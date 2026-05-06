Это дерби заранее было перегружено смыслами. Финал Пути регионов Кубка России, полный стадион без Fan ID, баннеры, пиротехника и последний шанс спасти сезон. А ЦСКА ещё за два дня до матча уволил Фабио Челестини и вышел на «Спартак» с Дмитрием Игдисамовым, тренером молодёжки, который работал с Кисляком, Глебовым, Лукиным, Даниловым, Бандикяном и другими армейскими воспитанниками. На бумаге «Спартак» выглядел фаворитом.

Команда Хуана Карлоса Карседо весной стала гораздо цельнее. «Спартак» выиграл важные матчи и как будто сам поверил, что Кубок — реальная цель на конец сезона. ЦСКА же начинал дерби после провальной весны, слухов вокруг тренера и поражения от «Зенита», где армейцев хватило лишь на первые 20 минут. Долго рассуждать о шансах не пришлось, тон матчу сразу же задал блестящий гол.

На 10-й минуте Руслан Литвинов получил мяч перед штрафной после атаки через левый фланг, не стал искать лишний пас и с полулёта вонзил мяч под перекладину. У Торопа не было ни шанса выручить, «Спартак» получил возможность играть с позиции силы, а ЦСКА с новым тренером сразу был вынужден что-то придумывать в ответ.

ЦСКА до перерыва выглядел слишком нервно. Команда Игдисамова пыталась быстрее доставлять мяч вперёд, искать Гонду в центре атаки и Мусаева левее, но владение часто превращалось в суету. Передачи шли не в темп, решения принимались с задержкой, а атаки редко доходили до настоящей остроты. Был неплохой удар Мусаева, с которым справился Максименко, но в целом первый тайм гостей строился скорее на желании, чем на возможностях.

«Спартак» в это время был спокойнее и яснее. Команда Карседо больше владела мячом, увереннее комбинировала и постоянно находила варианты в полуфлангах. Барко и Маркиньос постоянно коротко разыгрывали и находили Солари справа, Угальде боролся за мяч в центре, а Жедсон включался из глубины. Это был именно тот «Спартак», который стал узнаваемым весной — с красивыми комбинациями и явными идеями.

Хозяева были близки ко второму голу, особенно до перерыва. Фернандеш, оказавшийся в роли центрального нападающего в одном из эпизодов, замыкал прострел Солари, но Тороп выручил. Затем Маркиньос бил уже по почти пустым воротам после передачи Угальде, и Данилов успел вынести мяч ногой. Формально эпизод мог не дойти до гола из-за офсайда, но спасение защитника всё равно было эффектным и очень важным для ЦСКА психологически.

При этом матч был жёстким с первых минут — Ву локтем задел Гонду, аргентинцу понадобилась помощь. Позже были болезненные стыки, плотная борьба и ощущение, что арбитру Кириллу Левникову придётся всё время удерживать игру на грани. Но до перерыва это больше помогало «Спартаку»: красно-белые выглядели взрослее и увереннее в хаосе родного стадиона с оглушительной поддержкой фанатской трибуны.

После перерыва ЦСКА преобразился и мог перевернуть матч

Игдисамов в перерыве снял Гонду и выпустил Кирилла Глебова, это моментально изменило атаку ЦСКА. Глебов оживил левый фланг, начал чаще смещаться внутрь и заставлять защиту «Спартака» принимать решения под давлением. Уже в начале тайма он вошёл в штрафную, пробил и вынудил Максименко отбивать перед собой. Мусаев оказался на добивании, но распорядился моментом плохо — удар получился слабым и удобным для вратаря. Но всё равно отметить сейв спартаковского кипера нужно, он в дерби выглядел очень уверенно.

Это был первый из нескольких эпизодов, после которых ЦСКА мог и должен был сравнивать. На 58-й минуте Кисляк отличной разрезающей передачей отправил Бандикяна один на один. Артём, которого Игдисамов неожиданно выпустил в старте после долгого отсутствия игровой практики весной, получил лучший шанс матча, но Зобнин успел постелиться в подкате и заблокировал удар. Через несколько минут Бандикян снова оказался в убойной позиции после отскока и попал в штангу. На этом отрезке «Спартак» даже близко не контролировал игру так, как в первом тайме, он буквально терпел, а фанаты помогали огромным перфомансом о «традиционных ценностях» с изображением Николая Старостина.

ЦСКА прибавил в движении и стал намного опаснее на флангах и подборах. Гости давили, подавали угловые, а красно-белая оборона несколько раз терялась. Максименко в этот момент стал ключевым игроком «Спартака». В первом тайме у вратаря особенно не было работы, но после перерыва именно он удерживал «Спартак» впереди игрой на линии и не давал армейцам почувствовать преимущество. Карседо пытался сбить этот темп заменами. Маркиньос ушёл на 65-й минуте и был явно недоволен, вместо него вышел Мартинс, Барко сместился левее, затем появились Денисов, Дмитриев, Саусь и Ливай Гарсия. «Спартак» постепенно всё больше уходил в оборонительный режим, а ЦСКА — наоборот, превращал матч в попытку дожать через навал и стандарты.

Облякова едва не удалили, но даже в полных составах ЦСКА не сравнял

На 65-й минуте случился самый спорный судейский эпизод. Обляков жёстко наступил на голеностоп Мартинсу, и Левников сразу показал красную карточку. На поле и трибунах на секунду возникло ощущение, что это может окончательно убить шансы ЦСКА. Но ВАР вмешался, а после просмотра красную заменили на жёлтую. По повторам решение выглядело логичным: контакт был болезненный, но по касательной и ниже голени. Это был однозначно опасный наступ, но, скорее всего, не фол на красную.

Пауза на ВАР сыграла в пользу «Спартака». До неё ЦСКА явно набрал ход и несколько раз был близок к голу, после — красно-белые хотя бы немного стабилизировались. У Ву был момент после штрафного, затем «Спартак» ещё несколько раз доходил до ударов, но без прежней остроты. В концовке хозяева уже не думали о красоте, весь фокус был на сохранении результата.

ЦСКА продолжал давить, а Игдисамов пытался освежить атаку, но мог выпустить лишь Поповича, Воронова и Фирова. Глебов, который почти весь тайм мучился с голеностопом после одного из контактов, всё-таки не смог доиграть. Армейцы зарабатывали стандарты, грузили мяч в штрафную, поджимали «Спартак» к воротам, но выжать убойный момент так и не получилось. Было много борьбы и напряжения, но качества в последнем касании не хватило.

«Спартак» проходит дальше, ЦСКА придётся серьёзно поработать летом

Финальный свисток отправил «Спартак» в Суперфинал Кубка России, где 24 мая в «Лужниках» он сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Динамо». Для Карседо это шанс очень быстро превратить первые месяцы в России в полноценный триумф. Красно-белые давно не брали трофеев (последний — как раз Кубок в 2022-м году), и после такой весны титул может стать настоящей заявкой на новый этап в истории клуба.

Но сам матч получился неоднозначным. Первый тайм «Спартак» провёл намного сильнее и мог забить больше, а вторую половину он, скорее, выдержал. В кубковом матче этого достаточно, чтобы пройти, но в финале такие нюансы могут стать проблемой. ЦСКА же провёл откровенно слабый первый тайм, зато после перерыва команда выглядела лучше, чем в большинстве весенних матчей. Правда, едва ли это кого-то утешит, ведь результат всё равно тот же — поражение в главном матче концовки сезона, ещё и в дерби.

Увольнение Челестини, очевидно, не спасло армейцев мгновенно, наверное, оно просто встряхнуло их на 45 минут. Но сезон всё равно остаётся провальным: в чемпионате бороться уже не за что, шанс на Кубок потерян. Впереди — выбор нового тренера и попытка понять, как команда, которая осенью выглядела едва ли не лучшей в стране, весной так резко потеряла себя.