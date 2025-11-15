GOAL рассказывает о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера сборной Швеции.

Год назад казалось, что сборная Швеции снова на подъеме. Команда, которая не сумела квалифицироваться ни на ЧМ-2022, ни на Евро-2024, расцвела под руководством Йона-Даля Томассона — с яркой, атакующей игрой и результативными Александером Исаком и Виктором Дьекерешем. Однако первый в истории страны иностранный тренер стал первым, кого уволили до окончания контракта.

В шведской футбольной федерации пришли к выводу, что это единственный вариант: атмосфера вокруг команды Томассона, и, по сообщениям, внутри нее, стала чересчур токсичной. В итоге датчанина уволили еще до завершения отбора на ЧМ-2026.

Любопытно, что теперь шведы снова сделали ставку на иностранца, назначив на пост главного тренера англичанина Грэма Поттера, который не так давно был уволен из «Вест Хэма».

Почему сборная Швеции стремительно регрессировала под руководством Томассона? И действительно ли Поттер — тот человек, который способен раскрыть потенциал атакующей линии стоимостью 235 миллионов фунтов, которая явно находится в кризисе?

Смена курса

Казалось, что после провала в квалификации Евро-2024 команда окончательно рухнула на дно. Швеция не вышла в финальную стадию турнира впервые с 1996 года, выиграв лишь три матча и отстав на девять очков от Австрии и на десять —от лидера группы Бельгии.

С учетом того, что ранее шведы проиграли полякам в стыках на ЧМ-2022, федерация вполне ожидаемо решила завершить семилетнюю эпоху Янне Андерссона. Одновременно был назначен новый спортивный директор — Ким Чельстрём, легенда сборной, сыгравший 131 матч, которому сразу поручили найти достойного преемника.

«Это приоритет номер один. Но мы не должны торопиться. Нужно понять, где мы находимся, почему мы там, куда хотим двигаться, как туда попасть и кто именно должен заняться этим», — говорил Чельстрём в начале декабря 2023 года.

В итоге он выбрал Томассона, бывшего нападающего сборной Дании, который только что покинул «Блэкберн» после серии из восьми матчей без побед в Чемпионшипе.

«Люди всё еще сомневаются в нашем стиле»

Томассон проиграл три из первых четырех матчей, в том числе против Дании (1:2), но это были всего лишь товарищеские встречи.

Когда же начались официальные игры в сентябре 2024 года, Швеция словно вспыхнула, и смелый отход тренера от традиционной схемы 4-4-2 выглядел ключевым фактором успеха.

Многие эксперты считали, что Исак и Дьекереш несовместимы, поскольку слишком похожи по стилю игры. Но эта пара забила 12 мячей в четырех матчах Лиги наций, действуя на вершине дерзкой схемы 3-4-1-2.

«Кто-то называет это революцией, но, прежде всего, я хотел преодолеть кризис, создав новый стиль и новую команду», — рассказывал Томассон.

При этом Томассон признавал, что его авантюрный подход вызывал сомнения. В первую очередь, из-за уровня соперников (Словакия, Эстония и Азербайджан).

«Я вижу, что люди всё еще сомневаются, можем ли мы играть так же смело против более сильных команд. Но хотя мы играем в атакующий футбол, мы не делаем этого наивно», — уверял датчанин.

Однако когда настало время первого настоящего испытания, результаты оказались удручающими.

От плохого — к худшему

Хотя Исак и был не в оптимальной форме перед стартовым матчем отбора ЧМ-2026 против Словении 5 сентября из-за его летней «забастовки» и затянувшегося перехода в «Ливерпуль», шведы всё равно должны были начинать кампанию с победы в Любляне. Скандинавы дважды вели в счете, но в итоге потеряли два очка, пропустив на последней минуте основного времени из-за ошибки голкипера Робина Ольссена.

Но дальше стало еще хуже. Через три дня Швеция потерпела катастрофическое поражение от Косово (0:2). К тому моменту вера в тренера уже заметно пошатнулась. Оставалось еще четыре тура, но в СМИ царило общее ощущение, что надежды на прямое попадание в финальную часть ЧМ умерли после поражения от команды, которая на тот момент занимала 95-е место в рейтинге ФИФА.

Бывший вингер Фредрик Юнгберг назвал игру против Косово «ужасной», Expressen — «предательством», а Götebors-Posten писала, что «Подъем теперь настолько крутой, что невозможно представить, как команда Томассона сможет вернуть уверенность, которую не сумела привить за последние полтора года».

К сожалению для тренера, чья позиция становилась всё более шаткой, всё это скептическое настроение прессы вскоре подтвердилось.

«Пощечина»

Чтобы сохранить реальные шансы обойти Швейцарию и занять первое место в группе, Швеция должна была обыгрывать команду Мурата Якина 10 октября в Сольне. Однако, несмотря на то, что Томассон снова смог поставить в стартовый состав Исакa и Дьекереша, хозяева за весь матч не нанесли ни одного удара и потерпели поражение со счетом 0:2.

Неудивительно, что команду, не показавшую вообще никакой остроты, проводили с поля оглушительным свистом, а на трибунах развернули печально известный баннер: «Томассон аут, ублюдок из Дании».

«Это было отвратительно. Такое больше не должно повторяться. Я понимаю разочарование болельщиков, но писать подобное — это настоящее дно», — сказал защитник Эмиль Холм Aftonbladet.

Сам Томассон отреагировал на упоминание своей национальности с завидной дипломатичностью, пытаясь при этом всеми силами сохранить надежду на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира.

Я понимаю фанатов — они хотят побед и результатов. Футбол — это эмоции. Болельщики переживают, и мы должны это принять, потому что этот результат стал пощечиной. Но мы по-прежнему сохраняем шансы на выход в финальную часть. Я верю, что с этой командой мы можем попасть на чемпионат мира. Йон-Даль Томассон Бывший главный тренер сборной Швеции

Однако уже через несколько дней Швеция проиграла на своем поле Косово (0:1). Это означало, что недостижимым стало даже второе место. Как заметил бывший защитник Йонас Ульссон, команда выглядела «полностью сломанной».

Федерация незамедлительно обратилась к Поттеру, чтобы спасать национальную сборную.

«Выиграл в лотерею»

Назначение Поттера стало сюрпризом для поклонников АПЛ, учитывая, что он был уволен сначала из «Челси», а потом и из «Вест Хэма».

«Он выиграл лотерею, получив работу в сборной Швеции», — сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк.

«После того, как всё закончилось для него в "Вест Хэме", получить двух, возможно, лучших нападающих АПЛ, — такое случается нечасто. Всё произошло очень быстро, но, думаю, Поттер просто оказался в нужное время в нужном месте, иногда этого достаточно. Не скажу, что это чистая удача, но иногда говорят о том, что каждому нужен свой шанс. Ну вот, он получил его, и теперь всё зависит от того, как он им распорядится», — добавил Йорк.

Безусловно, это отличная возможность для Поттера частично восстановить некогда блестящую репутацию. В этом ему должны помочь в том числе его связи со Швецией. Грэм известен благодаря эстетичному, яркому футболу «Брайтона». Но именно в Швеции он завоевал статус одного из самых перспективных молодых английских специалистов, за семь лет проведя «Эстерсунд» от четвертого дивизиона до элиты. С этой командой он выиграл Кубок Швеции и одержал памятную победу над «Арсеналом» Арсена Венгера на «Эмирейтс» в рамках Лиги Европы.

Именно поэтому его приглашение пока что принято считать успехом для Швеции. Тем более что Поттер заранее дал понять, что готов согласиться на относительно небольшую зарплату, потому что его по-настоящему вдохновляет вызов.

«Обычно это главная проблема для федерации, когда нужно найти нового тренера. Зарплаты здесь не самые высокие, поэтому топ-специалисты зачастую недоступны. Но связь Поттера со шведским футболом огромна из-за того, что он сделал в "Эстерсунде", а также из-за его штаба: его ассистент Бьорн Хамберг работал с ним и в "Брайтоне", и в "Челси". Шведские болельщики отчасти воспринимают его как "одного из своих", так что продать это назначение было очень просто. И с точки зрения правильного баланса, его лидерские качества позволяют ему создавать гармонию в сильной группе игроков. » Йонас Ульссон, Бывший защитник «Вест Бромвича».

Хорошее первое впечатление

Болельщики «Челси» и «Вест Хэма» (а возможно, и некоторые футболисты) вряд ли согласились бы с лестной оценкой лидерских качеств Поттера. Ходили слухи, что его называли «yes man» в раздевалке «Стэмфорд Бридж» и презрительно звали «Гарри» или «Хогвартс».

Однако простое умение говорить на местном языке позволило Поттеру произвести на прессу значительно более положительное впечатление, чем Томассон, который общался только на английском.

Для меня большая честь быть здесь. Я очень горжусь. Я хорошо понимаю шведский футбол, и считаю, что для тренера сборной важно хотя бы пытаться говорить на языке. Не скажу, что я быстро вернулся в форму, все-таки прошло много времени с тех пор, как я говорил по-шведски, да и уезжал я не особо свободно владея им. Сейчас важно подтянуть язык и при этом смотреть матчи, изучать игроков и формировать группу, с которой мы будем двигаться дальше. Грэм Поттер Главный тренера сборной Швеции

Конечно, ситуация далека от идеальной. Поттер принимает команду, лишенную уверенности, прямо посреди квалификационной кампании. Но сам факт увольнения Томассона уже должен поднять настроение игрокам вроде Эланги, который, по сообщениям, был категорически недоволен «чертовой системой» датчанина.

Капитан Виктор Линделёф тоже оказался в нелегкой позиции после того, как Томассон публично поссорился с голкипером Ольссеном, который поклялся больше не играть под его руководством после того, как был отправлен в запас на матч против швейцарцев.

Забавно, но то, что Швеция уже потеряла шансы на прямую путевку, — тоже своего рода плюс для Поттера. Теперь единственный путь на ЧМ — через стыковые матчи, и скандинавы почти гарантированно туда попадут благодаря победе в своей группе Лиги наций. Поэтому первые два матча Поттера — со Швейцарией и Словенией — фактически «контрольные», возможность подготовиться к решающим играм в марте, которые определят, поедет ли Швеция на чемпионат мира и продлят ли с ним контракт.

Проблема лишь в том, что Дьекереш сейчас травмирован, а Исак не сыграл ни минуты за «Ливерпуль» с 22 октября. В таких условиях Поттеру может быть сложно вновь заставить Швецию забивать. По крайней мере, на первых порах.

«Мы разучились забивать и не понимаю почему», — сказал Томассон перед увольнением

У Поттера фактически два матча и пять месяцев, чтобы найти ответ. Если не получится, федерации придется считать огромные финансовые и спортивные потери от второго подряд пропущенного чемпионата мира, несмотря на наличие двух самых дорогих нападающих.