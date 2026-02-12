Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский созвонился с известным тренером Дмитрием Пятибратовым, чтобы дать оценку Зимнему Кубку РПЛ в целом и спросить о новичках в частности.

«ЦСКА произвел более целостное впечатление, чем соперники»

— Как вам турнир по большому счету?

— Очень хорошо, что у болельщиков и специалистов есть возможность смотреть такие матчи зимой потому, что играют лучшие клубы страны. Товарищеские матчи все же не так смотрибельны, как ни крути. Здесь же очевидна спортивная составляющая и фрагментами неплохой футбол увидели.

— Нет премиальных на сей раз, так чем он отличается от товарищеских матчей?

— Есть победитель, борьба за очки, тем и отличается. Когда выигрываешь обычный матч на сборах, таких эмоций не получаешь. А условный призовой фонд для таких богатых клубов, уверяю вас, не главная мотивация. Мы же видели, как считали очки, забитые и пропущенные мячи — это добавило интереса в межсезонье. Победить любой ценой цель не стояла, но каждый хотел выиграть свой эпизод. В этом особенность таких турниров. Мы видели удаления, споры, стычки, страсть, азарт, четыре карточки за 20 минут. Было зрелищно и отчасти близко к играм чемпионата.

— Были разные варианты составов, но хоть раз какая-то команда хотела кровь из носу выиграть матч?

— Когда футболист выходит на поле, он готов на все ради победы, чтобы из каждого эпизода выжать максимум. По зиме тоже надо доказывать право на место в составе.

— Позавчерашний день возьмем конкретно. Динамовцы все же стремились к победе в турнире, раз вратарь на угловой пошел?

— Когда есть возможность выиграть, надо использовать каждый свой шанс. Мы сейчас видели, как вратарь «Бенфики» забил «Реалу», потом еще повторение где-то, это все на ус наматывают.

— ЦСКА три раза дошел до послематчевой серии пенальти, но выиграл турнир. Случайность, или?

— Я бы сказал, что ЦСКА слишком рано уже очень хорошо готов. Поэтому отнюдь не случайность, что на легких ногах били. Иностранные специалисты часто сталкиваются с проблемами подготовки зимой, и от этого весь корень дальнейших бед. Для Челестини это первый подобный опыт. Но мне очень понравился первый тайм армейцев против «Краснодара», где был виден фундамент, а не что-то случайное. Это был своего рода эталон даже на данном этапе, поэтому ЦСКА произвел более целостное впечатление, чем все остальные. Не такая большая ротация и все глобальные, скажем так, новички уже встроены в систему. Баринов, Лусиану адаптированы к российскому чемпионату, поэтому все так быстро сложилось.

— Лусиано уже оправдывает доверие?

— Если мы говорим о клубе, который намерен бороться за чемпионство, то форварда такого уровня он должен был приобретать уже давно. При всем уважении к Мусаеву, одному на себе тянуть впереди команду очень сложно. Такой человек, как Лусиану нужен, но только чемпионат покажет, как ему удастся реализовать безусловный потенциал.

— 18-летний Максим Воронин — это сейчас, или на какое-то будущее?

— Хороший мальчик, перспективный, давно слежу за его игрой. В «Урале» ничего не стеснялся еще в более юном возрасте, хорошо работает с мячом, есть пластика. Будет играть, развиваться. Хорошо, что попал в ту команду, где отличный коллектив, профессиональный менеджмент и доверяют молодым. Но сейчас ЦСКА не станет экспериментировать, поскольку на первом месте надежность и стабильность. А так, с учетом стратегии клуба, хороший залог на будущее

— Приход Дмитрия Баринова что-то принципиально в схеме поменял?

— Это всерьез и надолго, но в схеме ничего меняться не будет. Разве что функционал, но к 4-4-2 придут так или иначе. В этом плане — главное не навредить. То, что мы видим сейчас, очень хорошо работает. И этого надо придерживаться. А Баринов точно не навредит.

— Нужен 30-летний защитник из «Спортинга» Рейс, или имеющиеся до лета справятся?

— Не справятся однозначно, просядут сто процентов. У ЦСКА здесь как раз дисбаланс — молодые Абдулкадыров и Лукин в центре обороны еще не готовы проводить концовку чемпионата на высочайшем уровне. А в таких матчах, когда цена ошибки велика, все пойдет на миллиметры. Как раз такой футболист нужен. Хотя мальчишки молодцы, перспективные, интересные. Но если ЦСКА сейчас хочет реально бороться, а не бумаге, нужен защитник очень высокого европейского уровня.

— Видите теперь место безусловно талантливым бразильцам Алвесу и Кармо?

— Очень сложно. Наши парни не дают шанса, края работают. Вообще команда сейчас практически без слабых мест, но есть конкуренция, это хорошо. Внутри добрая атмосфера. Но от травм, увы, никто не застрахован. И тренер абсолютно объективен в выборе — просто работать и ждать.

«"Зенит" провел очень мощную трансферную кампанию»

— «Зенит» перестраивается на ходу?

— Если берут в аренду и покупают игроков за 10 миллионов плюс, это говорит о многом. Мне понравилось взаимопонимание игроков в Эмиратах, высочайший уровень. Но было видно, что они пока не готовы включаться на максимуме в каждом эпизоде. Есть зазоры, при этом Семак единственный у нас тренер, кто знает, как готовить команду со вновь прибывшими. И на пик команду выводит как раз к чемпионату. Посмотрим.

— Джон Джон с кем-то сравним из тех, кто был и есть в Питере?

— Еще не полностью раскрылся, но видно, что резкий, взрывной. Однако, мне и Мостовой очень нравится в этой позиции, опять же конкуренция. Просчитывает ситуация накоротке, смещается. Но там есть и Педро, который раскрылся как никто в российском чемпионате. Вендел, которого оштрафовали, показывает сейчас просто феноменальный футбол. Это, если не брать конкретные позиции. Задача просто, чтобы эти футболисты были мотивированы и физически готовы на каждый матч. Сергей Богданович должен в этом разобраться.

— Дурана пока никто толком не видел, тем не менее грамотная аренда?

— Дуран — футболист с очень неординарными индивидуальными способностями. Человек играл в АПЛ, и не просто играл, а в «Астон Вилле» определял. Серьезное усиление. «Зенит» провел очень мощную трансферную кампанию. Именно то, что нужно.

— Игорь Дивеев при этом заметно нервничает, в чем дело?

— Еще не встроен в систему. Хотя старается выглядеть спокойным, но я вижу со стороны, что пока не внушает доверия. Передачи неточные, единоборства проигрывает. Понятно, что нагрузки большие, но была пара вопиющих эпизодов в своей штрафной. Семак не называл фамилий, но когда сказал, что с игрой обороне проблемы, ясно кого имел в виду. Но у Дивеева есть класс и опыт, поэтому к началу чемпионата придет к нужным «Зениту» кондициям.

— Последнее место даже здесь — не удар по репутации?

— Удар, конечно. «Зенит» априори флагман. Неприятно, но лучше сейчас. Проанализируют, переосмыслят... Дело даже не в месте, а в качестве, которое мы увидели и чего явно не ожидал главный тренер. Но слепит с такими крутыми футболистами, которых там не было после Халка и Витцеля. «Зенит» с таким классным составом — главный претендент на первое место.

— Может быть, «Краснодар» так смутил в отсутствии Джона Кордобы?

— Неожиданная для всех ситуация, но не хотели, видимо, форсировать его подготовку после повреждения. Мы не знаем ее характер, хотя времени вылечиться было достаточно. «Краснодар» без Кордобы действительно другая команда. Без Сперцяна еще атакующий потенциал в разы хуже, что мы и увидели вчера в его отсутствии. Атака строится на двух футболистах.

— В прошлом году Кордобу вообще некем было заменить. Теперь видим пару вариантов, или это несерьезно?

— Будет Боселли, пусть это и не совсем его место. Но он умеет играть корпусом, плотно стоит на ногах. Мозес нестабильный, и вообще другого плана.

— Было ощущение, что Мурад Мусаев хотел выиграть именно у «Зенита», когда в определенный момент не поменял «основу»?

— Таков уровень «Краснодара», такие амбиции, надо к этому привыкать. Галицкий требует оставаться там, особенно с такими соперниками.

— «Динамо» с Роланом Гусевым обнадеживает?

— Нет. С такими крутыми игроками они должны показывать надежный футбол 90 минут, а не фрагментарно. Группа атаки сумасшедшая. Не понимаю, почему Рубенс играет в опорной зоне. Как по мне, это игрок другого амплуа, но кто-то решил, что так получится развязать руки Фомину. Понимаю, что на флангах обороны есть Касерес и Скопинцев, но тем не менее. При этом схема 4-2-3-1 мне нравится. Да, тренер делает многое в плане прессинга, но не до конца. Сейчас им надо бросить все силы на завоевание Кубка.

— Маухуб становится основным однозначно?

— Не хватает качества. Бежит, настырный, может использовать эпизод. Но в таких клубах ты должен использовать все, а этого нет.

— Судьба Гладышева в этой ситуации какова?

— Продуктивный парень, но повреждения мешают его карьере. Когда в идеальном состоянии, феерит — забивает, отдает. Вообще был лидером атаки в какой-то момент. Потом получил травму, и все пропало. Будем надеяться, что заиграет вновь.

— Сдвоенный центр возможен?

— Если он захочет ставить Сергеева и Тюкавина вместе, «Динамо» будет много без мяча находиться. Имеет право на существование в отдельных матчах, но я тогда не понимаю, куда Миранчука девать. А футболист такого уровня, с умением вывести партнера один на один, должен играть в составе всегда. Я бы жертвовал кем-угодно, но только не им.

— Стартовые составы этих четырех клубов на март вырисовываются?

— Процентов на 90. Остаются нюансы.