Почти все виды спорта считают очки нормально — 1, 2, 3. Теннис — нет. В теннисе 15, потом 30, потом почему-то 40 (а не 45), а ноль зовут «love». Откуда это взялось, толком не знает никто. Но версии — одна интереснее другой.

Начнём с честного признания: точного ответа на вопрос «почему теннис считают именно так» не существует. Britannica формулирует это примерно так: система средневекового происхождения , и почему три очка — это 40, а не 45, удовлетворительного объяснения так и не нашлось. Это сказано в энциклопедии, а не в каком-то там блоге. То есть вопрос открыт уже лет так шестьсот.

Но версий накопилось прилично, и некоторые из них вполне убедительны. Другие — красивые, но сомнительные. Третьи — просто забавные. Попробуем разобраться, что тут к чему.

Как вообще устроен счёт

Для тех, кто теннис смотрит раз в четыре года, во время «Ролан Гаррос», — короткая справка. За каждое выигранное очко игроку начисляется не 1, а 15 очков. Потом 30. Потом 40. Четвёртое очко — гейм выигран. Если оба дошли до 40, это называется «deuce» (по-русски — «ровно»), и дальше нужно выиграть два очка подряд. Шесть геймов — сет. Два или три сета — матч. Ноль при этом называется «love».

Ничего из этого не выглядит логичным. Почему не 1-2-3-4? Почему 15-30-40, а не 15-30-45? Почему ноль — это «любовь»?

Версия первая: часы

Самая популярная теория, которую повторяют буквально все — от BBC до теннисных академий: средневековые игроки якобы использовали циферблат часов как табло . Стрелка двигалась на четверть круга за каждое очко: 15, 30, 45, а когда доходила до 60 — гейм. Красиво, понятно, легко объяснить ребёнку.

Проблема: теннисный счёт 15-30-45 зафиксирован в источниках XV века. Баллада Шарля Орлеанского (около 1435 года) упоминает «quarante cinq» — сорок пять — как теннисный счёт. А минутные стрелки на часах появились регулярно только к концу XVII века, после изобретения маятникового механизма (примерно 1690-й год). Разрыв — больше двухсот лет.

Часы в Уэллсском соборе wikipedia.org

Справедливости ради, есть исключения. Часы в Уэллсском соборе в Англии, датируемые 1386 годом, имели внутренний циферблат с 60 делениями и били каждые четверть часа. Так что теоретически кто-то мог использовать подобный прибор. Но «кто-то мог» — это не «так и было». Теория популярна, но хронологически шаткая.

Версия вторая: шагомер

Альтернативная версия связана с устройством корта для jeu de paume — средневекового предка тенниса, в который играли ладонью (собственно, paume — это «ладонь» по-французски). Игра была дико популярна: в XVI веке в одном только Париже насчитывалось больше тысячи кортов. Играли все — от монахов до королей. Генрих VIII был заядлым игроком. «Клятва в зале для игры в мяч» во время Французской революции происходила, собственно, в таком зале.

Предок тенниса jeu de paume. Это — гравюра на дереве, созданная Пьером Бребьетом для книги Шарля Юльпо, изображает игорный зал «жё-де-пом» в 1632 году. Изначально играли просто ладонью, потом чем-то типа перчатки, и только позже это трансформировалось в нечто, напоминающее современные ракетки. essentiels.bnf.fr

По этой теории, корт jeu de paume был длиной 90 футов (французских, они чуть длиннее английских), по 45 футов на каждую сторону. Подающий после каждого набранного очка продвигался на 15 футов вперёд: сначала на отметку 15, потом на 30, а потом — только на 10, до 40, потому что ближе к сетке стоять было уже неудобно.

Версия симпатичная, но историки тенниса (есть и такие) указывают, что стандартной длины у средневекового корта не было — она варьировалась от зала к залу. А записей о том, что игроки физически перемещались после каждого очка, тоже не сохранилось. По крайней мере, достоверных.

Версия третья (правдоподобная): шестидесятеричная система

Хайнер Гильмайстер — лингвист из Боннского университета, автор фундаментальной «Культурной истории тенниса» (1998) — считает, что дело не в часах и не в шагах, а в математике .

В средневековой Европе шестидесятеричная система счисления (с основанием 60) была широко распространена. Она досталась в наследство от шумеров через Каролингскую денежную систему, которая использовалась в Европе с VIII по XVIII век. 60 — удобное число : делится на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30. Для торговли, бухгалтерии и азартных игр — идеально. Собственно, мы до сих пор считаем минуты и секунды по 60 — это оттуда.

По Гильмайстеру, 15-30-45 — это просто четверти от 60, использованные как единицы счёта в игре. Не потому что кто-то смотрел на часы, а потому что четверти 60 были привычной единицей в повседневной арифметике. Как если бы современные люди считали очки четвертаками доллара: 25 центов, 50 центов, 75 центов, доллар.

Эта версия не такая красочная, как история про часы, но у неё меньше хронологических дыр. И она объясняет главное: 15-30-45 — это не «странная система», а нормальная для своего времени. Странной она стала потом, когда мир перешёл на десятичную систему, а теннис — нет.

Так а почему 40, а не 45?

Тут, пожалуй, самое забавное. Изначально счёт действительно был 15-30-45. Это зафиксировано в нескольких источниках XV–XVI веков. Эразм Роттердамский в 1520-х годах записал диалог двух теннисистов: «У нас 30, у нас 45».

А потом 45 куда-то делось и стало 40.

Гильмайстер обнаружил любопытный документ: один французский учитель XVI века жаловался, что его студенты при игре в теннис говорят «quarante» (сорок) вместо правильного «quarante-cinq» (сорок пять). То есть это была даже не реформа — а бытовое сокращение. Как если бы кто-то начал говорить «семь» вместо «семьдесят пять» (или «Сбер» вместо «Сбербанк»), и это прижилось.

Есть и вторая версия, связанная с правилом deuce. Если оба игрока набирают по 45, а для победы нужно два очка подряд, то при 45-45 следующее очко давало бы 60, а если соперник отыгрывался — нужно было бы возвращаться к 45, потом снова к 60, потом обратно... Это плохо укладывалось в рамки 60 как «полного круга». Сдвиг на 40 оставлял место для «advantage» (50) и «game» (60). Логично, но, скорее всего, это ретроспективная рационализация — реальная причина, похоже, банальнее: людям просто лень было говорить лишний слог.

«Love»: яйцо или чистая любовь?

Ноль в теннисе — love. Версий две.

Первая: от французского «l'œuf» — «яйцо». Ноль по форме похож на яйцо. Англичане якобы услышали это раз, услышали другой... и переделали в «love». Похожая логика, кстати, есть в крикете, где ноль называется «duck» — от «duck's egg», утиного яйца.

Вторая: от английского выражения «to play for love» — «играть ради удовольствия, а не ради ставок». Если ты на нуле — ты играешь не за деньги, а «за любовь».

Какая из них правильная? Обе не имеют железных доказательств. Версия с яйцом — популярнее. Версия с «playing for love» — лингвистически проще (не требует кросс-языковой трансформации l'œuf → love, которая, мягко говоря, не самоочевидна).

Мне лично кажется, что вторая логичнее, но яичная — красивее. Выбирайте, что вам ближе.

«Deuce»: до двух

Тут проще. «Deuce» — от французского «à deux du jeu», то есть «в двух [очках] от [выигрыша] гейма». Или от «deux» — просто «два». Когда счёт 40:40, обоим нужно выиграть два подряд. Два — deux — deuce.

Карлос Алькарас в финале Ролан Гаррос-2025 globallookpress.com

Во французском теннисе, к слову, вместо deuce говорят «égalité» — «равенство». На «Ролан Гаррос» первый раз при 40:40 судья может сказать «quarante partout» (сорок поровну), а все последующие — уже «égalité». Мелкая деталь, но она показывает, что даже в рамках одного вида спорта терминология не полностью унифицирована.

Почему это не поменяли

Тут стоит задать вопрос: если система такая нелогичная — почему за шесть веков её не привели к нормальному виду?

Ответ, кажется, в том, что теннис — спорт с очень сильной привязкой к традиции. Уимблдон до сих пор играют на траве (единственный турнир Большого шлема с этим покрытием) и в белой форме. Подсчёт 15-30-40 — часть этой аристократической самоидентификации. Журналистка и теннисная историк Элизабет Уилсон замечала, что когда в 1870-х майор Уингфилд придумал лаун-теннис (теннис на открытом воздухе), он вполне мог бы ввести обычный счёт — 1, 2, 3, 4. Но когда Олл Ингленд Клуб в 1877 году организовал первый Уимблдон, они сознательно вернулись к средневековой системе. Лаун-теннис, связанный с высшими классами, «мог позволить себе быть более витиеватым, иметь причуды », по её словам.

Уимблдон в начале XX века visiteastbourne.com

Собственно, в тай-брейке — единственной части тенниса, изобретённой в XX веке — считают нормально: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это лишний раз показывает, что 15-30-40 — не функциональная необходимость, а наследие. Тай-брейк придумали люди, свободные от XV века. А основной счёт — нет.

Вместо заключения

Есть что-то обаятельное в том, что в 2026 году, на корте с полуавтоматической системой трекинга мяча и электронной линией, судья по-прежнему произносит «fifteen — love». Эти слова — прямые потомки то ли средневековых часов, то ли шумерских шекелей, то ли просто студенческой лени XVI века, когда кому-то было лень выговаривать «quarante-cinq».

Точного ответа мы, скорее всего, не получим никогда. Но, может, в этом и прелесть. Не у каждой странности должно быть рациональное объяснение. Иногда достаточно того, что «так повелось» — и за шесть веков ни у кого не хватило то ли воли, то ли желания это исправить.