Сезон 2025/26 в Российской Премьер-Лиге подошел к своему логическому завершению. LiveSport.Ru рефлексирует и называет тех, кто за последний год отличился с положительной стороны.

«Зенит», вернувший чемпионство

Нравится кому-то или нет, но не отметить команду-чемпиона нельзя. «Зениту» было принципиально важно вернуть золото чемпионата России в Санкт-Петербург — третий раз переносить столетний юбилей клуба было бы проблематично. К счастью, этого делать не пришлось, даже несмотря на худший для «Зенита» за полтора десятилетия старт сезона.

Кроме того, некоторые трансферные шаги «Зенита» вызывали вопросы. В первой части сезона не оправдал сделанные вложения Жерсон, а во втором не воспользовался шансом реабилитировать карьеру Джон Дуран. Но клубу в конечном итоге удавалось минимизировать потери. А в игровом плане остальные футболисты «Зенита» не просто «играли за того парня», но выходили на новый уровень.

Александр Соболев весной после ухода конкурентов провел лучший отрезок с момента переезда на берега Невы (забил 7 голов). Игру сине-бело-голубых в нападении также стал определять Педро, а обороне стабильность привнес Игорь Дивеев. 15 «сухарей» оформил Денис Адамов, который выиграл конкуренцию у Евгения Латышонка. Еще стоит порадоваться за Луиса Энрике и Дугласа Сантоса, которых Карло Анчелотти включил в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

«Зенит» выиграл чемпионат, конечно, далеко не в доминирующем стиле. Если бы «Краснодар» не уступил в предпоследнем туре московскому «Динамо», то золото снова бы отправилось на Кубань. Но петербуржцы такой осечки не допустили. И вообще — набрали 68 очков, что за последние 35 лет случалось только 7 раз.

Связка Кордобы и Сперцяна в «Краснодаре»

«Краснодар» проиграл чемпионскую гонку, но оставить без внимания клуб Сергея Галицкого нельзя. Команда забила больше всех в чемпионате (60), поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на главных бомбардиров команды — Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна.

Колумбиец лишь на днях отметил 33-летие, проводит за «Краснодар» 5-й сезон, но только в этом чемпионате, забив 17 голов и побив личный рекорд результативности в высших дивизионах, стал лучшим бомбардиром РПЛ. Трижды голевую передачу ему отдавал Эдуард Сперцян, который стал лучшим ассистентом чемпионата (16).

В этом году их результативные действия не привели к чемпионству, хотя «Краснодар» боролся за него до самых последних минут. В то же время Кордоба в составе сборной Колумбии отправляется на чемпионат мира, а Сперцян, как минимум, не потерял в рыночной стоимости (25 млн евро, по Transfermarkt. Но решится ли на его продажу «Краснодар», который в марте продлил контракт до лета 2029 г. — вопрос.

Хуан Карседо, подхвативший «Спартак»

Включение испанского специалиста в настоящий список больше похоже на аванс, потому что он отработал в «Спартаке» всего 17 матчей. Но то, насколько они оказались лучше для красно-белых, чем предыдущие 26 матчей, заставляет говорить о том, как команда изменилась с приходом нового главного тренера.

Своим спокойным и уверенным поведением на контрасте с предшественниками Карседо, в первую очередь, передал те же эмоции команде. Не все, но многие его решения сработали: почти списанный всеми Зобнин стал играть левым защитником, на правом фланге выпустили Жедсона, Литвинов вернулся на позицию опорного полузащитника и др.

В итоге работа Карседо привела «Спартак» к первому за 4 года трофею — Кубку России. Кроме того, красно-белые могли взять бронзу РПЛ, но упустили ее из-за ничьей с махачкалинским «Динамо».

Если подводим итоги сезона, то в отношении Карседо не будет лишним вспомнить его работу на Кипре. А там, между прочим, «Пафос» выступал в Лиге чемпионов. Киприоты там не провалились и выступили достойно — набрали 6 очков в 6 матчах.

Теперь важно сделать то, что не удалось в завершившемся сезоне у Фабио Челестини в ЦСКА — как минимум, сохранить достигнутый уровень. И придется начинать с матча за Суперкубок России против «Зенита».

Батраков и Кисляк в заочной борьбе

В сезоне 2024/25 на небосклоне российского футбола ярко зажглись две молодые звезды — Алексей Батраков и Матвей Кисляк. Их выступления мало кого оставили равнодушными. Но эксперты предупреждали, истинный прогресс можно оценить только по второму сезону, который у многих не получается. Тем не менее, полузащитники выдержали испытание игрой.

Алексей Батраков стал самым настоящим лидером «Локомотива». По системе «гол+пас» он выбил 13+9, т.е. каждый второй гол «железнодорожников» проходил при его непосредственном участии. Особое место займет хет-трик в ворота «Спартака», который привел к победе и, как оказалось позднее, к бронзовым медалям чемпионата России.

У Кисляка командные результаты, в отличие от Батракова, пошли вниз. Повторно завоевать Кубок России и бронзу РПЛ не удалось, ЦСКА пережил тренерскую отставку. Но сам Матвей продолжил приносить «армейцам» много пользы, в частности, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Сейчас Батраков и Кисляк находятся на пике трансферной стоимости (согласно Transfermarkt, 28 и 25 млн евро, соответственно — и это в 20 лет). Алексей с учетом финансовых проблем красно-зеленых почти наверняка отправится в Европу, где, по информации СМИ, может стать одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ». Возможно, им компанию составит и Кисляк, который тоже находится в списке интересов у парижан. Не на чемпионате мира, так на европейской арене порадуемся за наших парней.

Сенсационная «Балтика»

Главным открытием сезона стала «Балтика». При ее упоминании, в первую очередь, называют Андрея Талалаева. И это справедливо — он вновь выиграл Первую лигу и поставил команде футбол, который привел к итоговому шестому месту, о чем год назад калининградцам можно было только мечтать.

Но отметим всех, кто был причастен к этому успеху. Брайан Хиль забил 13 голов, отличным подспорьем в атаке также стал Максим Петров (7+3), до приглашения в «Спартак» наиграл Владислав Саусь, а до трансфера в «Зенит» — Кевин Андраде. Вратарь Максим Бориско за 23 матча пропустил всего 11 голов.

Этих игроков нашли и подписали менеджеры «Балтики» во главе с генеральным директором Равилем Измайловым. Они же провели хорошую работу с болельщиками, которые в этом сезоне посещали матчи любимой команды (в среднем, свыше 17 тысяч за игру).

Сложно предположить, что будет с Калининградом в предстоящем сезоне. Многие футболисты могут уйти, и сохранить достигнутые высоты будет сложно. Но минувший сезон у «Балтики» уже никто не отнимет.

Станислав Черчесов в РПЛ спустя 10 лет

Имя Станислава Черчесова никогда не выпадало из инфополя российского футбола. Поэтому немного вызвало удивление, что опытный специалист до приглашения в «Ахмат», тяжело начавший сезон, не работал в РПЛ 10 лет.

Хотя, будучи главным тренером сборных России и Казахстана, он точно оставался в повестке. Но 9-летний перерыв в клубной работе (после польской «Легии» в 2016 г.) мог вызывать сомнения. Однако Черчесов заставил замолчать всех скептиков. С его приходом «Ахмат» сразу выдал 7-матчевую беспроигрышную серию. В итоге грозненский клуб завершил сезон уверенно и спокойно — на 9-м месте с 10-очковым отрывом от зоны стыков.

Можно сказать, что после не очень успешного периода в Казахстане, Станислав Саламович реабилитировался и сразу же стал попадать в шорт-листы топ-клубов РПЛ. Однако потенциальным будущим работодателям придется еще договариваться с руководством «Ахмата» — действующий контракт 62-летнего рассчитан до лета 2028 г.

Если Черчесов останется в «Ахмате», то постарается хотя бы повторить лучший результат грозненцев — 5-е место в сезонах 2016/17 и 2022/23. Пример «Балтики» показывает, что за медали чемпионата России можно бороться и без серьезных денежных вливаний.

Инал Танашев — прорыв в судейском корпусе

Судей принято ругать, но если есть за что похвалить, то почему бы нет? В завершившемся сезоне дебютировал молодой и перспективный арбитр Инал Танашев. Еще в 2024 году он судил Вторую лигу, но сумел продемонстрировать стремительный прогресс. В этом стоит поблагодарить главу департамента судейства РФС Милорада Мажича, который лично заметил молодого судью и включил в ростер РПЛ.

Свой первый матч чемпионата России в качестве главного судьи Танашев провел 27 июля 2025 г., когда во втором туре встретились «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Всего за сезон он обслужил 16 матчей, в которых запомнился уверенной и внешне невозмутимым стилем работы. При этом он, в основном, придерживается строгой линии судейства и не чурается показывать по пять-шесть карточек за матч.

Совсем без ошибок, к сожалению, не обходится, но Танашев демонстрирует сравнительно высокий качественный уровень работы, что позитивно оценивалось и профессионалами арбитража, и журналистами, и болельщиками. Поэтому назначение на финал Кубка России, благодаря чему 28-летний судья стал самым молодым рефери в истории кубковых финалов, выглядит заслуженной наградой за сезон. Надеемся, что Инал и дальше продолжит работать так, чтобы после матчей вспоминали о футболе, а не о судейских решениях.