23 июня пресс-служба «Локомотива» сообщила, что московский клуб взял в годичную аренду полузащитника «Сочи» Александра Коваленко. О том, как карьера привела 22-летнего футболиста к этому переходу и чего от него ожидать в составе «железнодорожников», рассказывает LiveSport.Ru.

Остался в РПЛ с испытательным сроком

Пока все внимание футбольной общественности обращено на Северную Америку, российские клубы готовятся к новому сезону: отправляются на предсезонные сборы и подписывают новых игроков. Хотя с трансферами на вход у топ-клубов РПЛ пока негусто. Вот, например, «Локомотив» подписал первого новичка межсезонья лишь во вторник. И то, речь идет не о полноценном переходе, а об аренде.

«Локомотив» договорился с «Сочи» о том, что полузащитник южан Александр Коваленко предстоящий сезон проведет в составе «железнодорожников». Более того, в арендное соглашение включили необязательную для москвичей опцию выкупа игрока за, как сообщили СМИ, 400 млн рублей.

Согласно данным журналистов, красно-зеленые выиграли конкуренцию за хавбека у «Краснодара». Еще в конце апреля сообщалось, что Коваленко попал в сферу интересов «быков». Но договориться с «Сочи» им не удалось. Предложение о покупке полузащитника за 200 млн рублей не устроило «барсов», которые хотели получить 350 млн рублей.

Александр Коваленко pfcsochi.ru

В то же время удерживать Коваленко в своей команде для «Сочи» было не самым лучшим решением — 22-летний хавбек пусть и находится на контракте до 2029 г., но не хочет выступать в Первой лиге, куда вылетел клуб с черноморского побережья. Выходом из ситуации стала аренда в «Локомотив»: «железнодорожники» несколько лет регулярно возвращались к кандидатуре полузащитника, но добиться трансфера каждый раз не получалось.

Сейчас же все звезды сошлись: «барсы» в случае возвращения в РПЛ хотели бы вернуть игрока, а москвичи на данный момент испытывают сложности с финансами. Годовая аренда удовлетворяет желания всех сторон. Ну а поскольку генеральный директор «Локомотива» является сыном президента «Сочи», переговоры не должны были вызвать какие-то трудности.

Титулованный «сбитый летчик»

Александр Коваленко получил футбольное образование в академии «Чертаново», которая выпустила кучу талантливых пацанов (Глушенков, Пиняев, Зиньковский, Пруцев и др.). Свой путь в профессиональный футбол, как и большинство «чертановцев» в 2020-2022 гг., он начал с перехода в «Крылья Советов», которые под руководством Игоря Осинькина играли в атакующий футбол.

Игорь Осинькин pfcks.ru

Самарский коллектив как нельзя лучше подошел молодому игроку. Несмотря на то, что до 2022 г. выше Второй лиги не выступал, 18-летний футболист за три месяца так выступил в РПЛ, что привлек внимание свежеиспеченного вице-чемпиона. «Сочи» выкупил Коваленко за 800 тыс. евро, но оставил в «Крыльях» на годичную аренду.

Александр в течение полутора лет в Самаре высокой результативностью не блистал (2+3), но стал игроком стартового состава и добился вызова во взрослую сборную России. Немудрено, что после сезона-2022/23 хавбека хотели купить и «Зенит», и «Локомотив», и московское «Динамо». В итоге борьбу за игрока выиграли петербуржцы, которые заплатили «Сочи» 2 млн евро и подписали с ним 5-летний контракт.

Как рассказывал Коваленко, он вместе с семьей и агентами решил, что переход в «Зенит» — лучший вариант. Но, как показало время, они ошиблись. Да, вместе с сине-бело-голубыми полузащитник к 20 годам выиграл все главные турниры России: и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок. Но какой ценой? За год в Санкт-Петербурге он принял участие в 6 матчах в РПЛ и провел на поле всего 60 минут.

Для молодого футболиста такой дефицит игровой практики пойти на пользу явно не может. Это, наверное, поняли в «Зените», который через год после покупки за ту же сумму продал Коваленко в «Оренбург». В новой команде Александр вернулся в стартовый состав, но прежнего качества он уже не давал.

Причины потери уровня крылись не столько в физической подготовке, сколько в ментальной составляющей. Об этом не раз говорили тренеры и менеджеры:

«Эмоции преобладают, выходя на поле, он хочет быть везде, где есть мяч, быть максимально активным. Это ему отчасти мешает» (Сергей Семак в мае 2024 г.);

«Он должен стать ментально старше. У него отличные задатки, но он должен прислушиваться к тому, что ему говорят тренеры» (Владимир Слишкович в июне 2025 г.);

«Очень позитивный парень. Он тоже улыбается, хотя и, бывает, невпопад» (Борис Ротенберг в июне 2026 г.).

О том, что Коваленко не хватает хладнокровности, показал матч против «Зенита» в ноябре 2024 г. В той встрече полузащитник к 38-й минуте получил две желтые карточки и оставил «Оренбург» в меньшинстве.

Александр Коваленко fcorenburg.ru

Своим в «Оренбурге» Коваленко не стал: во второй части сезона потерял место в стартовом составе и летом перешел в «Сочи». Там Александр составил компанию другим игрокам, за которыми закрепилась репутация «сбитых летчиков». Ничего хорошего от такого подхода к комплектованию состава (даже после приглашения Осинькина) не вышло — последнее место и вылет из РПЛ.

Коваленко же после не самой лучшей игры осенью несколько заключительных матчей сезона провел качественно. Это позволило ему вернуть интерес к себе, в том числе со стороны «Локомотива».

Коваленко нужен «Локомотиву» как никогда

«Локомотиву» в летнее трансферное окно жизненно необходимо усилить центр поля, так как команда понесла и может еще понести ряд чувствительных потерь:

завершилась аренда Данила Пруцева из «Спартака»;

истек срок контракта Артема Тимофеева (перешел в «Пари НН»);

клуб пытается договориться с Кристианом Рамиресом о досрочном расторжении контракта;

продолжаются переговоры о возможной продаже Артема Карпукаса в «Зенит»;

1 июля вступит в силу пункт контракта Алексея Батракова о возможности его выкупа за 20 млн евро.

Потенциально Коваленко, которому в августе исполнится 23 года, все еще остается перспективным футболистом. Помимо возраста, он очевидно заинтересовал «железнодорожников» своими главными скиллами: техническая оснащенность, видение поля, навыки продвигать мяч от своих ворот до чужих.

У него есть хорошая черта — легко обыгрывает один в один. Раскачивает корпусом и на широком шаге уходит от соперника. Взрывные качества — просто выдающиеся. Думаю, это у него врождённое. Денис Первушин первый тренер Александра Коваленко в профессиональном футболе

Проблем с тем, чтобы влиться в новый коллектив, у Коваленко быть не должно: его природная коммуникабельность поможет наладить отношения с одноклубниками. А работа с Михаилом Галактионовым — тренером, который хорошо развивает молодежь, выглядит отличным шансом закрепить игровой успех последних месяцев и получить дальнейший прогресс.

Михаил Галактионов www.fclm.ru

Для Александра релевантным является пример Зелимхана Бакаева. Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» в какой-то момент сильно сбавил, докатился до ОАЭ и «Химок». Но прошлогодний переход в «Локомотив» помог Бакаеву вернуться в число ведущих атакующих футболистов РПЛ.

Коваленко сам признавался, что ему важно иметь регулярную игровую практику. Даже несмотря на возможный трансфер в «Локомотив» 26-летнего полузащитника «Ростова» Алексея Миронова, конкуренция у «железнодорожников» не такая большая, как в свое время была в «Зените» — Александр может и должен добывать себе место на поле. Тем более, если хавбек хочет через год продолжить играть в московском клубе, ему нужно, чтобы красно-зеленые пожелали активировать опцию выкупа. Так что сейчас у Коваленко все в его ногах.