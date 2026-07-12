12 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Окжетпес». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Тобол»

Турнирное положение: Костанайцы явно не блещут в плане результатов. Нынешнее 13-е место тянет на провал.

При этом «Тобол» всего на два зачетных балла опережает зону вылета. Да и забила команда 16 мячей в 16 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» уступил «Алтаю» (0:1).

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До того команда одолела того же соперника (3:1). А вот поединок с «Окжетпесом» принес форменное разочарование (1:2). Так что чего-чего, а стабильности результатов команде отчетливо недостает.

В своих пяти последних матчах «Тобол» добыл две победы. В этих поединках команда забила 7 мячей при пяти пропущенных в свои ворота. А вот оборона костанайцев ошибается чересчур часто.

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Состояние команды: «Тобол» все никак не укоренится хотя бы в группе середняков. Команда разжилась всего четырьмя победами в чемпионате.

При этом «Тобол» удачно противостоит «Окжетпесу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии. Да и сейчас тягаться с одним из лидеров будет крайне сложно.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» сражается за медали. Ныне команда находится на третьем месте турнирной таблицы.

При этом «Окжетпес» лишь на один зачетный балл опережает идущий следом «Елимай». Однако 21 пропущенный мяч в 16 матчах — явно многовато для претендента на высокие места.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда провалилась. Со счетом 0:5 она уступила «Кайрату».

До того команда уступила тем же алмаатинцам (1:3). При этом чуть ранее она сумела одолеть нестабильный «Тобол» (2:1).

Тем не менее, «Окжетпес» в пяти своих последних матчах добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Состояние команды: «Окжетпес» ныне угодил в кризис. Восемь пропущенных мячей в двух последних матчах говорят о проблемах в обороне.

При этом «Окжетпес» в семи выездных поединках набрал 11 зачетных пунктов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Безусловно, команда постарается закрепиться на третьей строчке. Вот только отойти от двух оплеух от «Кайрата» быстро не получится…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.73, а победа «Окжетпеса» — в 2.98.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.60, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.29.

Прогноз: «Тобол» явно находится не на своем месте, к тому же «Окжетпес» может не успеть психологически восстановиться после двух поражений подряд.

2.17 Победа «Тобола» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Тобол» — «Окжетпес» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа «Тобола» за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

3.73 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.73 на матч «Тобол» — «Окжетпес» принесёт прибыль 2730₽, общая выплата — 3730₽

Ставка: Ничья за 3.73.

Пять причин, почему ставка зайдет