«Ахмат» принимает «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ, а турнирная мотивация гораздо выше у гостей. Грозненцы спокойно доигрывают сезон в середине таблицы, а нижегородцы после смены тренера пытаются выбраться из зоны прямого вылета. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

09' Силва попал по ноге Бальбоа в центре поля, пока что без карточек.

08' Медведев выбил мяч из штрафной, удар у Пряхина с подбора не получился.

07' Садулаев заработал штрафной на левом фланге.

05' «Пари НН» владеет мячом на первых минутах, пока что контролируют игру гости.

03' Хорош на ленточки Шелия! Справился с ударом головой из штрафной и забрал мяч в руки.

01' «Нижний» начал с центра, поехали!

До матча

19:20 Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сефас, Тичич, Калинский, Лесовой, Бальбоа.

19:10 Главным арбитром матча будет Сергей Чебан. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ранэль Зияков.

«Ахмат»

Команда Станислава Черчесова проводит неровный сезон, но главную задачу фактически решила: «Ахмат» идёт девятым и вряд ли сдвинется в таблице в любую сторону. Возможно, именно отсутствие давления сказывается на последних результатах — пять туров без побед, всего два очка и поражения от «Краснодара», «Спартака» и «Зенита».

При этом календарь у грозненцев был непростым: на этом отрезке сразу несколько матчей пришлись на соперников из верхней части таблицы. Дома «Ахмат» всё ещё выглядит гораздо увереннее, чем на выезде: 23 из 32 очков команда набрала именно на «Ахмат Арене». Это важный аргумент перед матчем с соперником, которому сейчас приходится рисковать.

Кадрово у хозяев есть точечная потеря — из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Ибишев. В остальном ожидается достаточно привычный состав с Ульяновым в воротах, линией обороны с Ндонгом и Цаке, а также группой атаки, где важны Самородов, Касинтура, Садулаев и Мелкадзе.

«Пари НН»

«Пари НН» подходит к матчу с новым тренером. После поражений от «Оренбурга» и «Спартака» руководство рассталось с Алексеем Шпилевским, а команду принял Вадим Гаранин. Дебют получится максимально нервным: нижегородцы идут на 15-м месте, от спасительной 12-й строчки отстают на пять очков, от зоны стыков — на два.

Проблема в том, что спад затянулся. После удачного отрезка на рубеже зимы и весны команда не выигрывает шесть туров, набрав только два очка — в матчах с «Балтикой» и «Динамо». При этом в последних играх «Пари НН» не разваливается полностью, но регулярно не выдерживает концовки: с «Оренбургом» команда вела, а затем пропустила дважды за несколько минут.

Состав у гостей почти без потерь — в лазарете только Эктов. Но тренерская смена может повлиять на схему, ведь Гаранину нужно быстро вернуть команде плотность без мяча и при этом не убить атаку. В четырёх последних матчах с участием «Пари НН» забивали обе команды, так что ресурсы впереди есть, но оборона остаётся нестабильной.

Контекст и цифры

История очных встреч удивительно равная: 11 матчей, шесть побед «Ахмата» и пять успехов «Пари НН». В первом круге сильнее были грозненцы — 2:1. В Грозном матчи часто получаются результативными: в четырёх последних очных играх на поле «Ахмата» команды в среднем забивали больше четырёх мячей.