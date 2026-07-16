Football365 представляет рейтинг самых вероятных преемников Томаса Тухеля — от Гарета Саутгейта до Пепа Гвардиолы.

После настолько трусливого поражения Англии от Аргентины уже сейчас звучат призывы отправить Томаса Тухеля в отставку. Но кто может стать его преемником?

Многие возлагают ответственность за болезненный вылет в полуфинале именно на главного тренера, чья оборонительная тактика обернулась провалом. Эмоции после матча еще не улеглись, однако все больше болельщиков и экспертов требуют увольнения Тухеля после того, как Англия упустила шанс наконец-то положить конец 60-летнему ожиданию большого трофея.

Если немецкий специалист все же покинет свой пост, кто займет его место? Вот десятка главных фаворитов по версии букмекеров.

10. Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Задним числом многие оценивают работу Саутгейта слишком сурово, однако тактика Тухеля в матче против Аргентины вновь заставляет задуматься: возможно, мы просто не понимали, насколько хорошо все было при Гарете.

Разумеется, Саутгейт не вернется — не только в сборную Англии, но, скорее всего, вообще к тренерской работе.

9. Стивен Джеррард

Стивен Джеррард globallookpress.com

Тактика Томаса не сработала. Может, пора пойти в совершенно противоположном направлении и назначить Джеррарда?

Мало кто лучше него знает, каково это — испытывать давление, играя за сборную Англии. Да и когда Саутгейта назначали главным тренером, у него было не так уж много преимуществ перед нынешним Джеррардом. Звучит не слишком убедительно, правда?

8. Киран Маккенна

Североирландский специалист сейчас свободен. И это, пожалуй, все, что можно сказать в его пользу.

7. Грэм Поттер

Грэм Поттер globallookpress.com

Недавно Поттер продлил контракт со сборной Швеции до 2030 года и, вероятно, вполне доволен тем, что оказался вне пристального внимания английской публики после неудачного опыта в «Челси» и «Вест Хэме».

До этих назначений он казался главным претендентом на пост рулевого сборной Англии. Можно, конечно, оправдывать его тем, что оба клуба — настоящий цирк для тренеров, но, возможно, это скорее говорит о его собственной недальновидности.

Похоже, Поттер полностью доволен нынешней работой, так что пусть остается на своем месте. А мы вернемся к этой теме позже.

6. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти globallookpress.com

Анчелотти уже не чувствует себя настолько уверенно во главе сборной Бразилии после того, как команда вылетела с чемпионата мира, уступив Норвегии. Ромарио — один из тех, кто требует его увольнения. Он даже готов подать на итальянца в суд. Хотя за что именно, никто толком не понимает.

Так что Анчелотти прекрасно знает, что такое шум, давление и абсурд, сопровождающие работу тренера сборной Англии. Причем не только благодаря опыту работы со сборной Бразилии, но и после множества топ-клубов, которые он возглавлял за свою карьеру.

На данном этапе кажется, что должность главного тренера сборной Англии подходит ему даже больше, чем та, которую он занимает сейчас.

5. Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Главный тренер «Ковентри» недавно подписал новый трехлетний контракт с «небесно-голубыми», вернув клуб в АПЛ. Но мы почти не сомневаемся, что он попросит отпустить его, если поступит предложение от сборной Англии.

У Лэмпарда такой же богатый опыт выступлений за национальную команду, как и у Джеррарда, а с точки зрения Футбольной ассоциации Англии он, возможно, даже более «свой» человек. Однако его тренерское резюме пока все же недостаточно убедительно для столь высокой должности.

4. Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино globallookpress.com

После всего случившегося страна просто не готова увидеть аргентинца во главе сборной Англии. Пока не готова, друзья.

Но Почеттино — кандидат крайне любопытный. Большая часть его тренерской карьеры прошла в Англии (и в целом успешно), а его команды играют в смелый, атакующий футбол, по которому так соскучились английские болельщики.

Мы, правда, подозреваем, что сейчас Почеттино больше интересует клубная работа.

3. Ли Карсли

Ли Карсли globallookpress.com

Однажды ставка на «своего человека» уже сработала для Англии. Именно так Гарет Саутгейт неожиданно получил шанс, сменив куда более статусного специалиста. Может ли их соблазнить та же схема теперь, когда очередной яркий иностранец не оправдал надежд?

Однако Карсли — не Саутгейт. Ему, кажется, не хватает той харизмы и веса, которыми Гарет все же обладал. К тому же отсутствие опыта работы в клубном футболе означает, что он по-прежнему остается во многом непроверенным специалистом.

Мы почти уверены, что он еще возглавит Англию, но снова как временный исполняющий обязанности. И, возможно, это случится уже в недалеком будущем.

2. Эдди Хау

Джейсон Тиндалл и Эдди Хау globallookpress.com

«Наш Эдди» держится в «Ньюкасле» из последних сил, и жизнь там для бывшего менеджера «Борнмута» легче не становится. Может быть, сейчас идеальный момент, чтобы вместе со своим верным помощником Джейсоном Тиндаллом, которого прозвали Mad Dog («Бешеный пес»), выйти на мировую сцену?

Назначение Хау стало бы надежным и успокаивающим выбором для руководства Футбольной ассоциации, которое после последних событий, вероятно, уже побоится искать тренера за пределами Англии. Если только этот парень сам не захочет попробовать…

1. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Англия наверняка понимает, что возможность пригласить Гвардиолу выпадает крайне редко. Теперь, когда он покинул «Манчестер Сити», не настал ли именно тот самый момент?

Говорят, Пепу интересна работа со сборной Англии. Но сможет ли он внедрить свои идеи, имея столь ограниченное время на работу с игроками, как это обычно бывает у тренеров национальных команд? Есть лишь один способ это проверить.