Японка Наоми Осака сыграет против хорватки Донны Векич во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Векич — Осака с коэффициентом для ставки за 1.95.
Векич
Донна пятый год подряд прошла первый раунд на французском «Шлеме».
В стартовом матче хорватская теннисистка выиграла у 226-й ракетки мира Алис Тубелло — 6:3, 6:2.
Векич провела 16 матчей на грунте в этом году. На этом отрезке у нее 12 побед и четыре поражения.
Лучшим результатом 29-летней хорватки в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Линце.
В начале мая Векич остановилась в шаге от победы на турнире WTA 125 в Стамбуле. В финале она проиграла представительнице Узбекистана Марии Тимофеевой.
С 2013 года Векич ни разу не пропускала «Ролан Гаррос». При этом она лишь в трех случаях выигрывала здесь больше двух матчей, а ее лучшим результатом пока остается выход в 1/8 финала в 2019 году.
Осака
Наоми в первом раунде одержала победу над 38-летней немкой Лаурой Зигемунд — 6:3, 7:6.
Японская теннисистка провела пока лишь 15 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 10 побед и пять поражений.
В конце апреля Осака дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Мадриде, обыграв Камилу Осорио и Ангелину Калинину. В 1/8 финала она уступила Арине Соболенко (7:6, 3:6, 2:6).
На турнире в Риме Осака выиграла у Евы Лис и Дианы Шнайдер, после чего разгромно проиграла Иге Свентек (2:6, 1:6).
Осака ранее ни разу не выигрывала на «Ролан Гаррос» больше двух матчей. Последний раз она проходила здесь дальше второго круга в 2019 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 3.36, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом. Векич вполне способна преподнести сенсацию в матче против экс-первой ракетки мира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.