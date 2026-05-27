Американец Бен Шелтон сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коллиньон — Шелтон с коэффициентом для ставки за 1.92.

Коллиньон

Рафаэль впервые в карьере прошел круг в основной сетке французского «Шлема».

В стартовом матче бельгийский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 6:3, 7:6.

Коллиньон провел 34 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 26 побед и восемь поражений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Но часть из этих матчей он отыграл на «челленджерах». Коллиньон выиграл скромные турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На уровне основного тура лучшим результатом 24-летнего бельгийца в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами, на котором он обыграл Григора Димитрова и Флавио Коболли.

Шелтон

Бен в первом раунде уверенно обыграл Даниэля Мериду Агилара.

Вопреки ожиданиям, американскому теннисисту хватило трех сетов для победы над испанцем — 6:3, 6:3, 6:4.

Шелтон в середине апреля выиграл грунтовый «пятисотник» в Мюнхене, победив в финале Флавио Коболли.

Но при этом он провалил «Мастерс» в Мадриде и Риме. На обоих турнирах он не прошел второй круг, проиграв Дино Прижмичу и Николозу Басилашвили соответственно.

Кроме того, на неделе перед французским «Шлемом» Шелтон проиграл Даниэлю Альтмайеру во втором круге «пятисотника» в Гамбурге.

Лучшим результатом Бена на «Ролан Гаррос» пока остается прошлогодний выход в 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 2.70, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: в отличие от предыдущего матча, в предстоящем у Шелтона, вероятно, будет больше проблем. Коллиньон точно способен создать интригу и заставить американца провести больше трех сетов.

1.92 Тотал геймов больше 39,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Коллиньон — Шелтон позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.