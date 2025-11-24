ESPN рассказывает, кто из юных талантов уже впечатлил Ханси Флика и может стать следующим символом Ла Масии.

Из 11 игроков не старше 18 лет, выходивших на поле в Ла Лиге в этом сезоне, шестеро представляют «Барселону». Причем единственные два 17-летних футболиста, сыгравших в Примере, также принадлежат каталонскому клубу — это Педро «Дро» Фернандес и Тони Фернандес.

Такая картина стала привычной в последние годы: на фоне финансовых проблем «Барселона» делает ставку на собственных воспитанников, и на горизонте вырисовывается очередное «золотое поколение». От Гави, Фермина Лопеса и Алехандро Бальде до Ламина Ямаля и Пау Кубарси — знаменитая академия Ла Масия вновь дала результат именно тогда, когда клубу это было жизненно необходимо.

Это заметный контраст с предыдущим десятилетием, когда костяк команды, сформированный воспитанниками вроде Лионеля Месси, Андреса Иньесты и Серхио Бускетса, оставлял молодым игрокам минимум шансов пробиться в основу.

Последними, кто сумел впечатлить Ханси Флика и пройти путь от молодежных команд до первой, стали Дро, Тони и Хофре Торрентс. Отдельно стоит отметить Марка Берналя: его стремительное развитие остановила тяжелая травма — разрыв крестообразной связки в третьем туре Ла Лиги.

Эти четверо вместе с Ямалем и Кубарси, которые уже выглядят почти ветеранами в свои 18, имея на двоих 209 матчей за первую команду, входят в число самых юных игроков, получивших игровое время в чемпионате Испании в этом сезоне.

Дошло до того, что подобные истории почти перестали удивлять. Успехи Гави, Педри (пришедшего из «Лас-Пальмаса») и Ямаля к 17 годам привыкли воспринимать как норму. Но один из тренеров академии в разговоре с ESPN подчеркивает: происходящее «нельзя считать чем-то само собой разумеющимся». «Это даже объяснять не нужно, — добавил он. — Играть за "Барсу" в 17 лет — достижение невероятное».

Мы изучили новое поколение талантов, которое впечатлило Флика, поговорили с теми, кто следил за их прогрессом, и попытались спрогнозировать, кто еще может приблизиться к первой команде в ближайшие месяцы.

Педро «Дро» Фернандес — 17 лет, атакующий полузащитник/форвард

Дебют — 28 сентября 2025 года

Связать путь Дро в первую команду с Тьяго Алькантарой можно, пусть и немного условно, сразу в двух направлениях. Когда Тьяго в 2024 году покинул должность одного из ассистентов Ханси Флика (с тех пор он уже вернулся в штаб немца), на повышение был приглашен Арнау Бланко — после многих лет работы в академии.

Педро «Дро» Фернандес globallookpress.com

Бланко ранее тесно работал с Дро. Его восторг от таланта юного полузащитника быстро передался Флику, и, хотя источники ESPN утверждают, что продвижение Дро в основу было лишь делом времени, этот фактор ускорил его попадание в основу.

Вторая связь с Тьяго— «Барса» подписала Дро из небольшого галисийского клуба «Валь Миньор», где в свое время проходили подготовку Тьяго и его брат Рафинья, также игравший за каталонцев.

На самом деле Дро стал одним из двух игроков, которых «Барса» забрала из «Валь Миньор» в 2022 году, когда им было по 14 лет. Вторым был Педро Вильяр. Их сразу прозвали «Два Педро».

Прозвище Дро закрепилось еще раньше: брат в детстве не мог выговорить его имя. А позже оно стало удобным отличием на фоне множества других Педро, с которыми он играл. «Реал» тоже знал о таланте обоих Педро благодаря скаутам с севера Испании, но, по словам источников, мадридцы «проспали момент», позволив «Барсе» перехватить двух юных игроков.

Есть футболисты, сравнения с которыми напрашиваются сами собой. Дро — один из таких.

«Дро — талант уровня Тьяго», — говорит тренер «Валь Миньор» Хавьер Рохо, работавший с обоими игроками. — «Я не видел никого настолько же техничного, как Тьяго, но в плане видения поля Дро, возможно, даже превосходит его».

Еще один бывший тренер из «Валь Миньор», Луис Перес Баррейро, добавляет: «Хотя некоторые сравнивают его с Педри, я вижу в нем гораздо больше от Андреса Иньесты».

Педро Фернандес и Фермин Лопес globallookpress.com

Педри недавно назвал Дро своим любимым молодым игроком «Барселоны», а один из тренеров, работавших с ним, сравнил юного футболиста с легендарным бразильцем Кака, блиставшим в «Реале» и «Милане».

«Понимание игры у Дро значительно выше среднего уровня, — рассказал тренер ESPN. — Ему нужно постоянно быть в контакте с мячом, участвовать в розыгрыше — это держит его в тонусе, помогает мыслить быстрее и раскрывает его лучшие качества. Он всегда выделялся как особенный футболист. Я видел в нем черты Кака, даже несмотря на то, что тот играл за "Реал" и "Милан", а не за Барсу».

У Дро испанско-филиппинские корни: отец из Галисии выступал на любительском уровне, а мать родом с Филиппин. О себе он заявил громко — эффектным голом в предсезонке, а затем дебютировал в официальном матче против «Реала Сосьедад» в Ла Лиге.

Вскоре последовал первый старт в Лиге чемпионов против «Олимпиакоса», где он отдал голевую передачу на Фермина Лопеса и стал вторым самым молодым игроком в истории турнира, отметившимся ассистом. Младше был только Джованни Рейна, полузащитник сборной США.

В матче с греческим клубом Дро действовал слева в атакующей тройке, но большинство специалистов уверены: его будущее — в роли продвинутого центрального полузащитника. По словам источника, Флик «в полном восхищении» от юниора, хотя из-за нестабильной формы «Барсы» тренеру пока не всегда удается давать юному таланту достаточно игрового времени.

Марк Берналь — 18 лет, опорный полузащитник

Дебют — 17 августа 2024 года

Берналь — особенный случай в нынешнем поколении. Если бы не тяжелая травма, полученная в августе 2024-го, он сегодня находился бы куда ближе к уровню Ямаля и Кубарси по количеству сыгранных минут, чем Дро, Тони или Торрентс. При этом Берналь совсем не похож на типичного воспитанника Ла Масии: при росте 190 см он выделяется мощью и габаритами, хотя и с мячом обращается уверенно.

Марк Берналь globallookpress.com

В первых трех матчах эпохи Флика, когда в центре поля бушевал кадровый кризис, он вместе с Марком Касадо выглядел абсолютно органично, а «Барселона» стартовала с побед над «Валенсией», «Атлетиком» и «Райо Вальекано».

Для многих это не стало сюрпризом. Дело не только в том, что стиль «Барсы» у него в ДНК — Берналь пришел в клуб в шесть лет. Он часть легендарного поколения-2007, куда входят и Ламин Ямаль, и Пау Кубарси. Попасть в первую команду, где уже играли друзья, оказалось для него проще, отмечают источники.

Однако в третьем матче, на выезде против «Райо», Берналь порвал крестообразную связку. Удар оказался сокрушительным и для игрока, и для клуба. По словам источников, травма серьезно сказалась на психике подростка: на первых этапах восстановления он жил в гостинице рядом с базой, а регулярные занятия с психологом помогли ему пережить более чем годичное отсутствие футбола.

В этот период «Барса» показала, насколько верит в Берналя, согласовав с его агентством RocNation новый контракт до 2029 года с клаусулой в 500 миллионов евро.

Марк Берналь globallookpress.com

Теперь задача — вернуть его на прежний уровень. Флик осторожно дозирует нагрузку: после возвращения Берналь отметился голевой передачей в разгромном матче против «Валенсии» (6:0) в сентябре, но затем сыграл лишь 23 минуты в четырех встречах.

Ожидания относительно его роли в этом сезоне пришлось умерить, однако в клубе уверены: Берналь способен стать основным опорным полузащитником «Барсы» на ближайшее десятилетие, когда полностью восстановится и вновь обретет уверенность.

Тони Фернандес — 17 лет, атакующий полузащитник, форвард

Дебют — 4 января 2025 года

В ближайшие годы в первой команде «Барселоны» может возникнуть путаница: слишком много юниоров по фамилии Фернандес пробиваются наверх. Тони не является родственником Дро, но у него есть двоюродный брат, который тоже близок к дебюту, — Гилье.

Долгое время именно Гилье считался главным кандидатом на прорыв: еще в 2023 году он тренировался с первой командой, но официального выхода на поле пока не дождался.

Тони Фернандес globallookpress.com

Тони же получил шанс раньше. Он дебютировал за основу в Кубке Испании в январе прошлого года, выйдя на замену в матче против «Барбастро» и став вторым самым молодым игроком в истории клуба после Ламина Ямаля — в возрасте 16 лет и 173 дня.

Еще летом 2024-го он произвел впечатление на Ханси Флика, уверенно реализовав пенальти в товарищеских встречах против «Манчестер Сити» и «Милана».

Любопытно, что Тони, хоть и совсем немного, младше своего брата Гилье: он родился через месяц после него, в июле 2008 года, в каталонском городе Руби. Они двоюродные братья сразу по двум линиям: их матери — родные сестры, а отцы — родные братья.

Можно представить гордость семьи, когда оба 16-летних таланта стали самыми юными авторами голов за резерв «Барсы» в одном матче третьего дивизиона против «Оренсе». Причем забили они с разницей всего в четыре минуты. Первым отличился Тони — эффектным ударом через себя после изящной стенки.

Тони и Гилье играют вместе с детства — во дворе, на площадке перед домом, где Тони живет до сих пор, затем в «Эспаньоле», а позже, с 10 лет, в «Барселоне». Однако теперь, по словам источника, клуб старается понемногу их «развести»: иначе вокруг все время звучит «те самые двоюродные братья», и это начинает утомлять. Сейчас у них даже разные агенты: Гилье работает с Жорже Мендешем, а Тони — с Андреа Орланди.

«Барселона» — «Жирона» globallookpress.com

Процесс идет постепенно, но Тони уже оказался в центре внимания сам по себе. Он может сыграть на любой позиции в атакующей тройке или под нападающим. Флик удивил многих, когда в октябрьском матче над «Жироной» (2:1) выпустил его в стартовом составе в роли ложной «девятки» — между Ямалем и Маркусом Рашфордом. Хотя большинство видит его будущее в более глубокой позиции.

Он — классическая «десятка». Я уверен, что именно там он и закрепится. У Флика первая команда использует десятого номера, но исторически «Барса» всегда играла в 4-3-3. Даже сейчас резервная команда действует по этой схеме. Поэтому Тони выступал и «девяткой», и правым вингером, и атакующим полузащитником в тройке. Это может быть вариантом для него в будущем. Но на позиции «десятки» он убийственно хорош. Он всегда создает моменты. Даже если кажется, что он выпал из игры, он способен выдать вспышку гениальности. В финальной трети поля, в удачный день, он просто неостановим. Андреа Орланди агент Тони Фернандеса

Хофре Торрентс — 18 лет, левый защитник

Дебют — 16 августа 2025 года

Несмотря на регулярные тренировки с основной командой и дебют в Ла Лиге против «Мальорки» в августе, защитник остается предельно серьезным в отношении учебы. В сентябре он отказался от вызова в сборную Испании U19 ради вступительных экзаменов в университет. И не зря — он успешно сдал их и теперь планирует поступить на факультет менеджмента.

Хофре Торрентс globallookpress.com

Возможно, именно тяжелый момент в карьере подтолкнул его к такому выбору. Как и Марк Берналь, Торрентс порвал крестообразные связки в 2023 году и провел год вне игры. В такой момент остро понимаешь, насколько хрупка футбольная судьба, особенно если ты подросток, еще ничего не добившийся в профессиональном футболе.

Если бы не эта травма, многие считают, что он мог бы раньше закрепиться в первой команде. За последние годы он стал одним из немногих левых защитников, дошедших до старших возрастов Ла Масии. Большинство уехали — Марк Кукурелья, Алехандро Гримальдо, Хуан Миранда. Но есть и те, кто остался, например Алехандро Бальде, с которым, по надеждам клуба, Торрентс сможет конкурировать уже в ближайший год.

При росте 183 см он не похож на классического атакующего фулбека, но его габариты в сочетании с техникой создают образ современного защитника. Источники также отмечают растущий тренд в европейском футболе (яркий пример — «Арсенал») переводить центральных защитников на фланги ради увеличения роста, мощности и физической устойчивости.

Кто может стать следующим?

Руни Бардагжи (20 лет) — еще один молодой игрок, который получает минуты у Флика, хотя воспитанником Ла Масии не является. Шведский вингер перешел в «Барселону» летом из «Копенгагена» примерно за €2 млн и уже успел впечатлить дриблингом и уверенностью.

Руни Бардагжи globallookpress.com

Внутри клуба источники отмечают, что Флика особенно впечатлил универсальный полузащитник Хави Эспарт. Сейчас он выбыл на два месяца из-за травмы колена, но до этого был близок к дебюту в основе. Эспарт все чаще использовался на позиции правого защитника, и один из собеседников сравнил его с легендой «Баварии» и сборной Германии Филиппом Ламом.

Также стоит выделить защитника Ландри Фарре — еще одного представителя поколения-2007. Его ценят за универсальность на всех позициях обороны. 17-летний вингер Сама Номоко, который ярко проявляет себя в резерве и команде U-19, а также Эбрима Тункара, которому всего 15 лет. В клубе считают, что именно он обладает самым высоким потенциалом среди тех, кто еще не дебютировал за первую команду.

Прогнозы и ставки на футбол

Есть и более знакомые фамилии. Молодой голкипер сборной США Диего Кочен уже больше года тренируется с первой командой, но приход Жоана Гарсии из «Эспаньола» за €25 млн прошлым летом осложнил его перспективы. Защитник Андрес Куэнка и вингер Дани Родригес, которому катастрофически не везет с травмами, также регулярно привлекались к тренировкам с основой.