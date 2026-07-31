Первый домашний матч «Родины» в РПЛ начался с быстрого гола Икера Посо, почти сказочно для хозяев. А дальше «Ростов» пришёл в себя и превратил праздник хозяев в очень болезненный урок. Команда Джонатана Альбы победила 4:2, хотя сама едва не вспомнила кошмар первого тура, когда упустила выигранный матч в Оренбурге.

Для «Родины» это был по-настоящему исторический вечер, без всяких оговорок. После поражения 0:3 от «Спартака» команда проводила первый домашний матч в Премьер-лиге. Хуан Диас освежил состав, впервые выпустил с первых минут Икера Посо, а впереди оставил Тимошенко при поддержке Максименко и Бакаева. «Ростов» приехал не в идеальном настроении — в первом туре команда Альбы вела в Оренбурге, играла в большинстве и всё равно проиграла в добавленное время. После такого от вполне статусной по меркам РПЛ команды ждали убедительного ответа.

«Родина» забила первой, «Ростов» доминировал

Уже на четвёртой минуте Рейна протащил мяч вперёд и отдал налево на Артёма Максименко. Тот в касание подал на ближнюю штангу, а Посо выскочил из-за спин защитников и головой отправил мяч в ворота. 1:0, невысокий испанский опорник ускользнул от Сако, выиграл пару метров и забил первый домашний мяч «Родины» в истории РПЛ. После вложений в Посо, разговоров о его школе «Реала» и «Манчестер Сити», дебют в старте как будто бы сразу оправдался.

Игроки «Родины» празднуют гол https://t.me/fcrodina

«Ростов», видимо, к чему-то подобному был готов и вообще не поплыл. Наоборот, быстрый пропущенный гол, кажется, подстегнул гостей, они начали давить через фланги и очень быстро заработали пенальти. Лангович подал слева, Сулейманов упал в борьбе с Дятловым, а арбитр Данил Набока указал на точку. Комаров пробил низом в угол, Волков угадал направление, но до мяча не дотянулся, тот от штанги залетел в сетку.

Иван Комаров празднует гол https://t.me/fcrostov_official

После ответного гола матч стал похож на экзамен, к которому «Родина» не особо качественно подготовилась. «Ростов» накрывал, подбирал, зарабатывал угловые, раскачивал оборону и постоянно возвращал мяч к штрафной хозяев. К середине первого тайма статистика выглядела почти неприлично, у команды Альбы был огромный перевес по ударам, угловым и касаниям в чужой штрафной. Волков сначала чуть сам не привёз момент, промахнувшись по мячу после передачи назад, но тот прокатился мимо ворот. Зато через пару минут вратарь «Родины» спас после удара Мухина с подбора под самую перекладину.

Опасные моменты были у Кучаева, Миронова, Роналдо и Комарова, а «Ростов» временами возил «Родину» так, будто между командами несколько дивизионов. И всё равно к перерыву счёт остался 1:1, что для хозяев было серьёзной удачей. Они потеряли Сокола из-за травмы, много отбивались, редко выбегали в атаки, но оставались в матче, а «Ростов» мог только горевать из-за собственной реализации.

Два автогола, два шедевра из-за штрафной

В начале второго тайма давление гостей всё-таки сработало, правда слегка нелепым образом. На 52-й минуте Миронов забросил мяч в штрафную, Бакаев пытался вынести, но попал в Митю Крижана, а от плеча защитника «Родины» мяч рикошетом залетел в ворота. Странный, но абсолютно заслуженный гол — «Ростов» слишком долго давил, так что даже такой рикошет можно записать в плюс гостям.

Игроки «Ростова» празднуют гол https://t.me/fcrostov_official

А через четыре минуты мяч влетел в ворота «Родины» уже без всякой случайности. Кучаев классно запустил Ланговича, тот убрал соперника у дуги штрафной и мощно пробил в нижний угол. Вот этот гол был совсем другим, ещё и претендентом на хайлайт тура. Лангович весь матч носился по флангу, успевал в оборону, поддерживал атаки, подавал, открывался и в итоге сам изящно завершил эпизод.

После 1:3 разочарованный Хуан Диас попал в кадр трансляции и будто бы не понимал, куда пропала его команда. «Родина» вроде бы идеально начала игру, но через час проигрывала в два мяча куда более опытному сопернику. Диас ответил тройной заменой: вышли Гогличидзе, Гарибян и Абдусаламов. После неё «Родина» стала активнее, но долго не могла подобраться к воротам Ятимова, а «Ростов» спокойно играл вторым номером, выбегал в контратаки и казалось, что держал всё под контролем.

«Родина» – «Ростов» https://t.me/news_matchtv

Однако в первом туре команда Альбы уже поверила в свою победу заранее — и сгорела «Оренбургу» в концовке. С этими мыслями на 74-й минуте «Родина» перехватила мяч в центре, Абдусаламов покатил на Гарибяна, тот слегка криво пробил из-за штрафной, но мяч задел Сако и кардинально изменил траекторию, а Ятимов заранее двинулся в другой угол. «Ростов» неделю назад уже отдал игру, которую должен был забирать, и теперь любой нервный эпизод мог запустить панику. «Родина» почувствовала шанс, заработала первый угловой, начала чаще грузить мяч в штрафную, а Гарибян ещё несколько раз оказывался в полезных позициях. И всё-таки своего Касаджикова у «Родины» не нашлось.

Зато у «Ростова» нашёлся Шанталий, он вышел вместо Сулейманова на концовку — и замена сработала почти моментально. Сначала Шанталий помог в обороне, заблокировав прострел Гогличидзе, а затем забил один из лучших голов сезона (даже несмотря на то, что второй тур едва-едва стартовал). Лангович забросил мяч к штрафной, Шанталий обработал его грудью, развернулся и пробил с полулёта в дальний нижний угол. Почти как Хамес Родригес в том самом матче на ЧМ-2014, невероятный мяч!

Игроки «Ростова» празднуют гол https://t.me/fcrostov_official

Что показали команды за два тура

В итоге «Ростов» не дал матчу сорваться в очередной безумный сценарий, не стал пятиться до финального свистка и вернул себе разницу в два мяча. Для команды Альбы это была своеобразная терапия после Оренбурга, с психологической точки зрения это очень важно, несмотря на статус и уровень соперника. Вторая подряд упущенная победа запустила бы бесконечный поток негативных разговоров о команде, особенно учитывая недавние перемены в руководстве.

«Родина» снова проиграла, и второй матч подряд пропустила много, уже семь мячей за два тура. Да, теперь случился и первый гол в РПЛ, и попытка на характере выгрызть ничью при 1:3, но по игре пока что за новичка тревожно. Команда Диаса слишком много позволяет у своей штрафной, в первом тайме «Ростов» раз за разом собирал подборы, бил после угловых, выигрывал пространство и практически не давал хозяевам дышать.

Календарь и таблица РПЛ

«Родина» пытается убегать в быстрые атаки — и это иногда даже очень классно получается, но пожары у своих ворот обнуляют усилия впереди. При этом проект Диаса точно не выглядит безнадёжным, шанс взять очки был даже с «Ростовом». Тем не менее, огромного желания и сыгранности из Первой лиги в РПЛ не хватит — кажется, необходимы усиления.