LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Синнер отобрал у Алькараса титул в Монте-Карло

На этой неделе наконец-то состоялась первая в этом году официальная встреча Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

В начале января итальянец и испанец провели выставочный матч в южнокорейском Инчхоне, после чего все ждали их в финале Australian Open. Однако в Мельбурне в эту историю неожиданно вмешался Новак Джокович, сенсационно остановивший Синнера в полуфинале.

На февральском «пятисотнике» в Дохе Синнер снова сплоховал: в столице Катара он проиграл Якубу Меншику уже на стадии 1/4 финала.

На мартовских «Мастерсах» в США ожидания болельщиков разрушил Алькарас. В Индиан-Уэллс испанец проиграл в 1/2 финала Даниилу Медведеву, тогда как в Майами он не прошел даже третий круг, уступив Себастьяну Корде.

За пару дней до турнира в Монте-Карло Алькарас к удивлению многих признался, что не ожидал увидеть здесь своего главного конкурента.

«Честно говоря, я был удивлен, что Янник после Индиан-Уэллс и Майами и всего, что было до, приехал на турнир в Монте-Карло. Но это, очевидно, говорит о его отличной физической форме, в которой он находится. Значит, у него есть такая возможность», — сказал прошлогодний чемпион «тысячника» на Лазурном берегу.

И потом Карлос также добавил: «Надеюсь, мы встретимся во время грунтовой части этого сезона».

Карлос Алькарас и Янник Синнер перед финалом в Монте-Карло globallookpress.com

Но именно в Монте-Карло Алькарас, похоже, рассчитывал избежать встречи с Синнером, который, вопреки его ожиданиям, отказался пропускать первый в сезоне грунтовый «Мастерс».

В Монте-Карло Синнер отправился не только за очередным титулом: после неудачных результатов Алькараса в Штатах у него появилась возможность снова оказаться на вершине рейтинга.

В отличие от Алькараса, у Синнера, по сути, было лишь несколько дней на подготовку к турниру в Монте-Карло. Если это, конечно, можно назвать подготовкой.

Но этот турнир показал, что Яннику вообще все равно, на каком покрытии играть. Очевидно, что то же самое можно сказать и про Алькараса, но он почему-то заметно нервничал. Об этом свидетельствовали его весьма странные заявления.

«Синнер снова станет первой ракеткой мира, а я буду давить на него так сильно, как только смогу, чтобы вернуть себе это звание. Это противостояние за первое место пока что очень красиво», — сказал Карлос в начале турнира, когда еще не было понимания, сумеет ли итальянец дойти до финала.

В итоге за весь турнир Синнер лишь однажды подарил Алькарасу надежду на комфортный финал. В четвертьфинале Яннику пришлось возиться три сета с Томашем Махачем.

Главной причиной заминки была усталость, догнавшая его после успешного, но все-таки изнурительного месяца в Штатах: «Сегодня было немного тяжело — чувствовалась усталость. Надеюсь, смогу максимально восстановиться к завтрашнему дню. Хочу показывать максимум в каждом матче».

Синнер сдержал слово, следующие матчи, в том числе решающий, он провел идеально.

Сначала были мастер-классы для Феликса Оже-Альяссима и Саши Зверева, а в финале Синнер обыграл Алькараса, несмотря на то, что испанец в обоих сетах вел с брейком.

Однако тут важно уточнить, хотя Карлос допустил больше ошибок, оба играли невероятно хорошо. Для остальных этот уровень сейчас едва ли достижим. Единственное преимущество Синнера над Алькарасом заключается, как бы это банально ни звучало, — в психологии.

Синнер отобрал у Алькараса титул в Монте-Карло и заодно вернулся на первую строчку рейтинга. Но сейчас точно не время для больших выводов, это была всего лишь первая серия их противостояния в текущей кампании. Точно так же всё может измениться в обратную сторону по итогам предстоящих турниров в Барселоне и Мадриде.

Янник Синнер globallookpress.com

Алькарас тоже понимает это, но после финала все равно не скрывал своего разочарования.

«Я знаю, что ты стал вторым человеком, который выиграл "Солнечный дубль" и турнир в Монте-Карло (первый — Новак Джокович, — прим.). Это невероятно. Я представляю, как сложно этого достичь», — сказал Карлос во время церемонии награждения.

Но и это еще не всё: Синнер — всего лишь третий игроком в истории, победивший на четырех «Мастерсах» подряд. До него это удавалось только Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

В общем, несмотря на все свои достижения, Алькарасу еще есть к чему стремиться.

«Баранки» Медведева

Сезон Даниила Медведева постепенно превращается в шоу с абсолютно непредсказуемым сценарием. Критиковать здесь бессмысленно — остается только наблюдать.

В середине марта, вскоре после победы над Карлосом Алькарасом и выхода в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, Медведев справедливо называл себя «одним из лучших в мире».

Не прошло и месяца, а мы снова в шоке. Что на этот раз? В принципе, ничего особенного — Медведев впервые в карьере проиграл матч с двойной «баранкой».

0:6, 0:6 от Маттео Берреттини. Итальянец, безусловно, известный мастер, но и он явно не рассчитывал, что встреча с россиянином превратится в такой фарс.

Даниил Медведев globallookpress.com

После матча Берреттини хвалил свой «идеальный план» на игру, но есть подозрение, что в тот день против Медведева сработал бы вообще любой план.

В начале второго сета Медведев предпринял отчаянную попытку спасти матч: это была хорошо всем знакомая сцена, когда Даниил мастерски, в несколько заходов, расколотил ракетку. За считанные секунды инструмент превратился в хлам и отправился в урну.

В прошлом такие вспышки гнева иногда помогали Медведеву перезагрузиться, но не в этот раз. Но в этот раз чуда не случилось, хладнокровный Берреттини легко довел дело до победы.

Что же случилось? На самом деле всё просто: Медведев просто решил напомнить всем, как сильно он не любит играть на грунте.

Здесь уместно вспомнить Александра Бублика, который тоже регулярно психовал на «земле», пока весной 2025-го перед ним не замаячила перспектива вылета из топ-100. С перепугу Бублик прошел три раунда в Мадриде, добрался до четвертьфинала на Ролан Гаррос, а также стал чемпионом турниров ATP 250 в Гштаде и Кицбюэле. Как говорится, было бы желание.

Но от Медведева такой реакции ждать не стоит. Несмотря на оглушительный провал, он по-прежнему остается в топ-10.

Комментируя свое выступление в Монте-Карло, Медведев пришел к выводу, что этот матч бессмысленно анализировать — лучше просто забыть.

Светлана Кузнецова, бывшая вторая ракетка мира, призвала «не бранить» первую ракетку России: «Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему — впервые в карьере две баранки. Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо наоборот поддержать в трудный момент».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Медведеву вообще не стоило играть в Монте-Карло: «Ничего страшного в этом поражении нет. Просто где-то перегрузился. Я уже говорил — идеальный для Медведева вариант, когда он играет турниры выборочно, как это делает Новак Джокович».

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Жюстин Энен тоже не прошла мимо: «Это абсолютно безумно. Видеть, как Даниил полностью разваливается на корте, тем более на грунте, — не то чтобы что-то совсем необычное, но здесь мы увидели практически сюрреалистичную картину, что-то совершенно сумасшедшее. Это снова говорит о его определенной уязвимости в этот период перехода на грунт».

Пол Анакон, бывший тренер Роджера Федерера, не сильно удивился, увидев результат матча между Медведевым и Берреттини: «Три виннерса при 28 невынужденных ошибках. Такое иногда случается. У Медведева всегда были ужасные отношения с грунтом».

В отличие от Карена Хачанова и Андрея Рублева, которые тоже слабо выступили в Монте-Карло, Медведев не будет играть на следующей неделе. В следующий раз мы увидим его, скорее всего, уже на мадридском грунте.

Андреева выиграла второй титул в сезоне

В женском туре главное внимание было приковано к «пятисотнику» в Линце.

В первых числах апреля Евгений Кафельников снова нагнал немного жути, рассуждая о перспективах Мирры Андреевой на грунте: «Грунт — это то покрытие, где проявляются все твои лучшие и худшие качества. Если ничего не поменяется, маловероятно, что можно ожидать чего-то хорошего».

Скорее всего, в ближайшие дни у Кафельникова не будет большого желания общаться с журналистами.

Андреева стала чемпионкой в Линце, лишив экс-первую ракетку мира возможности «запустить» в нее очередную порцию критики.

Мирра Андреева globallookpress.com

Впрочем, неделя всё равно выдалась нервной: в четвертьфинале у Мирры был непростой матч против Сораны Кырсти, а в финале против Анастасии Потаповой она отдала первый сет со счетом 1:6.

Камбэк в игре против Потаповой, которая теперь играет под флагом Австрии, — возможно, лучшее, что случалось с Андреевой в этом сезоне. Вместо уже привычного срыва 18-летняя россиянка выдала эффектный камбэк.

«Хочу сегодня снова поблагодарить себя за то, что боролась до конца, искала решения, не сдавалась и верила до последнего, что смогу перевернуть матч. Похоже, сегодня это тоже сработало. Последнее спасибо — себе», — заявила Андреева сразу после финала.

Победа в Линце оказалась максимально своевременной на фоне недавних неудач в Дубае и на турнирах в Америке, по итогам которых Андреева едва не покинула топ-10.

Мирру можно сколько угодно критиковать за эмоции, но сухие цифры говорят сами за себя: к 19 годам она уже выиграла пять титулов и закрепилась в первой десятке рейтинга.