прогноз на матч 1-го тура Первой лиги, ставка за 2.41

13 июля в 1-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Текстильщик». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.41.

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«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» в новом сезоне намерены побороться за стыки. Команда в прошлом сезоне выступила неудачно, заняв скромное для себя 13-е место.

При этом «Арсенал» Тула в минувшем первенстве добыл всего 8 побед. Плюс «канониры» подписали аж 15 мировых соглашений в 34 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весьма успешно. «Канониры» расписали боевую мировую с ЦСКА (1:1).

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Несколько раньше команда устроила голевую перестрелку с «Сочи» (3:3). Да и битва с костромским «Спартаком» завершилась вничью (1:1).

При этом «Арсенал» Тула ни разу не уступил в четырех летних спаррингах. К тому же в спарринге с «армейцами» команда проявила себя весьма выгодно, не дав разбежаться статусному оппоненту.

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Состояние команды: «Арсенал» Тула в кадровом плане заметно обновился. Вот только сумеет ли Дмитрий Гунько оправдать доверие клубного руководства?! Долго терпеть неудачи в Туле не собираются.

При этом «Арсенал» Тула традиционно неудачно противостоит «Текстильщику». В пяти очных поединках туляки дважды уступили при трех ничьих. Пора переписывать историю!

«Текстильщик»

Турнирное положение: Ивановцы вышли в первую лигу. «Текстильщик» весной смотрелся симпатично, и в итоге финишировал вторым в «золоте».

При этом «Текстильщик» по подбору игроков выглядит как один из главных претендентов на вылет. Плюс Дмитрия Кириченко на тренерском мостике сменил его тезка Пятибратов.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда была разбита «Пари НН». Ивановцы пропустили 6 мячей, сподобившись лишь на гол престижа.

До того команда переиграла омский «Иртыш» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Родине-2» (2:0).

Ныне «Текстильщик» находится далеко не в самых оптимальных кондициях. Команде будет крайне сложно конкурировать в условиях первого дивизиона.

Состояние команды: Ивановцам предстоит пройти испытание медными трубами. Мотиватор Пятибратов, конечно, это хорошо, вот только не видно, за счет чего «Текстильщик» выдаст более или менее приличный старт.

Потери ведущих игроков явно скажутся. Плюс ко всему, в лучшей лиге мира куда выше уровень соперников, чем во второй лиге.

Для ивановцев крайне важно удачно стартовать. Команда Пятибратова явно будет клевать очки по зернышку, вот только силенок не всегда будет хватать...

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» Тула дают 1.54, а на «Текстильщик» — 7.11; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.92.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.93, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.90.

Прогноз: Кадрового ресурса туляков должно хватить для удачного старта, да и ивановцам тяжело дастся переход на новый уровень.

2.41 Фора «Арсенала» Тула -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч «Арсенал» Тула — «Текстильщик» принесёт прибыль 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: Фора «Арсенала» Тула -1.5 за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.97 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.97 на матч «Арсенал» Тула — «Текстильщик» позволит вывести на карту выигрыш 1970₽, общая выплата — 2970₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.97.

Пять причин, почему ставка зайдет