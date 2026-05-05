4 мая пресс-служба ЦСКА сообщила о расторжении соглашения с главным тренером Фабио Челестини. О том, что привело к расставанию, и о тайминге данного решения — в материале LiveSport.Ru.

Юбилейная отставка

Командам Российской Премьер-Лиги осталось провести в этом сезоне всего два матча, но тренерские отставки не собираются прекращаться. Подтверждение, что понедельник — день тяжелый, 4 мая получили болельщики ЦСКА, сообщившего о расторжении контракта по соглашению сторон с Фабио Челестини. Кроме того, вместе с 50-летним специалистом тренерский штаб москвичей покинут его ассистенты: Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

Наставник ЦСКА стал 10-м тренером, кого по ходу текущего сезона РПЛ постигла участь досрочного расставания с клубом. О причинах отставки рассказал сам швейцарец в своем обращении к болельщикам «армейцев».

Несмотря на всю проделанную работу и непростые решения, которые мы принимали как на поле, так и за его пределами, вместе с руководством клуба мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена. Фабио Челестини бывший главный тренер ЦСКА

Контракт с красно-синими был рассчитан на срок до лета 2027 г. Поэтому Челестини полагается выплата со стороны клуба неустойки. И как утверждает журналист Иван Карпов, стороны согласовали ее размер на уровне 500 тыс. евро.

Более того, судя по всему, Фабио вряд ли долго останется без работы. Так, испанское издание «Marca» сразу после объявления об уходе специалиста из ЦСКА сообщило, что он стал основным кандидатом на пост главного тренера «Хетафе», который освободится в конце июня.

Казалось, ЦСКА снова угадал с тренером

Болельщики и менеджеры «армейского» клуба после заключения с Челестини контракта по схеме «2+1» в июне 2025 г. вряд ли предполагали, что тренер не доработает до конца сезона. Даже сейчас генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, несмотря на текущее положение и состояние команды, продолжает считать, что назначение именно Фабио на тот момент было правильным решением.

Напомним, ЦСКА неожиданно для всех встретил межсезонье без главного тренера: Марио Николич, выиграв Кубок России и бронзу РПЛ, взял самоотвод и отправился в Грецию. Менеджменту «армейцев» пришлось буквально за 10 дней найти и договориться с подходящим кандидатом на замену, который смог бы, сохранив принятый у команды стиль и подход, быть таким же результативным.

И вариант с Челестини казался не самым очевидным. Да, Фабио имел актуальный чемпионский опыт (оформил золотой опыт с «Базелем»), но до него было почти 10 лет невыдающейся работы с середняками Швейцарской Суперлиги, а также практически полное отсутствие работы за рубежом. Пример Гильермо Абаскаля в «Спартаке» сам приходил на ум.

Оглядываясь назад, стоит признать, что вершиной карьеры Челестини в ЦСКА стал его первый официальный матч — игра за Суперкубок России, который «армейцы» завоевали благодаря минимальной победе над «Краснодаром» (1:0). Но и следующие пару месяцев команда, играя в привлекательный атакующий футбол по схеме 4-4-2 или 4-3-3 с частым включением прессинга и вертикальными передачами, добывала нужный результат: красно-синие завершили первый круг, деля первое место с «Краснодаром» (набрали по 33 очка).

После белой полосы наступила черная

Первые признаки того, что что-то в ЦСКА идет не так, проявились накануне зимнего перерыва. Команда допустила пару поражений, а Челестини в общении с журналистами открыто выражал недовольство летними трансферами клуба: вместо одного-двух качественных футболистов подписали большое количество молодых игроков, которые еще нуждаются в развитии. Поэтому для решения самых высоких задач скамейка «армейцев» оказалась короткой.

Помня о ситуации с Николичем, который тоже не был в восторге от трансферной политики клуба, руководство ЦСКА пошло на уступки тренеру. В частности, расстались с Игорем Дивеевым, которого Челестини не видел в своем атакующем футболе, и на позицию форварда привезли Лусиано из «Зенита». Вдобавок, швейцарцу позволили сформировать тренерский штаб под себя, и даже трудоустроить свою жену в аналитический отдел клуба.

Победа в Зимнем кубке РПЛ создала у болельщиков впечатление, что ЦСКА весной наконец-то реально включится в чемпионскую гонку. Но их ждало жестокое разочарование: в 10 турах после рестарта «армейцы» одержали только две победы, и 4-очковое отставание от первого места возросло до 18 очков.

Очевидно, что штаб Челестини напортачила с зимней подготовкой команды к возобновлению сезона. Работе над физикой уделялось значительно меньше внимания, из-за чего во второй части сезона в игре футболистов ЦСКА пропала легкость и быстрота. К тому же на фоне неудачных результатов у Челестини разразился конфликт с Мойзесом. Но защитник был далеко не единственным игроком, недовольным работой швейцарца.

В итоге Челестини потерял нити управления командой и вернуть их уже не представлялось возможным. В этих условиях руководство ЦСКА посчитало расставание с тренером меньшим из зол.

Ну и нельзя не отметить то хорошее, что принес Фабио за 11 с небольшим месяцев работы в ЦСКА:

Матвей Кисляк закрепился в роли одного из лидеров команды;

Кирилл Глебов вышел на качественно иной уровень;

Данил Круговой раскрылся при игре на новом для себя правом фланге;

Кирилл Данилов из молодежки ворвался в основной состав.

Все ставки сделаны

В чемпионате ЦСКА за 2 матча до конца на 5 очков отстает от занимающего третьего место «Локомотива». Так что «армейцам» на остаток сезона стоит всецело сосредоточиться на Кубке России, где добраться до трофея можно за две победы в двух матчах. Первый из них состоится уже 6 мая — в финале Пути регионов состоится «Дерби всея Руси»: «Спартак» — ЦСКА.

Кажется, «армейцы» решили повторить трюк красно-белых, которые в ноябре накануне встречи с ЦСКА отправили в отставку Деяна Станковича и под руководством и.о. Вадима Романова одержали победу со счетом 1:0. Сейчас обязанности главного тренера ЦСКА в оставшихся матчах будет исполнять Дмитрий Игдисамов — многолетний наставник «армейской» молодежки, которого, соответственно, хорошо знают молодые игроки команды.

39-летний специалист пополнил тренерский штаб основной команды в марте, заменив ушедшего Алексея Березуцкого, и отчасти улучшил обстановку в коллективе. В целом, футболисты положительно отзываются об опыте работы с Дмитрием Игоревичем.

Именно на это вместе с эмоциональным зарядом, которая любая команда получает после тренерской рокировки, а также естественное желание тренера проявить себя и подтвердить амбиции по работе наставником на уровне РПЛ, сейчас рассчитывают в ЦСКА. В игровом плане «Спартак» весной выглядит куда лучше, и у команды Челестини было бы не так много шансов на успех с ним. Так что досрочное расставание с швейцарцем и именно сейчас выглядит максимально оправданным решением.