В этом экспрессе разберём первый тур ФНЛ, норвежскую Элитсериен и шведский Аллсвенскан. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.29.

«Нефтехимик» — «Велес»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Летом в составе «Нефтехимика» произошли большие изменения, и команда фактически стала придатком казанского «Рубина». После нескольких лет успешной работы в клубе его покинул главный тренер Кирилл Новиков, а на его место пришёл Роберт Евдокимов.

Этот специалист — уроженец Нижнекамска, играл в качестве футболиста за «КАМАЗ» и отлично знаком с местным регионом. Произошли и очень заметные изменения в составе: многие прежние лидеры ушли, а на их место пришли молодые футболисты из «Рубина» для получения игровой практики.

Московский «Велес» вернулся в Первую лигу после нескольких лет отсутствия там. Сейчас его тренирует Алексей Стукалов, работавший с командой и в момент её дебюта в дивизионе.

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Традиционно состав «Велеса» состоит в основном из перспективных футболистов — с целью дальнейшей перепродажи. Это частный клуб, и тут не привыкли разбрасываться деньгами. Первый тур часто таит сюрпризы, но тут вряд ли стоит ждать много голов: Евдокимов — это в первую очередь дисциплина и крепкая оборона.

Наш прогноз: тотал гостей меньше 1,5 за 1,32.

«Эргрюте» — «Хеккен»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

В этом сезоне «Эргрюте» пополнил ряды шведского элитного дивизиона и пока играет с переменным успехом, располагаясь на последней строчке. Команде не хватает опыта, и часто ей откровенно не везёт.

При этом состав у неё довольно неплохой по местным меркам, а игра отлажена. В первом туре после паузы «Эргрюте» проиграл «Кальмару» со счётом 0:3. Команда смотрелась не хуже своего соперника, могла зацепить минимум очко, но не реализовала свои моменты. До паузы была ничья с «Эльфсборгом» (2:2).

Сейчас «Хеккен» занимает третью строчку в чемпионате Швеции с 20 очками. Команда очень мощно провела первый отрезок сезона, но сейчас столкнётся с большими сложностями, так как появились проблемы с составом.

Уже покинули «Хеккен» два лидера полузащиты: датчанин Силас Андерсен и тунисец Амор Лайони, а также пропустит игру вингер Агбонифо. Имеются потери и в защите, при этом приобретений пока нет.

Наш прогноз: победа хозяев с форой +1,5 за 1,54.

«Тромсё» — «Волеренга»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

Это будет первая игра после возобновления чемпионата Норвегии. Возмутитель спокойствия прошлого сезона «Тромсё» и сейчас располагается на второй строчке, правда, имея на несколько игр больше, чем основные конкуренты.

Традиционно при молодом специалисте Йоргене Вике «Тромсё» играет в очень силовой манере: с обилием навесов, дальних ударов, активным использованием стандартов. При этом игра в обороне предельно надёжна. Всего команда забила 18 голов и пропустила 13 мячей (в том числе потерпела поражение со счётом 0:5 от «Буде‑Глимт»).

Сейчас «Волеренга» идёт в середине турнирной таблицы Элитсериен. У команды после 11 проведённых матчей — 14 очков, разница мячей — 13:17. В последней игре перед паузой был обыгран «Кристиансунн» (3:1).

В летнее трансферное окно команду покинул датский вингер Элиас Соренсен, который во многом определял игру «Волеренги» в прошлом сезоне. Серьёзно травмирован и ведущий полузащитник Офкир. Их точно будет не хватать в ближайшее время, а трансферов на вход пока нет.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,62.

3.29 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,29.