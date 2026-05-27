Сможет ли Йович взять реванш у Наварро?

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.04

Американки Ива Йович и Эмма Наварро встретятся во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Йович — Наварро с коэффициентом для ставки за 2.04.

Йович

Ива второй год подряд вышла во второй раунд французского «Шлема».

В 2025-м американка уступила на этой стадии представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Йович провела 11 матчей на грунте в текущем сезоне.

Ее лучшим результатом на данном покрытии в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Чарлстоне.

На «тысячнике» в Мадриде Ива уступила в третьем круге Лейле Фернандес, а в Риме ее остановила Кори Гауфф на стадии 1/8 финала.

На «пятисотнике» в Страсбурге Йович проиграла в стартовом матче своей ближайшей сопернице — Эмме Наварро.

Наварро

Эмма в первом раунде выиграла у индонезийки Джанис Тьен — 6:4, 6:3.

Победная серия американки теперь составляет шесть матчей.

На неделе перед «Ролан Гаррос» Наварро выиграла турнир в Страсбурге.

На французском «пятисотнике» она обыграла Сару Бейлек, Иву Йович, Шуай Чжан, Энн Ли и Викторию Мбоко.

В начале у Наварро был серьезный спад, причиной которого стали проблемы со здоровье. Судя по недавним матчам, сейчас она близка к своей лучшей форме.

Лучшим результатом Наварро на французском мэйджоре пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 1.81, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: на турнире в Страсбурге Наварро обыграла Йович в трехсетовом матче — 6:4, 4:6, 6:1.

Несмотря на это, сейчас все равно сложно спрогнозировать исход предстоящего матча. Но вероятно, американки снова проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.04.