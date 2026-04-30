ESPN рассказывает, как жалоба НАК Бреда поставила под сомнение легитимность всего сезона чемпионата Нидерландов.

Когда Тьяронн Шери возвращается домой после матчей за сборную Суринама, все обычно происходит по отработанному сценарию: короткое «привет» семье, объятия с детьми — и обратно к клубным делам в НЕК из Неймегена. Но в конце марта, после того, как Суринам не смог пробиться на чемпионат мира, все пошло иначе. Его дети не понимали, почему отец проводит дома больше времени, чем обычно. Он не был травмирован — он просто ждал.

Мне пришлось сидеть дома пять дней, потому что меня не допускали к тренировкам в клубе. Наверное, семья наконец-то увидела папу, но дети и жена постоянно спрашивали: «Что происходит?» Тьяронн Шери полузащитник НЕК

За последние недели голландский футбол охватила настоящая паника. В центре событий оказались подкасты, отстраненные игроки, клубы, которые в спешке бросились за юридическими консультациями, и KNVB (Королевский футбольный союз Нидерландов), требующий срочных разъяснений по поводу права выступления ряда футболистов.

Около 25 игроков (включая Шери) оказались втянуты в так называемый «Паспортгейт» — кризис, возникший из-за путаницы с двойным гражданством и не имеющий аналогов в истории страны.

В понедельник суд Утрехта вынесет решение по делу между клубом, который запустил всю эту историю — НАК Бреда, — и KNVB. Если суд встанет на сторону НАК, голландский футбол ждет настоящий кошмар с календарем: федерации, возможно, придется переигрывать как минимум 133 матча.

В эпицентре всего этого — группа озадаченных игроков из Индонезии, Суринама и Кабо-Верде, которые согласились представлять эти страны, даже не подозревая, какой снежный ком вызовут их решения.

Семья спрашивала меня: «Какой у тебя теперь паспорт? Кто ты — нидерландец или суринамец?» Тьяронн Шери полузащитник НЕК

«Это может стать очень серьезным делом»

На следующий день после разгромного поражения НАК Бреда от «Гоу Эхед Иглз» со счетом 0:6 (15 марта) ведущие популярного подкаста De Derde Helft («Третий тайм») разбирали причины неудачи. Это один из самых обсуждаемых футбольных подкастов в стране — его слушают и игроки, и функционеры, а выпуски нередко становятся поводом для бурных дискуссий.

Разобрав хрупкую оборону НАК, один из экспертов, Рогир Якобс, как бы между делом бросил фразу: «Вообще-то НАК Бреда еще может выиграть этот матч». В студии повисло недоумение. Тогда Якобс пояснил: «Гоу Эхед» мог выпустить на поле игрока, не имевшего права играть — Дина Джеймса. Левый защитник в марте 2025 года принял предложение выступать за сборную Индонезии.

Если ты нидерландский футболист с индонезийскими корнями, ты можешь выбрать сборную Индонезии. Ты получаешь там паспорт, но многие игроки и клубы не знают, что в некоторых случаях это означает отказ от нидерландского гражданства. Рогир Якобс эксперт подкаста De Derde Helft

Если футболист фактически отказывается от гражданства Нидерландов, он попадает в другую юридическую плоскость. По сути, он становится иностранцем. А значит, ему требуется разрешение на работу, чтобы выступать здесь. Марьян Ольферс профессор спортивного права

Джеймс продолжал играть без такого разрешения и, с точки зрения закона, не имел права выходить на поле.

Если НАК узнает об этом и подаст жалобу, матч могут засчитать в их пользу. Я был на встрече с представителем юридической фирмы, которая специализируется на таких делах, и он сказал, что это может стать очень серьезной историей. Рогир Якобс эксперт подкаста De Derde Helft

Как выяснилось, юрист оказался прав. Спустя четыре дня после выхода подкаста НАК Бреда обратился в KNVB с жалобой на статус Джеймса. Генеральный директор клуба Ремко Оверсьер 28 апреля рассказал, что узнал об этой ситуации именно из подкаста, после чего лично проверил информацию.

Для самого Джеймса это стало шоком. «[Директор "Гоу Эхед" Ян Виллем ван Доп] вытащил меня из тренажерного зала, — вспоминает он. — Сказал, что НАК собирается подать жалобу. Я вообще не понимал, что происходит».

Вскоре к процессу подключился и клуб ТОП Осс из Эрстедивизи (Первый дивизион Нидерландов), поставив под сомнение право на участие в матче 13 марта футболиста «Виллем II» Натана Чу-А-Она, также выступающего за сборную Индонезии.

С этого момента ситуация вышла из-под контроля: началась настоящая паника. Клубы и агенты в спешке искали юридические консультации, пытаясь понять, имели ли их игроки право выходить на поле и насколько масштабны последствия произошедшего.

«Я виню только себя»

Индонезия, Суринам и Кабо-Верде — бывшие нидерландские колонии или страны с крупными диаспорами в Нидерландах — уже давно пытались усиливать свои сборные за счет игроков, выросших в Голландии и имевших право выступать за них по происхождению.

Так, например, в сборной Индонезии еще до назначения Патрика Клюйверта главным тренером в начале 2025 года (он покинул пост в октябре) уже было заметно сильное «голландское» влияние: девять из 11 футболистов, вышедших в старте на матч отбора к чемпионату мира против Ирака в октябре, родились в Нидерландах.

Однако именно здесь и скрывалась проблема. По нидерландскому законодательству, человек автоматически теряет гражданство, если добровольно получает гражданство другой страны. А оформление паспорта ради выступления за Индонезию как раз подпадает под это правило.

Существуют отдельные исключения, но в целом ситуация выглядела так: многие игроки, приняв предложения Индонезии, Суринама или Кабо-Верде и оформив второе гражданство, фактически лишались нидерландского.

Более того, Индонезия вообще не признает двойное гражданство — нельзя одновременно быть и нидерландцем, и индонезийцем. В результате такие футболисты, как Джеймс, автоматически становились игроками вне ЕС, а значит, для выступлений в Нидерландах им требовалось разрешение на работу.

Чтобы получить такое разрешение, необходимо соответствовать ряду критериев. В нидерландском футболе самый распространенный вариант для игроков старше 21 года — это годовая зарплата не менее 608 тысяч евро. Для футболистов младше 21 года планка примерно вдвое ниже.

Эти требования сразу «отсекли» многих игроков по всей системе нидерландских лиг. В итоге образовалась группа футболистов, которые продолжали играть, даже не подозревая, что не имеют права выходить на поле.

Первые тревожные сигналы появились еще в 2025 году, когда издание Voetbal International опубликовало материал 25 марта.

Мы забили тревогу, когда увидели интервью Тома Книппинга. Затем мы изучили правила и проконсультировались с юристами. Очень быстро стало ясно, что в ряде стран двойное гражданство запрещено. Мы выпустили общее предупреждение: «Имейте это в виду, если собираетесь играть за Индонезию». Но, по большому счету, нас проигнорировали. Евгений Левченко председатель профсоюза футболистов Нидерландов

Некоторые клубы знали о проблеме заранее. Голкипер Мартен Пас родился в Нидерландах и дебютировал за сборную Индонезии еще в 2024 году. Когда 2 февраля 2026 года он перешел из «Далласа» в «Аякс», амстердамцы по совету юристов сразу оформили его как игрока вне ЕС и подали документы на получение разрешения на работу и проживание.

В итоге дебюта пришлось ждать до 21 февраля. Но чем ниже уровень клуба — за пределами «большой тройки» в лице «Фейеноорда», ПСВ и «Аякса» — тем меньше доступ к квалифицированной юридической поддержке.

Во многих клубах уровень правовой экспертизы отстает, особенно в таких вопросах. Все больше команд нанимают юристов, но за пределами топ‑3 Эредивизи уровень резко падает. Все деньги уходят на состав, а не на консультации и экспертизу вне поля. Марьян Ольферс профессор спортивного права

Кто виноват в этой ситуации? Некоторые — в том числе Ольферс и нападающий ТОП Осс Лусиано Слагвер — считают, что часть ответственности лежит и на самих игроках.

Если бы я знал, я бы десять раз подумал. Если окажется, что я действительно потерял голландский паспорт, значит, виноват и я. Значит, я плохо изучил вопрос. Лусиано Слагвер нападающий ТОП Осс

Я виню только себя. Надо было глубже разобраться, все прочитать, все взвесить. Я этого не сделал. Тим Гейпенс защитник «Эммена»

Однако не все футболисты разделяют такую точку зрения. «Мы просто играем за свою страну. Мы больше ничего об этом не знаем», — заявил защитник «Фортуны» и сборной Индонезии Джастин Гюбнер. Один из агентов рассказал ESPN, что национальные сборные напрямую выходили на игроков, не вовлекая в процесс клубы и представителей.

«У нас практически не было понимания ситуации — нам говорили, что все в порядке, если один из родителей индонезиец или суринамец. Игроки просто хотели выступать за эту страну и не задумывались о последствиях для своих паспортов», — отметил он.

«За последние два года ни одно государственное ведомство ничего об этом не говорило, — заявил генеральный директор НЕК Вилко ван Схайк в подкасте De Bestuurskamer (Комната совета директоров). — Нам не присылали никаких уведомлений — ни KNVB, ни Эредивизи. Я в ярости. Мы все действовали добросовестно».

Что дальше?

Когда игроки вернулись в клубы после мартовской паузы на сборные, началась новая волна хаоса. Команды временно отстранили тех, чья ситуация вызывала сомнения — среди них были Тьяронн Шери из НЕК и Дин Джеймс из «Гоу Эхед Иглз».

Я просто выключил телефон. Если читать все подряд, можно сойти с ума. В первые пять дней вообще не было понимания, чем все закончится. Дин Джеймс защитник «Гоу Эхед Иглз»

Нескольким игрокам сборной Суринама разрешили вернуться к тренировкам перед 29-м туром, и уже в уик-энд 5 апреля они снова вышли на поле — среди них был и Шери.

В большинстве случаев футболисты получили специальный штамп в паспорте от IND (Службы иммиграции и натурализации), который позволял им продолжать выступления. (Игроки, имеющие партнера или детей в Нидерландах, могут подать заявку на так называемый «штамп ЕС» на время ожидания разрешения на проживание и работу — он дает право трудиться в обычном режиме.)

4 апреля Шери уже вышел на поле с капитанской повязкой и помог НЕК обыграть «Эксельсиор» (2:0). Он до конца не понимает, что именно произошло, но доволен тем, как клуб и юристы справились с ситуацией.

Партнеры по команде звонили и спрашивали, когда я вернусь. Когда ты столько времени проводишь вместе, начинаешь скучать. Все было сумбурно, чувствовалась паника, но хорошо, что в итоге все уладилось. Тьяронн Шери полузащитник НЕК

Другие же по-прежнему оставались вне игры — как, например, защитник «Телстара» Дион Малоне, который обдумывает дальнейшие шаги.

Дион — умный парень, он давно выступает за сборную Суринама. Думаю, правильно, что он старается принять взвешенное решение. Он сам относится к ситуации спокойно — к тому же он не всегда играет — и прежде всего хотел убедиться, что клуб не пострадает. Петер Хофстеде технический директор «Телстара»

Многие другие футболисты вернулись на поле уже в уик-энд 11–12 апреля — в их числе и Тим Гейпенс, который после двухнедельного отстранения получил вид на жительство до 2031 года. Однако для некоторых эта история не прошла бесследно.

Я считаю скандальным, что руководство НАК Бреда решило действовать таким образом. Какая разница этому клубу, какое у тебя гражданство? Пусть просто дают людям играть в футбол. Если ты проигрываешь «Гоу Эхед Иглз» 0:6, у тебя нет права потом говорить о чьих-то паспортах. Джастин Гюбнер защитник «Фортуны»

Джеймс также вернулся на поле 11 апреля — в матче, где «Гоу Эхед Иглз» сыграл вничью 0:0 с «Гронингеном». «Я, мягко говоря, был недоволен [жалобой НАК], — признался он. — На этом и остановимся».

Несмотря на возвращение в состав, его международное будущее остается неопределенным.

Сейчас я не могу много говорить о своей ситуации. Конечно, я хочу продолжать выступать за Индонезию — это точно. Но еще предстоит понять, как мы будем это решать. Дин Джеймс защитник «Гоу Эхед Иглз»

При этом жесткий запрет на двойное гражданство в Индонезии остается в силе.

По мнению Ольферса, в будущем федерация футбола и IND изучат возможность упростить получение разрешений на работу для игроков вне ЕС. Также рассматриваются варианты ускоренной обработки паспортов и рабочих виз или даже выдачи постоянного вида на жительство.

KNVB и наблюдательный совет Эредивизи (ECV) отклонили требование НАК Бреда о переигровке матча. В федерации подчеркнули, что ни Джеймс, ни «Гоу Эхед Иглз» не знали об отсутствии у игрока необходимого разрешения — как и в ряде других случаев. Однако несколько юристов, знакомых с делом, заявили ESPN, что у НАК есть шансы оспорить это решение.

Апелляция клуба была рассмотрена во вторник в суде Утрехта. В KNVB предупредили: если вердикт будет пересмотрен, это может спровоцировать волну аналогичных исков — вплоть до пересмотра результатов всех 133 матчей с участием затронутых игроков. Существует риск, что календарь Эредивизи окажется парализован, а сезон попросту не удастся завершить.

Если НАК выиграет, другие клубы тоже начнут подавать иски в ускоренном порядке. Это может привести к тому, что чемпионат не удастся довести до конца. Марианна ван Лёвен представитель KNVB

В НАК, в свою очередь, настаивают: их иск касается только одного матча — того самого поражения 0:6 от «Гоу Эхед Иглз». Юрист клуба в суде во вторник назвал аргументы о возможном «эффекте снежного кома» несостоятельными: «Это не любители, а профессиональные организации. Не надо драматизировать».

«Я стою здесь с тяжелым чувством на душе, — признался генеральный директор НАК Ремко Оверсьер на слушании. — Нам приходится прилагать огромные усилия, чтобы добиться справедливости. Это, безусловно, неприятная ситуация: я бы предпочел здесь не находиться, но в интересах клуба обязан это делать».

Судья взял паузу для изучения аргументов сторон, решение будет объявлено в понедельник. Тем временем ECV совместно с государственными органами, включая IND, работает над тем, чтобы окончательно урегулировать «Паспортгейт».

«Мы точно ничего об этом не знали, — сказал вратарь "Гронингена" и сборной Суринама Этьен Вессен. — В идеале я хотел бы вернуть нидерландское гражданство, но при этом продолжать играть за прекрасный Суринам. Нужно найти компромисс».