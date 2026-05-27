Японка Наоми Осака сыграет против хорватки Донны Векич во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Векич — Осака с коэффициентом для ставки за 1.95.

Векич

Донна пятый год подряд прошла первый раунд на французском «Шлеме».

В стартовом матче хорватская теннисистка выиграла у 226-й ракетки мира Алис Тубелло — 6:3, 6:2.

Векич провела 16 матчей на грунте в этом году. На этом отрезке у нее 12 побед и четыре поражения.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Лучшим результатом 29-летней хорватки в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Линце.

В начале мая Векич остановилась в шаге от победы на турнире WTA 125 в Стамбуле. В финале она проиграла представительнице Узбекистана Марии Тимофеевой.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

С 2013 года Векич ни разу не пропускала «Ролан Гаррос». При этом она лишь в трех случаях выигрывала здесь больше двух матчей, а ее лучшим результатом пока остается выход в 1/8 финала в 2019 году.

Осака

Наоми в первом раунде одержала победу над 38-летней немкой Лаурой Зигемунд — 6:3, 7:6.

Японская теннисистка провела пока лишь 15 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 10 побед и пять поражений.

В конце апреля Осака дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Мадриде, обыграв Камилу Осорио и Ангелину Калинину. В 1/8 финала она уступила Арине Соболенко (7:6, 3:6, 2:6).

На турнире в Риме Осака выиграла у Евы Лис и Дианы Шнайдер, после чего разгромно проиграла Иге Свентек (2:6, 1:6).

Осака ранее ни разу не выигрывала на «Ролан Гаррос» больше двух матчей. Последний раз она проходила здесь дальше второго круга в 2019 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 3.36, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом. Векич вполне способна преподнести сенсацию в матче против экс-первой ракетки мира.

1.95 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Векич — Осака принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.