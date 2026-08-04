«Локомотив» и ЦСКА встречаются на «РЖД Арене» в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Московское дерби открывает для команд кубковую кампанию, ЦСКА хочет закрепить удачный старт, а «Локомотиву» нужна первая победа сезона.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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19' В достаточно простой ситуации не обработал мяч Руденко на правом фланге, контратака у «Локо» не задалась.

16' Кисляк внешней стороной стопы пытался вырезать на Мусаева, не прошёл пас.

14' Медики здорово отработали, игроки готовы продолжать матч.

12' Абдулкадыров и Руденко столкнулись недалеко от штрафной ЦСКА, нужна помощь врачей обоим футболистам.

10' Матеус Алвес пробил из-за штрафной – мимо ворот прошёл мяч.

09' А теперь на другом краю поля Вера сделал неточный пас на Сильянова.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 40% Владение мячом 60%

07' Руденко забрался в офсайд на левом фланге, рановато сделал рывок.

05' Батраков попробовал пробить издали — мимо ворот.

03' Команды обменялись подходами к воротам, пока что без опасных моментов.

01' ЦСКА начал с центра, поехали!

До матча

20:43 Команды вышли на поле! Считанные минуты остаются до старта дерби.

«Локомотив» — ЦСКА LiveSport.Ru

20:35 Погода в Москве сегодня близкая к идеальной — чуть меньше 25 градусов и без осадков. Оба сектора активной поддержки заполняются, нас ждёт большой футбол!

«РЖД Арена» перед матчем LiveSport.Ru

20:30 Последние встречи «Локомотива» и ЦСКА были вполне равными. В мае армейцы выиграли 3:1, осенью прошлого года «Локомотив» разгромил ЦСКА в чемпионате 3:0, но в Кубке армейцы взяли реванш: сначала победили 2:1, а затем прошли соперника в серии пенальти после нулевой ничьей. В июле команды снова встретились на «РЖД Арене» уже в контрольном матче, и железнодорожники победили 1:0, но товарищеская игра всё же не равна официальной. Если смотреть шире, с 2022 года ЦСКА проиграл «Локомотиву» только дважды за 11 матчей.

20:25 Главным арбитром матча назначен Андрей Прокопов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Ян Бобровский.

20:20 Ротация важнее статуса. Кубковый формат почти всегда добавляет матчу неопределённости. Обе команды играли 1 августа, а уже 8 августа их ждут следующие матчи РПЛ. Поэтому тренеры наверняка будут думать не только о дерби, но и о распределении нагрузки. У «Локомотива» ротация может быть вынужденной и терапевтической одновременно, а у ЦСКА перестановки скорее плановые.

«РЖД Арена» перед матчем LiveSport.Ru

20:15 Центр поля и переходы после потерь. «Локомотив» в первых турах играл структурой, близкой к 4–1–4–1: Артём Карпукас страховал перед защитниками, Алексей Батраков отвечал за продвижение, а Сергей Пиняев, Зелимхан Бакаев и Вадим Раков создавали ширину и искали рывки за спины. Идея понятная, но при потере мяча команда часто оставляет слишком большие зоны. Крайние игроки располагаются высоко, Батраков тянется ближе к атаке, а Карпукасу и центральным защитникам приходится тушить слишком много пространства. ЦСКА сто процентов может этим воспользоваться. У армейцев достаточно быстрых игроков впереди, которые способны встречать защитников «Локомотива» под давлением и сразу атаковать после перехвата.

«РЖД Арена» перед матчем LiveSport.Ru

20:10 А это стартовый состав ПФК ЦСКА: Бориско, Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Гайич, Баринов, Кисляк, Глебов, Фиров, Алвес, Мусаев.

Разминка игроков ЦСКА LiveSport.Ru

20:05 «Локомотив» начнёт дерби в таком составе: Лантратов, Ненахов, Джикия, Морозов, Сильянов, Вера, Щетинин, Коваленко, Батраков (К), Руденко, Раков.

Разминка игроков «Локомотива» LiveSport.Ru

20:00 У армейцев тоже ожидается ротация. У Игдисамова достаточно глубины состава, не хватает только травмированного Игоря Акинфеева. Интересна и роль Дмитрия Баринова: бывший капитан «Локомотива» уже выходил на замену с «Крыльями», а теперь может получить значительные минуты против бывшего клуба — сюжет для дерби почти идеальный.

19:55 Во втором туре ЦСКА уже оступился, сыграв 1:1 с «Крыльями Советов». Матия Попович открыл счёт, армейцы могли забивать второй, но не использовали свои моменты и после перерыва позволили Максиму Витюгову сравнять. Игдисамов после матча отдельно говорил о проблемах в переходных фазах и недостатке хладнокровия в завершении. Важно, что ЦСКА уже выглядит интенсивным и живым, но пока учится превращать преимущество в спокойный результат.

19:50 ЦСКА после тяжёлой предсезонки начал официальные матчи заметно лучше, чем ожидали многие. В первом туре армейцы пропустили от «Балтики» уже на 35-й секунде, но не развалились и перевернули игру ещё до перерыва. Победа 2:1 стала важным ответом на разговоры о том, что Дмитрию Игдисамову будет трудно без большого опыта работы на взрослом уровне.

19:45 К Кубку добавилась и кадровая проблема. Антон Митрюшкин получил рассечение тканей колена и должен пропустить около десяти дней. Впрочем, в кубковой игре ротация в воротах и так была неизбежна, поэтому место, скорее всего, займёт Илья Лантратов. В других линиях тоже можно ждать перестановок, больше времени могут получить Никита Салтыков, Максим Ненахов, Георгий Джикия, Александр Коваленко и Лукас Вера. У Михаила Галактионова есть шанс встряхнуть состав после неудачного старта.

19:40 В Махачкале сценарий повторился ещё болезненнее. «Локомотив» снова выиграл первый тайм после гола Вадима Ракова, но после перерыва пропустил дважды — от Миро и Никиты Глушкова. Перед вторым голом можно спорить о судейском эпизоде, но по содержанию результат трудно назвать случайным. Команда владела мячом, подавала много угловых, но соперник всё равно создавал более качественные моменты. В двух стартовых матчах «Локо» не проигрывал первые таймы, но оба раза проседал после перерыва.

19:35 Старт сезона для «Локомотива» получился худшим за последние годы. Календарь не выглядел запредельно сложным, но команда Михаила Галактионова набрала всего одно очко из шести. С «Ахматом» всё началось с раннего гола Бакаева, но вместо контроля железнодорожники слишком рано отдали инициативу, позволили грозненцам долго давить и в концовке получили заслуженный ответный мяч.

19:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.55.