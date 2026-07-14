Болгарин Григор Димитров сыграет против чеха Далибора Сврчины в первом круге турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Сврчина
Далибор начал неделю в статусе 114-й ракетки мира.
На прошлой неделе чешский теннисист не лучшим образом выступил на грунтовом «челленджере» в Брауншвейге, проиграв во втором круге 18-летнему Диего Дедуре-Паломеро.
В текущем сезоне Сврчина выиграл пока лишь два матча на уровне основного тура.
В конце февраля он прошел первый круг на «пятисотнике» в Акапулько, обыграв Джеймса Дакворта.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 23-летний чех снова одержал победу над Даквортом, после чего уступил Яннику Синнеру со счетом 1:6, 1:6.
Лучшим результатом Сврчины в этом году пока остается выход в финал грунтового «челленджера» в Риме.
Димитров
Григор попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
Болгарский теннисист занимает всего лишь 146-е место в текущей версии рейтинга.
Однако ни для кого не секрет, что Димитров оказался за пределами топ-100 из-за серьезной травмы грудной мышц.
Начало сезона было непростым, но постепенно ему все же удалось набрать форму.
Димитров сумел повторить прошлогодний результат на Уимблдоне, снова добравшись до 1/8 финала.
И тут важно уточнить, что среди тех, кого он обыграл на британском мэйджоре, оказались Якуб Меншик и Маттео Берреттини.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сврчину в этом матче можно поставить за 2.74, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: судя по тому, как Димитров играл на Уимблдоне, рискнем предположить, что на этой неделе он будет бороться даже за титул. У болгарина сейчас точно нет проблем с мотивацией.
Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.15.