Равная битва в полуфинале ЧМ-2026. И на что ставить?

Два главных фаворита турнира сошлись уже в 1/2 ЧМ-2026 — многие называют это досрочным финалом. Франция идёт со стопроцентным результатом, Испания не проигрывает вообще, а на поле встретятся Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль, вечные оппоненты по Эль-Класико. Разбираем форму обеих команд, пять статистических фактов для тех, кто ставит с умом, и смотрим, что прогнозируют мировые аналитики. Вторник, 14 июля, «Даллас Стэдиум» в Арлингтоне, 22:00 мск. Постоянный автор LiveSport.Ru Алексей Дроздов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Франция: шесть из шести

Команда Дидье Дешама подошла к полуфиналу с безупречным балансом: шесть побед в шести матчах . В группе I — 3:1 с Сенегалом, 3:0 с Ираком и 4:1 с Норвегией. В плей-офф — 3:0 со Швецией, 1:0 с Парагваем и 2:0 с Марокко. Итого: 16 забитых и всего 2 пропущенных, причём все три матча на вылет французы отыграли на ноль.

Мотор всего этого — Килиан Мбаппе. Восемь голов и три передачи, дележ первого места в гонке бомбардиров с Месси. Его цифры пугают: 28 ударов (19 в створ), 16 созданных моментов, гол в среднем каждые 65 минут на поле. У Мбаппе уже 20 голов на чемпионатах мира за карьеру — он отстаёт только от Месси (21) в погоне за вечным рекордом.

Но Мбаппе не один. Усман Дембеле набил пять голов и два ассиста, а настоящим открытием турнира стал Майкл Олисе: шесть результативных передач — больше всех на турнире, и всего одна отделяет его от вечного рекорда Пеле (семь ассистов за один чемпионат мира). На двоих Мбаппе и Дембеле забили 13 из 16 голов Франции.

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Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции globallookpress.com

Схема стабильна — 4-2-3-1, состав почти не меняется: Меньян в воротах, четвёрка Кунде — Салиба — Упамекано — Динь, впереди Мбаппе с поддержкой Дембеле, Олисе и Дуэ.

Кадровые потери

Их две, и оба важные. Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче с Марокко (Исса Диоп накрыл его на 78-й минуте), диагноз — растяжение первой степени; сам форвард говорит, что «полностью в порядке», и ожидается в старте. Орельен Тчуамени — под вопросом до последнего: проблема с бедром, пропустил два последних матча. И это, как мы увидим ниже, может оказаться решающим фактором всего полуфинала.

Испания: 5 минут на гол

Испания к полуфиналу тоже не проигрывает: шесть матчей без поражений. Но путь получился совсем иным по фактуре — вязким и нервным.

Стартовали с конфуза 0:0 с Кабо-Верде. Потом — 4:0 с Саудовской Аравией, 1:0 с Уругваем, 3:0 с Австрией, 1:0 с Португалией и 2:1 с Бельгией. 11 забитых, всего 1 пропущенный. До четвертьфинала команда не пропускала шесть матчей подряд — это, по подсчётам Fox Sports, самая длинная сухая серия в истории чемпионатов мира. Оборвали её только бельгийцы.

Вот только с атакой — беда. Испания лидирует на турнире по ожидаемым голам (15,19 xG), но забила лишь 11. Ни одна оставшаяся команда не разбазаривает столько моментов. Символ этой проблемы — Ламин Ямаль: один гол при 23 ударах и 2,82 xG. Лучший бомбардир — вовсе не он, а Микель Ояарсабаль (4 гола при 20 ударах).

Ламин Ямаль globallookpress.com

Зато у Испании есть Микель Мерино. Полузащитник, который начал в старте лишь однажды, забил победные мячи в двух матчах плей-офф подряд — на 91-й минуте Португалии и на 88-й Бельгии. Squawka сформулировала это идеально: Испания контролирует матч 85 минут и выигрывает его в последние пять .

Опора всего — Родри: 513 передач за пять матчей (482 точные), больше любого полевого игрока в обеих командах. Схема 4-3-3 или 4-2-3-1, состав тоже устоявшийся: Симон, Кубарси, Лапорт, Кукурелья и Порро играли все шесть матчей.

Испания впервые в полуфинале с 2010 года, когда взяла свой единственный титул.

Кадровые потери

Нико Уильямс и Йереми Пино выбыли ещё на групповом этапе. Главная интрига состава — выпустит ли де ла Фуэнте Мерино с первых минут после двух его подвигов.

На что ставят в матче Франция — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Испания недозабивает — и это системно. 15,19 xG против 11 забитых. Разрыв в 4+ гола — худший показатель реализации среди всех оставшихся команд. Ямаль: 1 гол при 2,82 xG. Если испанцы вдруг начнут забивать по моментам — тотал полетит вверх. Если нет — снова 1:0 в концовке.

— и это системно. 15,19 xG против 11 забитых. Разрыв в 4+ гола — худший показатель реализации среди всех оставшихся команд. Ямаль: 1 гол при 2,82 xG. Если испанцы вдруг начнут забивать по моментам — тотал полетит вверх. Если нет — снова 1:0 в концовке. Обе команды взрывают первый тайм. Франция и Испания — первое и второе места на турнире по числу ударов в первых таймах. У Ямаля 14 ударов до перерыва — больше всех на турнире. И большинство голов Испании тоже забито до перерыва. Ставки на голы в первом тайме тут имеют основание.

Франция и Испания — первое и второе места на турнире по числу ударов в первых таймах. У Ямаля 14 ударов до перерыва — больше всех на турнире. И большинство голов Испании тоже забито до перерыва. Ставки на голы в первом тайме тут имеют основание. Прошлая встреча закончилась 5:4. Полуфинал Лиги наций в июне 2025-го — девять голов на двоих. А в целом Испания выиграла 7 из последних 10 очных матчей, включая полуфинал Евро-2024 (2:1, забивали Ямаль и Ольмо). При этом на чемпионатах мира команды встречались лишь однажды — в 2006-м, и тогда победила Франция 3:1 (Рибери, Виейра, Зидан).

Полуфинал Лиги наций в июне 2025-го — девять голов на двоих. А в целом Испания выиграла 7 из последних 10 очных матчей, включая полуфинал Евро-2024 (2:1, забивали Ямаль и Ольмо). При этом на чемпионатах мира команды встречались лишь однажды — в 2006-м, и тогда победила Франция 3:1 (Рибери, Виейра, Зидан). Мбаппе против Испании — статистика спорная. С одной стороны, пять результативных действий в четырёх матчах против «Красной фурии». С другой — Ямаль ни разу в карьере не проигрывал Мбаппе в матчах на вылет (клубных и сборных). Одна из этих серий во вторник прервётся.

С одной стороны, пять результативных действий в четырёх матчах против «Красной фурии». С другой — Ямаль ни разу в карьере не проигрывал Мбаппе в матчах на вылет (клубных и сборных). Одна из этих серий во вторник прервётся. Стандарты Франции. 35 угловых за пять матчей — солидный объём. При этом Испания в обороне почти безупречна, но именно со стандарта она пропустила от Бельгии.

Прогноз и ставка

Букмекеры в растерянности: около 2.40 на Францию, но на Испанию и вовсе 3.30! При этом и ничья аж 3.25. Тотал больше и меньше 2,5 — практически одинаково, около 1.90.

То есть коэффициенты нам никак не помогают. Смотрим на суперкомпьютер Opta: победа французов в основное время — 42,1%, испанцев — 31,8%, дополнительное время — 26,1%. Аналитика FanDuel Research: Франция пройдет — идеальный результат по турниру и более глубокая атака перевешивают даже лёгкую травму лодыжки у Мбаппе.

Но при этом Squawka отдаёт небольшое предпочтение Испании — при том, что рынок ставит на Францию. Их вывод: расклад «близок к 50 на 50», у обеих примерно два шанса из трёх дойти до финала.

На что же ставим?

Прогноз: обе забьют. Тут не сомневается практически никто. Коэффициент на это 1.68. Не так вкусно, но можно сказать, что вероятность близкая к 100% . Но чуть скучновато. Потому:

Ставка: берем Тотал больше 2,5 — это около 1.90, уже прилично.

1.90 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Франция — Испания принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Прогноз: а тут рискованно. Ставим на Испанию — проход в финал. Не победа в основное время, а именно проход. Коэффициент около 2.25.

2.25 Испания выйдет в финал Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Франция — Испания принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Испания выйдет в финал.