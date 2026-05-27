Американец Бен Шелтон сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коллиньон — Шелтон с коэффициентом для ставки за 1.92.
Коллиньон
Рафаэль впервые в карьере прошел круг в основной сетке французского «Шлема».
В стартовом матче бельгийский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 6:3, 7:6.
Коллиньон провел 34 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 26 побед и восемь поражений.
Но часть из этих матчей он отыграл на «челленджерах». Коллиньон выиграл скромные турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо.
На уровне основного тура лучшим результатом 24-летнего бельгийца в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами, на котором он обыграл Григора Димитрова и Флавио Коболли.
Шелтон
Бен в первом раунде уверенно обыграл Даниэля Мериду Агилара.
Вопреки ожиданиям, американскому теннисисту хватило трех сетов для победы над испанцем — 6:3, 6:3, 6:4.
Шелтон в середине апреля выиграл грунтовый «пятисотник» в Мюнхене, победив в финале Флавио Коболли.
Но при этом он провалил «Мастерс» в Мадриде и Риме. На обоих турнирах он не прошел второй круг, проиграв Дино Прижмичу и Николозу Басилашвили соответственно.
Кроме того, на неделе перед французским «Шлемом» Шелтон проиграл Даниэлю Альтмайеру во втором круге «пятисотника» в Гамбурге.
Лучшим результатом Бена на «Ролан Гаррос» пока остается прошлогодний выход в 1/8 финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 2.70, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: в отличие от предыдущего матча, в предстоящем у Шелтона, вероятно, будет больше проблем. Коллиньон точно способен создать интригу и заставить американца провести больше трех сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.