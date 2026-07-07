Весенний синдром вновь настиг дружину Михаила Галактионова в минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги, однако, несмотря на спад, «красно-зеленые» финишировали в тройке лидеров, пребывая в роли стороннего наблюдателя в разборках «Зенита» и «Краснодара». Цель максимум на грядущий сезон — показать зубы и попытаться разделить неразлучный дуэт, замахнувшись на награды высшей пробы чемпионата России.

Работа кипит

Порадовать собственную торсиду 17 мая в финальном матче кампании РПЛ 2025/2026 «Локомотиву» не удалось — лихорадящий ЦСКА нанес соседям по городу поражение со счетом 3:1, но, к счастью «железнодорожников», дышащий им в спину «Спартак» оступился в противостоянии с махачкалинским «Динамо» (ничья 0:0), тем самым надев на шею оппонентам бронзовые медали. Отпуск игроков столичного клуба стартовал на следующий день, 18 мая, однако целая россыпь исполнителей отложила чемоданы и пополнила лагеря национальных команд.

Главный наставник сборной России Валерий Карпин вызвал сразу семерых представителей «Локомотива»: голкипера Антона Митрюшкина, защитников Александра Сильянова и Евгения Морозова, полузащитников Артема Карпукаса, Данила Пруцева и Алексея Батракова, нападающего Дмитрия Воробьева. Вот только, как и год назад, десятый номер «красно-зеленых» испытал дежавю — травма, полученная им в заключительной встрече Премьер-лиги, заставила 57-летнего специалиста внести коррективы в заявку, и выбор он остановил на форварде московского «Динамо» Иване Сергееве.

По аналогии с Воробьевым Валерий Георгиевич отцепил Данила Пруцева, испытывавшего дискомфорт в области икроножной мышцы, остальная пятерка «железнодорожников» удостоилась дозированной игровой практики против Египта, Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго. Улучшить статистику по ходу майско-июнського сбора удалось Евгению Морозову (голевая передача на Лечи Садулаева в поединке с Буркина-Фасо), Александр Сильянов и Алексей Батраков, в свою очередь, по одному разу огорчили стража ворот тринидадцев Дензила Смита.

Расширенный список сборной Эквадора в преддверии чемпионата мира пополнил Кристиан Рамирес, но к чуду имени Себастьяна Беккасесе, добравшегося с «триколор» до 1/16 финала, левый фулбек ногу не приложил. Эмоциями от мундиаля с ним способен поделиться центрбек Сесар Монтес, трижды выводивший Мексику на газон с капитанской повязкой, удалившийся в дебютном матче с ЮАР и едва не выкинувший за борт турнира Англию, с которой «зеленые» на стадии 1/8 устроили перестрелку 2:3.

Сесар Монтес globallookpress.com

Каникулы «Локомотива» подошли к концу 17 июня, когда коллектив собрался в клинике спортивной медицины «Лужники» для прохождения углубленного медицинского обследования. Игорь Калюжный, занимающий должность главного врача «красно-зеленых», выделил ответственный подход игроков к индивидуальной программе на время отдыха, составленной тренером по физической подготовке.

Спустя десять дней, 27 июня, к тренировочному процессу в основной группе присоединились сборники: Антон Митрюшкин, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Артем Карпукас и Алексей Батраков. Наиболее поздним ожидается прибытие в расположение «железнодорожников» Сесара Монтеса, которому потребуется дополнительное восстановление после ЧМ-2026, откуда Мексика, как говорили выше, сошла с дистанции только 6 июля.

Контрольный тест перед марафоном

Разминка в первом подготовительном спарринге против «Родины», прошедшем на поле тренировочной базы «Баковка», выдалась довольно напряженной для «Локомотива» — новобранец РПЛ оказал достойное сопротивление и на отрезках владел инициативой, засушив противника 0:0. Обилием результативных ударов «красно-зеленые» разразились во встрече с «Знаменем Труда», дислоцирующемся в третьем по силе российском дивизионе, и отправили в сетку ворот клуба из Орехово-Зуево восемь безответных мячей: героем матча признали 17-летнего страйкера Владислава Голубева, отличившегося хет-триком.

Молодой проспект академии «Локомотива» признался, что, находясь в рядах взрослой обоймы москвичей, заматерел и прибавил в физическом плане, стараясь отвечать стандартам Премьер-лиги. Под горячую руку бронзовых призеров чемпионата России попал также костромской «Спартак», едва не организовавший сюрприз в прошлом розыгрыше Первой лиги, но, как только оппоненты нашли противоядие модели «бей-беги», результаты подопечных Евгения Таранухина померкли.

Владислав Голубев fclm.ru

Столичный коллектив усилиями Алексея Батракова и Михаила Щетинина в спокойной манере склонил чашу весов, зафиксировав на табло УТБ «Баковка» счет 2:0. Более серьезное испытание ждет «красно-зеленых» в заключительной фазе подготовки, где они 11 июля сойдутся с «Акроном» и «Спартаком», 14 июля с ЦСКА и 18 июля проведут двухматчевую дуэль с «Рубином».

Экономный режим

Пожалуй, главным успехом руководства «Локомотива» в межсезонье следует считать сохранение трудовых отношений с Михаилом Галактионовым, которого активно сватали в московское «Динамо» и ЦСКА, тем не менее 42-летний менеджер остался верен клубу, в то время как на тренерский мостик «бело-голубых» и «армейцев» взошли Сандро Шварц и Дмитрий Игдисамов соответственно. «Железнодорожники» выстрелили дуплетом и за пару дней, 23 и 24 июня, оформили два перехода, причем, что характерно последним годам трансферной политики команды, не потратили ни одного рубля.

Семейный подряд Ротенбергов, распространивший сферу влияния в российском футболе на «Сочи» и «Локомотив», провернул сделку с арендой центрального хавбека Александра Коваленко, который не захотел погрязнуть с южанами в Первой лиге. Некогда перспективный продукт школы «Чертаново» застрял на уровне далеко не самых грозных отечественных коллективов, выступая за «Крылья Советов», «Сочи», «Оренбург», и затерялся при попытке покорить новую ступень в «Зените», так что судьба преподнесла ему еще один шанс.

Турецкий круиз завершил Георгий Джикия, который наверняка желает забыть этап в «Антальяспоре», как ночной кошмар, сопровождающийся статусом резервного игрока из-за разногласий с тренером Сами Угурлу, вылетом из Суперлиги и регулярными задержками заработной платы. После долгих странствий воспитанник «Локомотива» вернулся в родную гавань, чтобы наконец дебютировать в цветах «красно-зеленых» и помочь своим опытом довольно молодой дружине прыгнуть выше головы.

Кроме подписаний новичков, «железнодорожники» позаботились о пролонгации сотрудничества с действующими исполнителями, заключив контракты с защитником Лукасом Фассоном и вингером Вадимом Раковым до июня 2030. Охота на трансферном рынке москвичей продолжается, и следующую галочку боссы «Локомотива» желают поставить напротив кандидатуры Мирлинда Даку, которого практически каждое окно сватают в топ-клуб РПЛ.

Мирлинд Даку rubin-kazan.ru

Переманить албанца пытались «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», но все тщетно, и центрфорвард, на радость казанской публике, постоянно отдавал предпочтение проверенному варианту с «Рубином», числясь в ранге ведущей ударной силы. Теперь дар убеждения подключил генеральный директор «красно-зеленых» Борис Ротенберг-младший, готовый расстаться с солидной суммой за Даку — портал Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость Мирлинда в 9 млн евро.

Потенциальные пробоины

Москва — Нижний Новгород — такой маршрут выбрали опорный полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Владислав Сарвели, присоединившиеся к «Пари НН» на правах свободных агентов. Достичь компромисса «Локомотиву» не удалось по вопросу выкупа Данила Пруцева из «Спартака», при этом хавбек за год аренды пришелся ко двору на «РЖД Арене», однако камнем преткновения послужили запрашиваемые «красно-белыми» 6,5 млн евро за полноценный трансфер.

Туманом покрыто будущее Дмитрия Воробьева, которому как раз таки москвичи видят замену в Мирлинде Даку, — выходец из академии «Краснодара» выкручивает руки правящей верхушке относительно более высокого оклада в трудовом соглашении, истекающем летом 2027. Расставание с Дмитрием Бариновым продемонстрировало, что боссы «Локомотива» не принимают ультиматумов и прощаются даже с лидерами команды, поэтому вполне реален исход с отъездом 28-летнего наконечника атак, интерес к которому проявляют «быки», «Спартак» и ЦСКА.

Дмитрий Воробьев fclm.ru

Введенный министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым лимит на легионеров развязал руки российским игрокам, требующим золотые горы от клубов, — по пути Воробьева последовал Артем Карпукас, чей контракт также истекает в июне 2027. Хавбек подтверждает, что найти точки соприкосновения с «железнодорожниками» пока не представляется возможным, и маячащий на горизонте денежный чемодан от «Зенита», кажется, перевесит при принятии окончательного решения 24-летним опорником.

Авантюрная пиар-кампания агента Алексея Батракова, который едва ли не возвысил клиента до звания главной трансферной цели «ПСЖ», потерпела крах, и дальше фотографии с футболкой парижан дело не дошло. Тем не менее самый дорогой представитель чемпионата России по меркам портала Тransfermarkt (28 млн евро) остается лакомым кусочком как для менее статусных европейских коллективов, так и «Зенита», в свое время перехватившего Максима Глушенкова у «Локомотива».

Перформанс на чемпионате мира снова породил слухи о вероятном прощании с «красно-зелеными» Сесара Монтеса, находящегося на карандаше «Крус Асуль», — чемпион Мексики планирует расщедриться на 8 млн евро за 29-летнего центрдефа.

Легкая прогулка на старте и назойливый ЦСКА

Открывать сезон Премьер-лиги 2026/2027 «Локомотиву» предстоит на домашней «РЖД Арене», куда в гости приедет «Ахмат», дважды отобравший очки у дружины Михаила Галактионова в минувшем розыгрыше первенства (ничьи 1:1 и 2:2). Затем «железнодорожники» проведут череду поединков с аутсайдерами прошлого чемпионата России: выезд к махачкалинскому «Динамо», встреча с «Акроном» в родных пенатах и поездка в гости к «Оренбургу».

Настоящий экзамен ожидает «красно-зеленых» в пятом туре, когда обновленный ЦСКА подготовит «радушный» прием соседям по городу в домашнем логове «ВЭБ Арена», — ранее обитатели столицы обменялись уколами (осенью «Локомотив» деклассировал «армейцев» 3:0, весной «красно-синие» взяли реванш со счетом 3:1).

Первые 5 туров РПЛ 2026/2027

1-й тур, 26 июля, 17:00. «Локомотив» — «Ахмат»

2-й тур, 1 августа, 18:30. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

3-й тур, 8 августа, 18:00. «Локомотив» — «Акрон»

4-й тур, 14 августа, 17:00. «Оренбург» — «Локомотив»

5-й тур, 22 августа, 20:30. ЦСКА — «Локомотив»

Как и годом ранее, неприступным барьером для «красно-зеленых» стала полуфинальная стадия Кубка России, причем вылетали подопечные Михаила Галактионова от, на первый взгляд, проходимых соперников — «Ростова» и «Крыльев Советов».

Расписание группового этапа Кубка России

1-й тур, 4-6 августа. «Локомотив» — ЦСКА

2-й тур, 18-20 августа. «Ростов» — «Локомотив»

3-й тур, 1-3 сентября. «Акрон» — «Локомотив»

4-й тур, 13-15 октября. «Локомотив» — «Акрон»

5-й тур, 27-29 октября. ЦСКА — «Локомотив»

6-й тур, 24-26 ноября. «Локомотив» — «Ростов»

Судьба жребия вновь свела в группе D «Локомотив» с ЦСКА и «Акроном», хоть какое-то разнообразие добавило присутствие «Ростова». За август «железнодорожники» с «армейцами» успеют приесться друг другу, сойдясь в очном противостоянии на просторах Премьер-лиги и Кубка страны.