Полуфинал обещает стать тактическим противостоянием двух команд, которые умеют добиваться результата даже при не самой яркой игре. Англия делает ставку на мощную связку Кейна и Беллингема, тогда как Аргентина строит большинство атак через Лионеля Месси и насыщенную центральную линию. Обе сборные уже прошли через тяжелые матчи плей-офф, причем в двух последних случаях каждой пришлось играть дополнительное время. Англичане выглядят более зависимыми от действий двух лидеров, тогда как аргентинцы располагают более сыгранным составом и чемпионским опытом. На первый план могут выйти физическая готовность после изнурительных встреч, эффективность игры в центре поля и реализация немногочисленных голевых моментов

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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11' Гордом слева догнал мяч у лицевой и прострелил во вратарскую, но там Эмилиано Мартинес первым оказывается на перехвате.

09' Прессингуют англичане, очень высоко встречают и с трудом аргентинцы контролируют мяч.

08' Райс подал от правого угла в центр штрафной, но аргентинцы успешно отбились.

07' Первый угловой в матче заработали англичане.

06' Игры пока совсем нет никакой, пока только борьба, фолы и масса брака.

04' Пока американский арбитр бережёт жёлтые карточки, но вряд ли он сможет долго себя сдерживать.

Статистика матча 58 Владение мячом 42 1 Угловые удары 0 1 Фолы 3

03' Пошла жара!!! Энцо срубил Андерсена в центре поля и завязалась потасовка.

02' Паредес в своём стиле — с хода обозначил себя и толкнул в спину Беллингема, который даже мячом не владел.

01' Довольно быстро англичане перехватили мяч и принялись выстраивать позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра разыграли футболисты сборной Аргентины!

До матча

21:56 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся!

21:54 Исполняются национальные гимны команд!

21:52 Футболисты появляются на поле!

21:50 В Атланте переменная облачность, +29 градусов.

21:45 Главный судья: Исмаил Эльфат (Остин, США); Ассистент: Кори Паркер (США); Ассистент: Кайл Аткинс (США); Резервный: Маурицио Мариани (Рим, Италия).

21:30 Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Леандро Паредес, Лионель Месси, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне.

21:28 Англия: Джордан Пикфорд, Марк-Израэль Гехи, Джон Стоунз, Рис Джеймс, Джед-Хотеп Спенс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Энтони Гордон, Гарри Кейн.

21:20 Матч пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США), вместимостью 71 000 зрителей.

21:15 Противостояние Англии и Аргентины остается одним из самых принципиальных в истории мировых первенств. Всего команды встречались 14 раз: шесть побед одержали англичане, три — аргентинцы, еще пять матчей завершились вничью. На чемпионатах мира соперники пересекались пять раз, где минимальное преимущество принадлежит Англии — три победы против двух. Именно эти матчи подарили мировому футболу несколько культовых эпизодов: победу англичан в четвертьфинале ЧМ-1966, знаменитые «Руку Бога» и «Гол столетия» Диего Марадоны в 1986 году, драматичную серию пенальти и удаление Дэвида Бекхэма в 1998-м, а также реванш англичан благодаря пенальти Бекхэма на чемпионате мира 2002 года.

21:12 Действующие чемпионы мира остаются единственной командой полуфиналов, выигравшей все шесть матчей турнира. На групповом этапе Аргентина набрала максимум — девять очков при разнице мячей 8:1, однако в плей-офф каждая победа далась с большим трудом. Кабо-Верде удалось обыграть только в дополнительное время (3:2), против Египта команда Лионеля Скалони совершила камбэк со счета 0:2, а в четвертьфинале вновь понадобился овертайм, чтобы пройти Швейцарию (3:1). Главной фигурой остается Лионель Месси, который забил восемь мячей в шести матчах и принял непосредственное участие в десяти из семнадцати голов команды. Существенную помощь ему оказывают Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес, регулярно усиливающий игру после выхода со скамейки. Вместе с тем аргентинская оборона уже не выглядит столь надежной — команда пропустила шесть мячей в пяти последних встречах, а три подряд матча с дополнительным временем неизбежно сказались на физических кондициях футболистов, хотя кадровых потерь у Скалони перед полуфиналом нет.

21:08 Сборная Англии подходит к полуфиналу после шести матчей, в которых набрала серьезный игровой опыт в самых разных сценариях. Команда Томаса Тухеля выиграла группу L, набрав семь очков благодаря победам над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьей с Ганой (0:0). В плей-офф англичане трижды проявили характер: после пропущенного мяча обыграли ДР Конго (2:1), затем сломили сопротивление Мексики (3:2), а в четвертьфинале дожали Норвегию лишь в дополнительное время (2:1). При этом оборона не выглядит безупречно — команда пропустила в четырех из шести встреч турнира. Главной ударной силой остается связка Харри Кейна и Джуда Беллингема, забившая 12 из 13 голов сборной на чемпионате. Беллингем оформил два дубля подряд в матчах плей-офф, а Кейн продолжает играть ключевую роль как завершитель и организатор атак. Перед полуфиналом Тухелю придется учитывать кадровые проблемы: из-за травмы турнир завершил Джордан Хендерсон, а Джарелл Куанса пропустит встречу из-за дисквалификации.

21:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.