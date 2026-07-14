Грек Стефанос Циципас сыграет против перуанца Игнасио Бусе в первом круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.56.
Циципас
Стефанос начинает очередную неделю в конце первой сотни рейтинга.
В новой версии грек занимает всего лишь 85-е место.
После «Мастерса» в Мадриде, на котором он добрался до 1/8 финала, Циципас до сих пор провел лишь восемь матчей.
Если что, на этом отрезке у экс-третьей ракетки мира три победы и пять поражений.
На Уимблдоне Циципас прошел первый круг, обыграв Юго Гастона, после чего уступил Новаку Джоковичу.
К слову, Джокович после их матча честно признался, что «Циципас не в той форме, в которой был, когда входил в топ-5 — это ощущалось».
Бусе
Игнасио тем временем входит в список главных открытий сезона.
В конце мая, за неделю до Ролан Гаррос, перуанский теннисист выиграл турнир в Гамбурге.
После победы на немецком «пятисотнике» Бусе закрепился в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 33-й ракетки мира.
Несмотря на то, что до этого сезона у него был лишь один матч на траве, Бусе сумел пройти первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне, на Мальорке и на Уимблдоне. В его случае это действительно успех.
В прошлом году Игнасио дошел до полуфинала на турнире в Гштаде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.23, победу Бусе букмекеры предлагают за 1.65.
Прогноз: Стефаносу конкретно не повезло. Первый матч — и сразу такой сложный соперник. Вероятно, Бусе обыграет грека, причем уверенно.
Кстати, в конце июня перуанский теннисист одержал победу над Циципасом на травяном турнире на Мальорке — 7:6, 6:3.
Рекомендуемая ставка: победа Бусе в двух сетах за 2.56.