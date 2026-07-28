Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

Итальянская федерация футбола закрыла тренерскую вакансию, которая пустовала с апреля, — и сделала это самым неожиданным из очевидных способов. Сборную снова принял Роберто Манчини, тот, кто приводил её к титулу Евро-2020 и сам ушёл три года назад. Вместе с ним в структуру пришёл Клаудио Раньери — техническим директором. А предыстория назначения оказалась едва ли не интереснее самого назначения.

Что произошло

Президент FIGC Джованни Малаго объявил решение 28 июля на заседании федерального совета, а затем подтвердил на пресс-конференции: « Роберто Манчини — тренер». Формулировку он выбрал прямую — считал именно Манчини лучшим человеком на эту должность.

Одновременно назначен новый технический директор: Клаудио Раньери, 74-летний тренер, вошедший в историю сенсационным чемпионством «Лестера» в 2016 году. Он будет отвечать за техническое направление и развитие элитного футбола во всех структурах итальянских сборных. Малаго объяснил связку так: ему нужен был человек, с которым можно разделить решение по тренеру, иначе его собственные доводы весили бы немного.

Клаудио Раньери — новый технический директор сборной Италии
Клаудио Раньери — новый технический директор сборной Италии globallookpress.com

Полноценная презентация обоих — на пресс-конференции в 29 июля вечером.

Что было до

Вакансия открылась в апреле, когда Дженнаро Гаттузо ушёл в отставку после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковых матчах отбора на ЧМ-2026. Италия не попала на чемпионат мира третий раз подряд — для четырёхкратного чемпиона мира это уже не провал, а системный диагноз: последний турнир, куда Аззурри доезжали, — Бразилия-2014.

Дальше начался поиск, который в итальянской прессе описывают как хаос. По сообщениям, от предложения отказались Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола. Фаворитом стал Андреа Пирло, чемпион мира-2006, — его кандидатуру продвигали недавно назначенный техническим директором Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

Но утверждения не случилось. Против назначения Пирло выступила часть функционеров федерации и итальянские политики — причиной называют его партнёрство с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором которой он стал в октябре. Сам Пирло в ответ написал в инстаграме, что всю карьеру — и как игрок, и как тренер — работал в полном соответствии с законами стран, где работал, и с подписанными контрактами. В понедельник он объявил, что снимает свою кандидатуру.

Андреа Пирло. 27 июля 2024 года
Андреа Пирло. 27 июля 2024 года globallookpress.com

Малаго решение блокировать кандидатуру взял на себя: по его словам, кандидат был согласован по рекомендации Мальдини и при поддержке Леонардо, но не утвердить его — это было личное решение и вопрос оценки, и никаких других трактовок факты не допускают. Он также добавил, что о партнёрстве с российском компанией ничего не знал.

Следом, в понедельник, Мальдини и Леонардо и сами подали в отставку — через 16 дней после назначения. Мальдини успел стать первым в истории федерации техническим директором 12 июля и даже провести презентацию собственного проекта перезагрузки итальянского футбола. Наиболее вероятным его сменщиком считали Джорджо Кьеллини, но тот, приехав на заседание, сказал, что доволен своей работой в «Ювентусе».

Первый заход Манчини: рекорд, титул и незакрытый гештальт

Манчини возглавлял Италию с мая 2018-го по август 2023-го — 58 матчей. Он принял команду сразу после того, как Аззурри впервые с 1958 года не пробились на чемпионат мира, и собрал новую: после ухода Барцальи, Де Росси и Буффона в состав вошла молодёжь, а команда заиграла в узнаваемый футбол с контролем мяча.

Роберто Манчини. 13 июля 2026 года
Роберто Манчини. 13 июля 2026 года globallookpress.com
Роберто Манчини. 10 сентября 2024 года
Роберто Манчини. 10 сентября 2024 года globallookpress.com

Итог первого срока — двойственный. С одной стороны, титул Евро-2020 (финал против Англии на «Уэмбли») и беспроигрышная серия из 37 матчей с октября 2018-го по октябрь 2021-го, тогда — мировой рекорд. Кстати, именно этот рекорд в июле побила Испания, доведя свою серию до 38 матчей после победы на ЧМ-2026.

С другой — так и не пройденный отбор на чемпионат мира: домашнее поражение 0:1 от Северной Македонии в стыках лишило Италию Катара-2022. В августе 2023-го Манчини неожиданно подал в отставку, а через две недели возглавил сборную Саудовской Аравии; позже работал с катарским «Ас-Саддом».

Год назад, после увольнения Лучано Спаллетти, Манчини публично говорил, что хотел бы вернуться, и его кандидатуру поддерживала футбольных чиновников страны. Но, по сообщениям итальянской прессы, против резко выступил Джанлуиджи Буффон, глава делегации сборной, вплоть до угрозы уйти самому, — и федерация тогда встала на его сторону, выбрав Гаттузо. Теперь Манчини всё-таки вернулся.

Что будет дальше

Задачи очевидны и неприятны. Ближайший горизонт — отбор к Евро-2028, дальний — чемпионат мира-2030, на который Италии нужно попасть, чтобы прервать серию из трёх пропущенных турниров. Плюс менее измеримое: вернуть команде уверенность и внятную игровую идентичность после нескольких лет тренерской чехарды.

Роберто Манчини. 17 марта 2026 года
Роберто Манчини. 17 марта 2026 года globallookpress.com

Аргумент федерации в пользу Манчини понятен: это человек, который уже знает среду и уже добивался с этой сборной результата. Контраргумент такой же очевидный: именно при нём Италия и не прошла один из тех отборов, за которые теперь предстоит отвечать.

Первый официальный матч — 25 сентября 2026 года в матче Лиги наций против Бельгии.