«Пари НН» и ЦСКА подходят к матчу после смены тренеров, но в разном турнирном состоянии. Нижегородцам нужны только победы, чтобы выбраться из зоны прямого вылета, а армейцы уже практически потеряли шансы на медали и вылетели из Кубка. Для обеих команд это матч не столько про красивый футбол, сколько про попытку спасти концовку сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

04' Снова Круговой с правого фланга забрасывал в сторону Мусаева, Медведев забрал мяч.

02' Круговой с правого фланга простреливал в штрафную, не дошёл мяч до Мусаева.

01' ЦСКА начал с центра, поехали!

До матча

15:15 Команды вышли на поле стадиона в Нижнем Новгороде, а матч начинается с минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

15:05 Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Сарфо, Калинский, Тичич, Сефас, Лесовой, Олусегун.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Данилов, Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Обляков, Бандикян, Круговой, Мусаев.

14:50 Главным арбитром матча назначен Андрей Прокопов. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур, резервный судья — Ефим Рубцов, ВАР — Анатолий Жабченко, АВАР — Ян Бобровский.

«Пари НН»

«Пари НН» идёт 15-м и за два тура до финиша отстаёт от махачкалинского «Динамо» на три очка. Даже две победы уже ничего не гарантируют, если конкуренты тоже возьмут своё, поэтому команда Вадима Гаранина не может позволить себе осторожность. После поражения от «Ахмата» (0:2) в дебютной игре нового тренера давление только выросло.

Серия без побед достигла семи матчей, пять из них закончились поражениями. На этом отрезке оборона пять раз пропускала минимум два мяча, а единственными светлыми эпизодами были ничьи с «Балтикой» и «Динамо». Смена Шпилевского на Гаранина выглядит последней попыткой встряхнуть команду эмоционально, потому что времени на перестройку игры уже нет.

Важной фигурой может стать Николай Калинский. При Шпилевском он потерял место в составе, хотя многие сезоны был одним из ключевых игроков в центре поля. В последних матчах ему снова доверили полный объём, и это логично: у «Пари НН» почти не осталось ресурсов, чтобы резко изменить ситуацию. Ещё один очевидный шанс — хороший день для Ренальдо Сефаса.

ЦСКА

ЦСКА сам находится в глубоком кризисе. Команда не выигрывает шесть матчей подряд, а смена Фабио Челестини на Дмитрия Игдисамова пока не дала моментального эффекта: армейцы уступили «Спартаку» в кубковом дерби (0:1) и потеряли шанс закончить сезон с трофеем. В чемпионате разговоры о медалях уже не ведутся — отставание от третьего места слишком велико.

Дебют Игдисамова получился неоднозначным. В первом тайме с «Спартаком» ЦСКА мало отличался от команды последних недель при Челестини, после перерыва стало больше движения и агрессии, но этого всё равно не хватило хотя бы для гола. Тренер сразу дал минуты молодым игрокам — Бандикян вышел в старте, Воронов и Фиров появились по ходу встречи, и с учётом травм похожий подход возможен и в Нижнем Новгороде.

Главная проблема армейцев — атака. Последняя победа была ещё месяц назад, в кубковой игре с «Крыльями Советов» (5:2), когда Лусиано Гонду оформил хет-трик. После этого ЦСКА забил всего три мяча за шесть матчей, причём два из них — пенальти и автогол. Мусаев даёт много черновой работы, но не решает вопрос реализации, а других устойчивых вариантов впереди у команды почти нет.

Контекст и цифры

История очных встреч явно на стороне ЦСКА: восемь побед в 11 матчах, у «Пари НН» — один успех и две ничьи. В Нижнем Новгороде армейцы тоже чувствуют себя уверенно: три победы и одна ничья в четырёх матчах. В этом сезоне первая встреча завершилась победой ЦСКА 2:0. При этом нынешняя версия армейцев значительно слабее той, что играла в первой части сезона, а «Пари НН» дома весной всё же показывал отдельные приличные матчи.

