5 потенциальных соперников для Деонтея Уайлдера в 2024 году

Деонтей Уайлдер в последнем поединке проиграл единогласным решением Джозефу Паркеру. Теперь «бронзовый бомбардировщик» находится за пределами топ-5 тяжеловесов в рейтинге WBC

1. Энди Руис

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Руис, как и Уайлдер, сейчас пребывает не в самой лучшей форме. В последний раз он выходил на ринг полтора года назад и тогда лишь решением сумел победить 42-летнего ветерана Луиса Ортиса.

По окончании того поединка мексиканец получил травму, а его восстановление затянулось до 2024 года. Стилистически мексиканец очень удобный соперник для Уайлдера.

Энди привык плавно поддавливать своих оппонентов на средней дистанции. Мексиканца сложно назвать выдающимся панчером, а его последняя досрочная победа была достигнута еще 5 лет назад над Энтони Джошуа.

В отличие от того же Паркера, с которым Деонтей проводил предыдущий поединок, Энди никогда не прессингует своих противников так активно. А менее внушительные габариты Руиса — это прекрасная возможность для Уайлдера держать его на дистанции и подключать свои фирменные хуки с правой.

Плюс ко всему, у «бронзового бомбардировщика» над таким соперником есть преимущество в физической форме. Руис даже своей пиковые годы никогда не отличался выдающимся атлетизмом.

Так что после простоя проблемы с выносливостью у него могут возникнуть даже в середине боя.

2. Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

Даниэль Дюбуа — крепкий середняк среди боксеров-тяжеловесов. Британец комфортно чувствует себя в противостояниях с соперниками равными по классу. К примеру, в последнем своем поединке он без проблем разобрался с Джареллом Миллером.

Но вот в боях с более серьезными противниками навыков и мастерства ему не хватает. Он ничего не сумел противопоставить пиковой версии Джо Джойса, который без проблем нокаутировал Даниэля.

Довольно легко удалось разобрать британца и действующему чемпиону по трем версиям Александру Усику. Кроме скандального удара в область резинки шорт в пятом раунде Даниэль в противостоянии с украинцем больше ничем не отметился.

Далеко не факт, что он выйдет в пиковой форме и в бою против Уайлдера. «Бронзовый бомбардировщик» хоть и показал слабое выступление с Паркером, но его мощный удар никуда не делся.

Даже находясь не в самом лучшем состоянии, Уайлдер крайне неудобный и опасный соперник для Дюбуа. Также британец зарекомендовал себя, как бойца, неспособного держать удар.

Поэтому такой оппонент выглядит прекрасной возможностью для Деонтея вернуть оптимальные кондиции и выйти на победную серию

3. Чжан Чжилэй

Чжан Чжилэй globallookpress.com

Прошлый год для китайского тяжеловеса можно назвать лучшим в его карьере. Он завоевал временный титул по версии WBO, а потом сумел защитить его. Чжан сочетает в себе внушительные габариты, высокий бойцовский интеллект и мощный удар.

Да и проблем с выносливостью в 12-раундовых поединках у него ранее не возникало. Если бы не возраст в 40 лет, то его можно было считать теневой угрозой абсолютно для всего дивизиона.

Однако предсказать, в какой форме Чжилэй будет в 2024 году, очень трудно. Ближе к 40 годам любой спортсмен может резко пойти на спад в течение нескольких месяцев. Именно поэтому Чжан выглядит отличным вариантом для поединка с Уайлдером.

Не стоит забывать, что китайцу до сих пор принадлежит временный титул WBO. Если «бронзовый бомбардировщик» возьмет верх в этом противостоянии то, станет претендентом на основной пояс.

4. Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

Деонтей и Фрэнсис начали переговоры об очном поединке еще осенью прошлого года. На продвижение в титульной гонке этот бой для американца точно никак не скажется. «Бронзовый бомбардировщик» сейчас занимает восьмую позицию в рейтинге WBC, а Нганну идет десятым.

Но такой поединок является прекрасной возможностью для каждого из них заработать большие деньги. Для болельщиков их бой выглядит противостоянием двух самых жестких панчеров 21-го века.

42 из 43-х побед Деонтея на профессиональном ринге были достигнуты нокаутом. Таких показателей в среди боксеров-тяжеловесов и близко ни у кого нет. Тем временем, Фрэнсис в смешанных единоборствах при 17-ти выигранных поединках своими ударами отправил на канвас 12 предыдущих оппонентов.

В нынешних условиях их бой очень даже реален. Прежде всего, его организация зависит от желания самого Деонтея. Он должен выбрать, что на данном этапе для него важнее: поединок с менее обученным соперником за большой гонорар или бой с одним из прямых конкурентов по рейтингу.

5. Джо Джойс

🇨🇳 𝐁𝐈𝐆 𝐁𝐀𝐍𝐆 𝐙𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄! 💥 | Zhilei Zhang vs Joe Joyce Fight Highlights | #ZhangJoyce2

Бывший временный чемпион в тяжелом весе Джойс сравнении с Чжилэем, Дюбуа, Руисом и даже не имеющим такого опыта на профессиональном ринге Нганну выглядит самым удобным соперником для Уайлдера.

Британец является наглядным примером того самого случая, когда боец идет на спад в связи с возрастом в самый неожиданный момент. Если до 2023 года Джо считался самым неудобным противником для любого бойца из топ-10, то теперь он сбитый летчик.

2 поражения нокаутом за предыдущие 12 месяцев говорят о том, что время 38-летнего Джойса уже прошло. Джо занимает 12-ю позицию в рейтинге тяжеловесов WBC. Однако есть опасения, что он сейчас проиграет даже менее опытному боксеру, только претендующему на попадание в топ-15.

В нынешних реалиях британец на ринге выглядит легкой мишенью для любого соперника. Он слишком медлителен, не режет углы и пропускает много ударов. Для такого именитого панчера, как Уайлдер, Джойс не представляет никакой угрозы.

На очередной нокаут «бронзовому бомбардировщику» потребуется не более 4-5 раундов. Яркая и быстрая победа — это то, что нужно Уайлдеру после обидного поражения от Паркера.

Бой с Джойсом однозначно перезапустит карьеру Деонтея и позволит ему набрать оптимальные кондиции для более громкого поединка с Джошуа, Хрговичем или даже Усиком.