия ударов от чемпиона принесла ему первый нокдаун. Британец поднялся на ноги, однако Артур не собирался отпускать его. Россиянин продолжил давить на Каллума, который был близок ко второму нокдауну.

В момент очередного избиения тренер Смита подал сигнал о снятии своего бойца с поединка. Таким образом, рефери остановил встречу в седьмом раунде, присудив Артуру Бетербиеву победу техническим нокаутом.

Россиянин защитил пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO, сохранил статус непобежденного и обеспечил себе бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

Артур сильно прибавил после боя с Ярдом

Каллум Смит против Артура Бетербиева globallookpress.com

Прошлогодний бой Бетербиева с Энтони Ярдом оставил много вопросов о его физической форме. Тогда россиянин получил немалый урон и, по мнению судей, даже проигрывал поединок до момента нокаута.

После столь трудного боя фанаты и промоутеры уже начали списывать Бетербиева со счетов, упираясь в его возраст. Однако за прошедший год чемпион внес коррективы в тренировочный процесс и предстал в очередном поединке в совершенно другой форме.

В свои 39 лет в бою со Смитом Артур продемонстрировал великолепную выносливость в сочетании с невероятной ударной мощью. На этот раз он не оставил своему сопернику ни единого шанса на успех.

Активный прессинг, постоянные силовые удары и хорошее кардио стали залогом успеха россиянина в прошедшем бою. Противостояние против Каллума Смита для чемпиона получилось удачным абсолютно во всех смыслах.

Это был очень грамотный тактический поединок, в котором оппонент растерялся уже после первого раунда. Артур показал, что он является не только великолепным панчером, но и прекрасным стратегом.

Преимущество Смита в росте никак не помогло ему раскрыть свои сильные стороны и боксировать на дальней дистанции. Бетербиев стремительно сокращал расстояние между ним и своим соперником, а далее работал первым номером вблизи, где у него явное преимущество.

Что касается Каллума Смита, то хайп вокруг него оказался неоправданным. Британец полностью провалился, показав более худшее выступление, нежели его соотечественник Энтони Ярд в прошлом году.

После такого исхода ни о каком реванше не может быть и речи. Артур просто деклассировал Каллума, показав между ними огромную разницу в уровне бокса. Бетербиева впереди ожидает бой с Биволом.

Смиту, в свою очередь, вновь необходимо доказывать, что он достоин статуса претендента на титул.

Бой Бивола с Бетербиевым все-таки состоится

Артур Бетербиев globallookpress.com

За несколько недель до противостояния с Каллумом Смитом Артур договорился о следующем бое против Дмитрия Бивола. Бетербиев удачно защитил пояса в противостоянии с британцем, и теперь его поединку за звание абсолютного чемпиона ничего не помешает.

Самый интригующий бой в полутяжелом дивизионе должен состояться во второй половине текущего года на одном из турниров в Саудовской Аравии. Но если к битве со Смитом Артур подходил в статусе безоговорочного фаворита, то вот в противостоянии с Биволом все неоднозначно.

Дмитрий очень работоспособный боксер, который наносит огромное количество ударов за раунд. Пару лет назад ему даже удалось перебить звездного «Канело», проигравшего ранее только Флойду Мейвезеру.

Бивол не является таким панчером, как Бетербиев. Однако он точно не уступит Артуру в плане выносливости и бойцовского интеллекта. К тому же, Дмитрий обладает более высокой скоростью.

Как и Бетербиев, чемпион по версии WBA Super постоянно работает первым номером, не позволяя противнику раскрыться и нанести урон. Если же Бивол пропускает удары, то мгновенно взрывается с ответной серией по оппоненту.

Бой Дмитрия и Артура — это, прежде всего, противостояние разных стилей. С учетом послужного списка, опыта и доминирующего стиля поединок с участием российских боксеров обещает быть максимально зрелищным.

Легко не будет никому из них. Такой поединок настоящее испытание для каждого. А чтобы одержать очередную победу и стать абсолютным чемпионом мира Бетербиеву и Биволу придется превзойти самих себя.