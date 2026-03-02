27 февраля в РПЛ стартовала весенняя часть сезона-2025/26, и многие клубы возлагают на нее надежды по улучшению своего турнирного положения. LiveSport.Ru вспоминает 8 наиболее ярких за последние 14 лет случаев, с которых командам стоит брать примеры.

ЦСКА в сезоне-2013/14

Самый известный камбэк в истории РПЛ после перехода на систему «осень — весна». На самом деле сезон для действующих на тот момент чемпионов начался отлично: после 8-ми туров с 20-ю очками лидировали в таблице. Но дополнительная нагрузка в Лиге чемпионов для ЦСКА, который играл с короткой скамейкой запасных, сказалась негативно.

«Армейцы» ушли на зимний перерыв, отставая от лидирующих «Зенита» и «Локомотива» на 6 очков. Предсезонка проходила, мягко говоря, не гладко: в первых 6 матчах красно-синие забили лишь 1 гол. К тому же команду покинул Кэйсукэ Хонда. Так что, когда в первом после паузы туре ЦСКА уступил преимущество в 2 мяча и проиграл «Динамо» (2:4), мало кто удивился.

Однако победа в следующей встрече с принципиальным соперником — «Зенитом» (1:0) — дала подопечным Леонида Слуцкого толчок к легендарному финишному спурту. 10 побед в 10 матчах с общим счётом 23:3. Петербуржцы и «железнодорожники», в свою очередь, допускали осечки, благодаря чему ЦСКА стал чемпионом страны второй год подряд.

«Урал» в сезоне-2013/14

Сверхуспешное выступление москвичей для массового сознания оставило в тени не менее выдающийся прорыв «Урала». Клуб из Екатеринбурга в 2013 г. выиграл Первенство ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в высший дивизион. Однако автор того успеха, главный тренер «шмелей» Павел Гусев уже после 3-го тура ушел в отставку по семейным обстоятельствам, и команду принял Олег Василенко.

К сожалению для екатеринбуржцев, новый наставник не смог привести клуб к успехам в Премьер-Лиге: первую часть чемпионата «Урал» с 12-ю очками завершил в зоне вылета (15-е место). В такой сложной ситуации руководство клуба смогло принять, как оказалось позднее, правильное решение — расстаться с Олегом Василенко и назначить Александра Тарханова.

Александр Тарханов vk.com/fc_ue

Весной календарь у «Урала» был не из лёгких: лишь 4 домашних матча в 11 турах. Но это не помешало оранжево-чёрным набрать 22 очка, попутно обыграв «Краснодар» (1:0) и «Спартак» (1:0). Они позволили не просто сохранить прописку в РПЛ, но и комфортно завершить сезон на 11-м месте.

«Арсенал» в сезоне-2018/19

Сезон-2017/18 стал лучшим в истории тульского «Арсенала» — «оружейники» заняли 7-е место, которое на тот момент для них стало наивысшим в элитном дивизионе чемпионата России. Однако главный тренер Миодраг Божович, несмотря на желание клуба продлить с ним контракт, «решил сделать следующий шаг» и покинул Тулу.

Черногорца заменил Олег Кононов, но он тоже бросил «Арсенал» — в ноябре перебрался в «Спартак». В итоге к зимнему перерыву «оружейники» подошли во главе с Игорем Черевченко, занимая после 17-ти туров 11-е место (20 очков).

ФК «Арсенал» (Тула) globallookpress.com

Весной с «Арсеналом» случилось преобразование, прежде всего, в защите: команда, которая за 17 матчей пропустила 25 голов, в последующих 11 турах допустила лишь 2 пропущенных мяча. Правда, в последних двух турах (с «Краснодаром» и «Динамо») туляки в обороне получили 6 пробоин. Тем не менее, команда достигла отметки в 46 очков и заняла 6-е место, которое позволило «Арсеналу» впервые в истории клуба квалифицироваться в еврокубок — Лигу Европу.

«Локомотив» и «Рубин» в сезоне-2020/21

Если судить только по одним очкам, то команды синхронно организовали камбэк. После 19-го тура, имея в активе 28 очков, они делили 8-9 место, но к концу чемпионата «железнодорожники» забрались в тройку (56 очков), а казанцы расположились на 4-й строчке (53 очка). Однако контекст и восприятие этого результата для двух клубов различается.

ФК «Локомотив» globallookpress.com

«Локомотив» за предыдущие три года выиграл одно золото и два серебра чемпионата России. Так что откат в турнирной таблице естественно оказался болезненным. Тем более, когда руководство клуба в конце прошлого сезона приняло решение, которое болельщики восприняли в штыки: рассталось с Юрием Семиным и назначило Марко Николича.

Сербу во второй половине 2020 г. пришлось нелегко: «Локомотив» покинул Алексей Миранчук, а команде предстояло выступление в Лиге чемпионов, хотя нормальную предсезонку провести не удалось. Зато после полноценной работы на зимних сборах «железнодорожники» вернулись в сезон 8-матчевой победной серией с общим счётом 22:4.

Только в 28 и 29 турах «Локомотив» был остановлен «Зенитом» (1:6) и «Динамо» (0:0). Очковые потери в этих матчах не дали красно-зелёным обойти «Спартак» и отобраться в Лигу чемпионов. Но подопечные Марко Николича компенсировали это завоеванием Кубка России.

ФК «Рубин» globallookpress.com

Для Леонида Слуцкого сезон-2020/21 тоже стал первым полноценным во главе «Рубина». Двукратные чемпионы России несколько лет пребывали в районе 9-11 мест. Поэтому завершение первой части в середине таблицы для казанцев было нормальным результатом. А вот сильный весенний отрезок (8 побед и 1 ничья в 11 матчах) стал приятным сюрпризом, который увенчался первым за 6 сезонов попаданием в еврокубки — Лигу конференций.

«Локомотив» в сезоне-2022/23

Болельщики «Локомотива» с содроганием вспоминают немецкий эксперимент, который в 2021-2022 гг. проводили над московским клубом. А ведь он мог закончиться совсем плачевно — вылетом в Первую лигу.

В сезон-2022/23 «Локомотив» вступал под руководством Йозефа Циннбауэра. После пятого подряд поражения специалист покинул клуб, но не один, а вместе со спортивным директором Томасом Цорном. Исполняющий обязанности Андрей Фёдоров улучшить положение команды не сумел. В итоге она ушла на зимний перерыв в зоне стыков (на 14-м месте с 13-ю очками).

В клубе вовремя спохватились и приняли ряд ключевых мер: главным тренером назначали Михаила Галактионова, подписали вратаря Илью Лантратова и «старого волка» Артема Дзюбу, а также выкупили молодых талантов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Артём Дзюба globallookpress.com

Последние трое сыграли важную роль в повышении результативности команды: они приняли участие в 20 голах из 34 забитых весной (при этом за первые 17 матчей «Локо» всего отличился 20 раз). В результате за 13 весенних туров «Локомотив» заработал 32 очка и завершил чемпионат восьмым. С тех пор потенциальный вылет «железнодорожников» не волновал.

ЦСКА в сезонах 2022/23 и 2024/25

Завершает наш список тот же клуб, что и открывал его, причем в двойной порции. ЦСКА с разницей в 2 года провёл два очень похожих друг на друга сезона.

Летом команду возглавил новый тренер (Владимир Федотов и Марко Николич). Первая часть сезона ушла на притирку наставника и футболистов. Из-за этого «армейцы» перед паузой на 6 очков отстали от призовой тройки. Впрочем, несколько недель тренировок на сборах позволили красно-синим лучше всех в РПЛ провести весенний отрезок (29 очков за 13 матчей в 2023 г. и 28 очков за 12 матчей в 2025 г.).

Таким образом, ЦСКА триумфально завоевал медали чемпионата России (серебряные и бронзовые). А бонусом стала победа в Кубке России над клубом с российского Юга («Краснодаром» и «Ростовом») по итогам серии пенальти.