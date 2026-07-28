Итальянская федерация футбола закрыла тренерскую вакансию, которая пустовала с апреля, — и сделала это самым неожиданным из очевидных способов. Сборную снова принял Роберто Манчини, тот, кто приводил её к титулу Евро-2020 и сам ушёл три года назад. Вместе с ним в структуру пришёл Клаудио Раньери — техническим директором. А предыстория назначения оказалась едва ли не интереснее самого назначения.

Что произошло

Президент FIGC Джованни Малаго объявил решение 28 июля на заседании федерального совета, а затем подтвердил на пресс-конференции: « Роберто Манчини — тренер». Формулировку он выбрал прямую — считал именно Манчини лучшим человеком на эту должность.

Одновременно назначен новый технический директор: Клаудио Раньери, 74-летний тренер, вошедший в историю сенсационным чемпионством «Лестера» в 2016 году. Он будет отвечать за техническое направление и развитие элитного футбола во всех структурах итальянских сборных. Малаго объяснил связку так: ему нужен был человек, с которым можно разделить решение по тренеру, иначе его собственные доводы весили бы немного.

Клаудио Раньери — новый технический директор сборной Италии globallookpress.com

Полноценная презентация обоих — на пресс-конференции в 29 июля вечером.

Что было до

Вакансия открылась в апреле, когда Дженнаро Гаттузо ушёл в отставку после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковых матчах отбора на ЧМ-2026. Италия не попала на чемпионат мира третий раз подряд — для четырёхкратного чемпиона мира это уже не провал, а системный диагноз: последний турнир, куда Аззурри доезжали, — Бразилия-2014.

Дальше начался поиск, который в итальянской прессе описывают как хаос. По сообщениям, от предложения отказались Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола. Фаворитом стал Андреа Пирло, чемпион мира-2006, — его кандидатуру продвигали недавно назначенный техническим директором Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

Но утверждения не случилось. Против назначения Пирло выступила часть функционеров федерации и итальянские политики — причиной называют его партнёрство с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором которой он стал в октябре. Сам Пирло в ответ написал в инстаграме, что всю карьеру — и как игрок, и как тренер — работал в полном соответствии с законами стран, где работал, и с подписанными контрактами. В понедельник он объявил, что снимает свою кандидатуру.

Андреа Пирло. 27 июля 2024 года globallookpress.com

Малаго решение блокировать кандидатуру взял на себя: по его словам, кандидат был согласован по рекомендации Мальдини и при поддержке Леонардо, но не утвердить его — это было личное решение и вопрос оценки, и никаких других трактовок факты не допускают. Он также добавил, что о партнёрстве с российском компанией ничего не знал.

Следом, в понедельник, Мальдини и Леонардо и сами подали в отставку — через 16 дней после назначения . Мальдини успел стать первым в истории федерации техническим директором 12 июля и даже провести презентацию собственного проекта перезагрузки итальянского футбола. Наиболее вероятным его сменщиком считали Джорджо Кьеллини, но тот, приехав на заседание, сказал, что доволен своей работой в «Ювентусе».

Первый заход Манчини: рекорд, титул и незакрытый гештальт

Манчини возглавлял Италию с мая 2018-го по август 2023-го — 58 матчей. Он принял команду сразу после того, как Аззурри впервые с 1958 года не пробились на чемпионат мира, и собрал новую: после ухода Барцальи, Де Росси и Буффона в состав вошла молодёжь, а команда заиграла в узнаваемый футбол с контролем мяча.

Роберто Манчини. 13 июля 2026 года globallookpress.com

Роберто Манчини. 10 сентября 2024 года globallookpress.com

Итог первого срока — двойственный. С одной стороны, титул Евро-2020 (финал против Англии на «Уэмбли») и беспроигрышная серия из 37 матчей с октября 2018-го по октябрь 2021-го, тогда — мировой рекорд. Кстати, именно этот рекорд в июле побила Испания, доведя свою серию до 38 матчей после победы на ЧМ-2026.

С другой — так и не пройденный отбор на чемпионат мира: домашнее поражение 0:1 от Северной Македонии в стыках лишило Италию Катара-2022. В августе 2023-го Манчини неожиданно подал в отставку, а через две недели возглавил сборную Саудовской Аравии; позже работал с катарским «Ас-Саддом».

Год назад, после увольнения Лучано Спаллетти, Манчини публично говорил, что хотел бы вернуться, и его кандидатуру поддерживала футбольных чиновников страны. Но, по сообщениям итальянской прессы, против резко выступил Джанлуиджи Буффон, глава делегации сборной, вплоть до угрозы уйти самому, — и федерация тогда встала на его сторону, выбрав Гаттузо. Теперь Манчини всё-таки вернулся.

Что будет дальше

Задачи очевидны и неприятны. Ближайший горизонт — отбор к Евро-2028, дальний — чемпионат мира-2030, на который Италии нужно попасть, чтобы прервать серию из трёх пропущенных турниров. Плюс менее измеримое: вернуть команде уверенность и внятную игровую идентичность после нескольких лет тренерской чехарды.

Роберто Манчини. 17 марта 2026 года globallookpress.com

Аргумент федерации в пользу Манчини понятен: это человек, который уже знает среду и уже добивался с этой сборной результата. Контраргумент такой же очевидный: именно при нём Италия и не прошла один из тех отборов, за которые теперь предстоит отвечать.

Первый официальный матч — 25 сентября 2026 года в матче Лиги наций против Бельгии.