Нидерланды и Япония начинают чемпионат мира одним из ключевых противостояний группового этапа. У команды Рональда Кумана больше исторического веса и опыта больших турниров, зато Япония приехала в Даллас на серии из шести побед, после ярких матчей с Бразилией и Англией, и давно перестала быть сборной, которую можно оценивать только через дисциплину и самоотдачу. Это будет столкновение двух систем: голландского контроля через середину и японского прессинга, который умеет превращать ошибку в момент за несколько секунд.

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:25 Матч обслужит американская бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом. 42-летний судья, родившийся в Марокко, работает на международном уровне с 2016 года, судил матчи молодёжного чемпионата мира-2019, Золотого кубка КОНКАКАФ и чемпионата мира-2022. В Катаре он был главным арбитром двух матчей группового этапа и встречи 1/8 финала Япония — Хорватия, а также работал четвёртым арбитром в финале Аргентина — Франция. Помогать ему на линиях будут Кори Паркер и Кайл Аткинс, четвёртым арбитром назначена Катя Гарсия из Мексики. За систему ВАР отвечает Джо Дикерсон.

22:15 Нидерланды подходят к турниру с осторожным оптимизмом. Команда дошла до полуфинала Евро-2024, играла в четвертьфинале прошлого чемпионата мира и Лиги наций, но всё ещё остаётся сборной с незакрытым главным вопросом. Ни одна страна так часто не играла в финалах ЧМ и ни разу не выигрывала титул: поражения 1974, 1978 и 2010 годов давно стали частью голландской футбольной мифологии. Теперь команда Кумана снова начинает путь с большим ожиданием, но уже без нескольких важных игроков.

22:10 Куман вынужден начинать турнир без ряда футболистов, которые могли бы сильно повлиять на структуру команды. Юрриен Тимбер выбыл перед чемпионатом мира, Хави Симонс не попал в заявку из-за тяжёлой травмы, Йерди Схаутен также пропускает турнир из-за серьёзного повреждения колена. Маттейс де Лигт остаётся под большим вопросом из-за проблем со спиной, а Мемфис Депай подходит к старту после мышечных повреждений, связанных ещё с клубным сезоном. Есть и свежая тревога по вратарской позиции. Барт Вербрюгген получил повреждение бедра в последнем контрольном матче, и Куман должен решить, готов ли основной голкипер к старту. При этом справа в обороне восстановился Дензел Дюмфрис, что важно для команды, которая многое строит через фланги и любит подключения крайних защитников.

22:05 Главная сила Нидерландов — центр поля. Френки де Йонг и Райан Гравенберх могут стать одной из самых качественных пар опорных полузащитников на турнире. Оба умеют выходить из-под давления, продвигать мяч и задавать ритм. Впереди ожидается гибкая группа с Коди Гакпо, Доньеллом Маленом, Тиджани Рейндерсом и Мемфисом Депаем. Если Депай не будет готов на полный матч, у Кумана есть вариант с Маленом в более центральной роли, тем более его форма в «Роме» добавила тренерскому штабу поводов для размышлений.

22:00 По квалификации Нидерланды прошли почти идеально: шесть побед в восьми матчах, 27 забитых мячей и всего четыре пропущенных. Но две ничьи с Польшей показали проблему, которая может снова проявиться против Японии — если соперник хорошо закрывает центр и не даёт свободно разворачивать атаки, голландцам бывает трудно ускорить игру без потери баланса. Перед турниром форма тоже была неоднозначной. Поражение 0:1 от Алжира в Роттердаме прервало десятиматчевую серию без поражений, а затем Нидерланды в закрытом спарринге обыграли Узбекистан 2:1 только благодаря двум пенальти Коди Гакпо, второй из которых был реализован в добавленное время. Поэтому в Далласе Куману нужно не только взять очки, но и вернуть команде ощущение управляемости.

21:55 Япония приехала на чемпионат мира в великолепной форме. Команда Хадзиме Мориясу выиграла шесть матчей подряд, забила 11 мячей и по ходу этой серии победила Бразилию и Англию. Для сборной, которая уже на ЧМ-2022 обыгрывала Германию и Испанию, это важное продолжение. Япония теперь пытается доказать, что может стабильно конкурировать с европейскими грандами. В азиатской квалификации японцы были доминирующей силой: 54 забитых мяча и всего три пропущенных. Команда первой после стран-хозяек обеспечила себе участие на турнире, а её структура 3-4-2-1 стала узнаваемой и очень неудобной для соперников. Япония умеет прессинговать не только энергично, но и умно — перекрывать передачи в центр, вынуждать соперника играть назад или в рискованные зоны и тут же ускоряться после отбора.

21:50 При этом кадровые потери у Мориясу серьёзные. Капитан Ватару Эндо не восстановился после травмы стопы, перенёс операцию и объявил о завершении карьеры в сборной. Для Японии это не только потеря игрока центра поля, но и уход важного лидера. Ещё болезненнее выглядит отсутствие Каору Митомы, динамичный вингер получил тяжёлую травму задней поверхности бедра после победного гола в матче с Англией и пропустит турнир. Также недоступен Такуми Минамино, что сокращает количество проверенных вариантов в атаке.

21:45 Теперь дополнительная нагрузка ложится на Такефусу Кубо, Рицу Доана и Дзюнью Ито. Впереди должен сыграть Аясэ Уэда, который провёл мощный клубный сезон за «Фейеноорд» и забил 25 мячей. Вместе эта группа должна компенсировать отсутствие Митомы быстрыми передачами в полуфланги, забеганиями за спину крайним защитникам и давление на мяч сразу после потери. Отдельно в составе выделяется Юто Нагатомо. 39-летний защитник, скорее всего, начнёт на скамейке, но, если выйдет на поле, станет первым азиатским футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.

21:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80