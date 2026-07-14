Димитров легко пройдет первый круг в Бостаде?

прогноз на матч первого круга турнира в Бостаде, ставка за 2.15

Болгарин Григор Димитров сыграет против чеха Далибора Сврчины в первом круге турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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Сврчина

Далибор начал неделю в статусе 114-й ракетки мира.

На прошлой неделе чешский теннисист не лучшим образом выступил на грунтовом «челленджере» в Брауншвейге, проиграв во втором круге 18-летнему Диего Дедуре-Паломеро.

В текущем сезоне Сврчина выиграл пока лишь два матча на уровне основного тура.

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В конце февраля он прошел первый круг на «пятисотнике» в Акапулько, обыграв Джеймса Дакворта.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 23-летний чех снова одержал победу над Даквортом, после чего уступил Яннику Синнеру со счетом 1:6, 1:6.

Лучшим результатом Сврчины в этом году пока остается выход в финал грунтового «челленджера» в Риме.

Димитров

Григор попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Болгарский теннисист занимает всего лишь 146-е место в текущей версии рейтинга.

Однако ни для кого не секрет, что Димитров оказался за пределами топ-100 из-за серьезной травмы грудной мышц.

Начало сезона было непростым, но постепенно ему все же удалось набрать форму.

Димитров сумел повторить прошлогодний результат на Уимблдоне, снова добравшись до 1/8 финала.

И тут важно уточнить, что среди тех, кого он обыграл на британском мэйджоре, оказались Якуб Меншик и Маттео Берреттини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сврчину в этом матче можно поставить за 2.74, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: судя по тому, как Димитров играл на Уимблдоне, рискнем предположить, что на этой неделе он будет бороться даже за титул. У болгарина сейчас точно нет проблем с мотивацией.

2.15 Победа Димитрова в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Сврчина — Димитров принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.15.