The Athletic объясняет, почему сборная Англии проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026.

Когда Футбольная ассоциация Англии назначала Томаса Тухеля в 2024 году, логика руководства была предельно проста: немец — признанный специалист по матчам на выбывание и тактический гений, чьи индивидуальные, выверенные планы под конкретного соперника должны были дать Англии лучший в истории шанс выиграть чемпионат мира.

Под руководством Гарета Саутгейта Англия добиралась до важнейших стадий, но в решающие моменты команду часто сковывала пассивность. Англичане казались неспособными внести тактические изменения, чтобы поспеть за более гибким и хитрым соперником, и в итоге неизбежно пятились назад. Ярким примером стал их прошлый полуфинал чемпионата мира восемь лет назад в Москве, когда Англия вела 1:0 за 22 минуты до конца матча, пока Хорватия окончательно не перехватила инициативу и не дожала их.

В этот раз главного тренера сборной Англии уж точно никто не сможет обвинить в пассивности. Это поражение от Аргентины стало катастрофой, срежиссированной собственными руками, — добровольным и осознанным отходом всей командой в собственную штрафную площадь.

Гарри Кейн globallookpress.com

Этот трусливый план закончился единственно возможным образом: Англия проиграла свой третий полуфинал чемпионата мира в истории, а в Нью-Йорк на финал отправляется Аргентина.

Кто-то, взглянув на табло, может возразить, что до гола Энцо Фернандеса на 85-й минуте Англии просто не хватило пяти минут и ей банально не повезло. Но это полная чушь. К тому моменту Англия уже давно была прижата к канатам и захлебывалась под непрекращающимися волнами аргентинских атак. Лишь чудо и слабая реализация соперника позволяли родоначальникам футбола так долго удерживать преимущество в счете.

Настоящий переломный момент — секунда, когда Англия упустила эту игру, — наступил гораздо раньше.

Вспомните: Англия находилась в идеальном положении, когда Энтони Гордон вывел ее вперед после быстрой и разящей контратаки — именно так, как и планировал Тухель. Матч развивался по лучшему для англичан сценарию: Аргентине приходилось раскрываться и идти отыгрываться, оставляя свободные зоны для встречных выпадов.

Джуд Беллингем и Энтони Гордон globallookpress.com

Но Англия дрогнула. Она сама отказалась от этого шанса. Никакой скорости со скамейки запасных, никакого выхода Букайо Сака, Нони Мадуэке или Маркуса Рашфорда, способных прижать Аргентину к ее воротам или окончательно снять все вопросы о победителе. Поведя в счете, Англия практически перестала атаковать. Один заблокированный удар Кейна. Одна контратака, в которой Морган Роджерс слишком затянул с передачей. И больше ничего. Вся оставшаяся часть матча прошла в двадцати метрах от ворот Джордана Пикфорда.

Вспомните игру против Хорватии в Далласе четыре долгие недели назад. Англия вела 3:2 и отчаянно удерживала преимущество. Тогда Тухель выпустил на поле Сака и Рашфорда, и за пять минут до конца они вдвоем соорудили гол в контратаке, гарантировав победу. Тухель и его ассистент Энтони Бэрри весь чемпионат мира твердили о «чисто английской» физической мощи, скоростях и интенсивности Премьер-лиги.

Лионель Месси и Джуд Беллингем globallookpress.com

И тем не менее, в самый решающий момент они отказались задействовать свои главные козыри, решив вместо этого глухо окопаться в обороне.

И это при том, что они играли против защиты Аргентины, уязвимой к скорости: когда поле покинул Леандро Паредес, а Николас Отаменди заменил Лисандро Мартинеса, сзади у южноамериканцев образовались огромные свободные зоны, которые буквально требовали, чтобы в них вбегали быстрые игроки сборной Англии.

Уже к исходу часа игры Англия тревожно глубоко вжалась в оборону, защищая собственную штрафную площадь. Лионель Месси начал всё чаще находить свободные зоны на подступах к воротам, откуда мог наказать англичан. Когда он выверенной передачей вложил мяч в голову Нико Гонсалесу, заставив Джордана Пикфорда совершить сложнейший сейв, стало очевидно: Тухелю пора действовать.

Аргентина — как позже емко выразился Лионель Скалони — почувствовала «запах крови». Вторая пауза на водопой давала Тухелю отличный шанс остановить это кровотечение. Точно так же, как он сделал это своими перестановками в субботнем матче против Норвегии.

Вместо этого Тухель пошел на тактическое изменение, которое войдет в историю как одна из самых фатальных ошибок , когда-либо допущенных тренерами сборной Англии в больших матчах.

Томас Тухель globallookpress.com

Вместо того, чтобы отодвинуть игру от своих ворот или заставить Аргентину хоть немного занервничать, он решил снова задействовать план, который мы уже наблюдали в матче против Мексики на «Ацтеке». Англичане перестроились на схему с пятью защитниками и наглухо забаррикадировались в собственной штрафной: на поле в качестве дополнительного центрального защитника вышел Эзри Конса, а автора гола Энтони Гордона убрали с игры.

В игре с Мексикой этот план сработал только потому, что единственным намерением соперника в атаке были бесконечные верховые навесы в расчете на Рауля Хименеса. Англии тогда нужно было просто без устали выбивать мяч головой, чтобы довести дело до победы. Это было идеальное время для осознанного и оправданного отхода назад.

Но повторить этот трюк здесь, вырыть оборонительные окопы прямо в своей штрафной — означало добровольно подарить Месси абсолютно всё свободное пространство перед ней. И когда за 12 минут до конца матча Лео мягко забросил мяч на Гонсалеса, который пробил чуть мимо ворот, не нужно было обладать лицензией победителя Лиги чемпионов, чтобы понять, к чему всё это в итоге приведет.

Но Тухель лишь «удвоил ставки». На поле появился Дэн Бёрн. Англия вжалась еще глубже в свои оборонительные 5-4-1. Но какой вообще толк от этого скопления белых футболок в штрафной площади, если Энцо Фернандесу дают полную свободу действий и пространство для удара прямо перед ней? Англичане даже позволили ему хорошенько прицелиться: Пикфорд перевел один из его дальних выстрелов через перекладину еще до того, как случился тот самый гол, сделавший счет 1:1.

Томас Тухель и Энтони Гордон globallookpress.com

С этого момента победитель в матче мог быть только один. Алексис Макаллистер даже успел сотрясти штангу прямо перед тем, как Месси вырезал еще одну радиоуправляемую подачу на голову Лаутаро Мартинесу, который и вогнал победный мяч в сетку.

У Англии не было ни единого шанса перевернуть игру и перевести ее в овертайм. За предыдущие 40 минут они атаковали так мало, что моментально перестроиться и побежать вперед было практически невыполнимой задачей. С момента гола Гордона и до спасительного мяча Фернандеса Англия владела мячом всего 12% игрового времени — радикальный антифутбол , от которого поморщился бы даже Жозе Моуринью. Как игроки могли мгновенно вспомнить, что с мячом нужно обращаться бережно, если до этого они раз за разом просто бездумно выбивали его подальше от ворот?

Исправить содеянное уже не оставалось времени. После финального свистка английские футболисты выглядели абсолютно опустошенными. Они прекрасно понимали, насколько близки были к своему первому за последние 60 лет финалу чемпионата мира. Энтони Гордону потребовалось долгих 25 минут после окончания матча, чтобы наконец найти в себе силы и медленно поплестись по подтрибунному тоннелю.

Когда Англия проиграла на этой же стадии Хорватии в московских «Лужниках», это было невероятно больно, но воспринималось как важный футбольный урок. То была молодая английская сборная, на которую перед турниром никто не ставил, с неопытным тренером у руля. Им попросту не хватило тактической зрелости и хладнокровия, чтобы перешагнуть этот барьер и выйти в финал. Их отход назад под давлением соперника был вынужденной, непроизвольной попыткой спастись — они просто не умели действовать иначе.

Томас Тухель globallookpress.com

Ни одно из этих оправданий неприменимо к сегодняшней ситуации. Для многих из этих английских футболистов это был уже четвертый полуфинал за последние восемь лет. Костяк этой команды играет вместе уже достаточно долго. С Харри Кейном и Джудом Беллингемом, находящимися на пике своей формы, эта Англия была куда сильнее образца 2018 года, да и выбор исполнителей на скамейке запасных был несопоставимо богаче.

В этот раз всё должно было быть иначе — не в последнюю очередь потому, что Футбольная ассоциация не пожалела денег и пригласила, как считалось, лучшего тренера на этом чемпионате мира. Специалиста, способного просчитать и выстроить путь Англии к триумфу, выжав максимум из превосходства в «физике», которым обладает состав, укомплектованный игроками Премьер-лиги.

Вместо этого всё закончилось ровно так же, как и всегда: Англия оказалась абсолютно беззубой в атаке, пятилась, пятилась и пятилась назад, пока ее окончательно не раздавили.

Разница лишь в том, что на этот раз Англия сама выбрала свое уничтожение.