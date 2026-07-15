Назначенный год назад Станислав Черчесов избавил «Ахмат» от борьбы за выживание и вернул грозненский клуб в число крепких середняков РПЛ. Как 62-летний специалист собирается закрепить результат и сделать еще шаг вперед — в материале LiveSport.Ru.

В клубе — партнёры, а в сборных — соперники

В прошедшем сезоне «Ахмат» досрочно забронировал за собой девятое место в итоговой турнирной таблице. Судьба «Сочи», который вылетел в Первую лигу, тоже решилась заранее. Так что их очное противостояние, состоявшееся 17 мая в заключительном туре и завершившееся ничьей (1:1), было лишено турнирного смысла.

Тем не менее, оно принесло, как минимум, одну приятную новость — о начале отпуска. Хотя на самом деле дополнительную игровую нагрузку в национальных командах получили сразу семь футболистов «Ахмата» — таким количеством сборников даже не все топ-клубы РПЛ могут похвастаться.

Георгий Мелкадзе только в марте дебютировал в составе сборной России, но уже на июньском сборе, выходя исключительно на замену, стал одним из немногих, кто принял участие во всех трех товарищеских матчах. Результативными действиями нападающий не отметился, в отличие от одноклубника Лечи Садулаева, который дважды выходил в старте (против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго) и записал на свой счет по одному голу и ассисту.

Кстати, Георгий и Лечи на поле «Волгоград Арены» встретились с партнером по «Ахмату». В сборной Буркина-Фасо вышел Мохамед Конате, но помочь своей сборной избежать поражения нападающий не смог, а в следующем матче против Белоруссии он остался на скамейке запасных.

Лечи Садулаев и Мохамед Конате vk.com/teamrussia

Максим Самородов во время июньских матчей стал одним из главных действующих лиц у сборной Казахстана. Вингер забил гол, который позволил сыграть вничью с Арменией (1:1), а в матче с Венгрией сначала отдал голевую передачу, а затем получил две желтые карточки, после чего команда в меньшинстве дважды пропустила и проиграла (1:3). Другой казахский вингер «Ахмата» Галымжан Кенжебек тоже принял участие в этих двух матчах, но отличился только ранними заменами и одним предупреждением.

Клисман Цаке посетил сбор национальной команды Албании, но поездка центрального защитника в расположение сборной прошла зря. 27-летний футболист остался в запасе в матчах и с Израилем (0:1), и с Люксембургом (0:1). А вот Мануэл Келиану в составе сборной Анголы вышел на поле в играх против Мавритании (1:1), где поразил ворота соперников, и Центральноафриканской Республики (3:0).

Залечь на дно в Златиборе

«Ахмат» раньше всех в РПЛ вышел из отпуска и начал предсезонные сборы. Команда уже 10 июня собралась в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Первоначально в этот же день в столичной клинике Международного центра охраны здоровья должно было пройти углубленное медицинское обследование, но его отложили на три дня, поскольку некоторые игроки из-за задержек рейсов прибыли впритык.

В Подмосковье грозненцы провели десять дней. Этот период, в основном, был занят тренировками, за исключением одной контрольной игры, в которой «Ахмат» разгромил химкинский «Космос» из Второй лиги (6:0).

Для продолжения предсезонной подготовки чеченский клуб через несколько дней перебрался в сербский Златибор. Такой выбор места летних сборов Станислав Черчесов объяснил необходимостью спокойной подготовки к новому сезону, без отвлекающих факторов. Игроки, которые начало июня провели в расположении национальных сборов, присоединились к команде уже там.

Сборы в Сербии «Ахмат» поделил на две части: с 25 июня по 4 июля и с 9 по 18 июля. Собрав практически полноценный состав (кроме ряда новичков, приехавших по ходу предсезонки), горцы насытили программу своей подготовки контрольными матчами. Соперниками бело-зеленых на заграничных сборах естественно стали иностранные команды. Но уровень их сопротивления вряд ли сопоставим с тем, что предстоит в матчах РПЛ.

ФК «Ахмат» vk.com/akhmatgrozny

Результаты «Ахмата» радуют глаз: победы над белградскими «ОФК» (3:0) и «ИМТ» (1:0), а также над боснийскими «Борацем» (3:1) и «Радником» (3:0). Еще была добыта одна ничья с сербским «Нови-Пазар» (1:1). Единственное, что реально может расстроить, — это полученное новичком Алексеем Касаджиковым повреждение. Подопечным Станислава Черчесова до завершения предсезонки осталось провести один спарринг (16 июля с клубом «Аджман» из ОАЭ), после чего «Ахмат» вернется в Россию, где пройдет финальный этап подготовки к началу сезона.

«Ахмат» все свои дела на рынке сделал

Станислав Черчесов признался, что он не большой любитель многое менять. Но обстоятельства оказываются сильнее, и с ними приходится считаться. Так, по завершении сезона в связи с завершением срока арендных соглашений в свои клубы вернулись Джамалутдин Абдулкадыров (в ЦСКА), Даниил Хлусевич (в «Спартак») и Валерий Царукян (в «Пари НН»).

Вдобавок, «Ахмат» покинул Рифат Жемалетдинов, у которого закончился срок трудового соглашения, а продлевать его стороны не пожелали. Завершить игровую карьеру принял решение 38-летний Ризван Уциев, ставший за 20 с лишнем лет живой легендой грозненского клуба. Впрочем, исходя из не самого большого в прошедшем сезоне игрового времени уход этих футболистов вряд ли станет значимыми потерями для команды.

Ризван Уциев vk.com/akhmatgrozny

В процессе летних сборов в «Ахмате» пришли к выводу, что молодым игрокам — вратарю Яхъи Магомедову и полузащитнику Ахмеду Давлитгерееву — полезнее следующий сезон провести на правах аренды в других командах (соответственно, в «Тюмени» и в «Уфе»). Там они смогут получить больше игровой практики.

«Ахмат» в новом сезоне нацелился на попадание в первую восьмерку РПЛ. Решить подобную задачу без количественного пополнения и качественного усиления состава, конечно, можно, но проблематично. Поэтому грозненцы этим летом подписали целую группу новичков.

Тренерский штаб «Ахмата» на сборах просматривал несколько молодых игроков. В итоге положительное решение приняли в отношении нападающего «Зенита» Алексея Касаджикова, который в 2025 году с 23 забитыми голами стал лучшим бомбардиром Молодежной футбольной лиги. Кроме того, «Ахмат» за 15 млн рублей выкупил у «Велеса» чеченского голкипера Расула Мицаева.

На внутреннем рынке РПЛ «Ахмат» заключил две сделки. Во-первых, команду на правах свободного агента пополнил Арсен Адамов, который в конце мая покинул «Зенит» и с грозненцами подписал трехлетний контракт. Во-вторых, чеченский клуб договорился с «Ростовом» о приобретении за 200 млн рублей Кирилла Щетинина, с которым заключили соглашение на 4 года.

Кирилл Щетинин vk.com/akhmatgrozny

Но и без легионеров «Ахмат» не обойдется — у грозненцев три новых легионера:

нападающий молодежной сборной Албании Эральд Максути , которого выкупили у албанского «Фламуртари» за 700 тысяч евро;

, которого выкупили у албанского «Фламуртари» за 700 тысяч евро; опорный полузащитник / центральный защитник сборной Мали Калиду Сидибе , покинувший «Генгам» из французской Лиги 2 как свободный агент;

, покинувший «Генгам» из французской Лиги 2 как свободный агент; бразильский опорный полузащитник Жулио Ромао, покинувший венгерский «Ференцварош» как свободный агент.

Еще перед началом предсезонки грозненцы договорились с бразильским полузащитником Исмаэлем о продлении контракта по схеме «1+1». С учетом всех этих сделок в клубе уже заявили, что их трансферная кампания на текущее лето уже завершена. Отсутствие в последние недели слухов о потенциальных трансферах «Ахмата» «на вход» косвенно это подтверждает.

В то же время нельзя исключать, что кто-то выйдет на горцев с предложением о выкупе их игрока. По крайней мере, заманчивые активы у них имеются. В первую очередь, речь идет о вингерах Лечи Садулаеве и Максиме Самородове, которые находятся в шорт-листе топ-клубов РПЛ. Однако «Ахмат» позиционирует себя как амбициозный клуб, и за малые деньги там расставаться со своими лидерами не собираются (по информации СМИ, минимальная цена на них — 10 млн евро).

Но и менее ценные футболисты могут уйти. Так, по последним данным, Мехди Заре, который в прошедшем сезоне 20 матчей провел в запасе, может ради большей игровой практики перейти в иранский «Персеполис», который интересуется 23-летним центральным защитником и прорабатывает вариант с его арендой.

После легкой предсезонки тяжелый старт сезона

У «Ахмата» в последние годы не очень хорошо складывается начало чемпионата. В прошлом сезоне три поражения на старте стали приговором для Александра Сторожука. Впрочем, не было бы счастья, да несчастье помогло: грозненцы назначили на пост главного тренера Станислава Черчесова, который снова превратил «Ахмат» в крепкий коллектив.

Станислав Черчесов vk.com/akhmatgrozny

Однако в этом году начало сезона станет настоящей проверкой на прочность: в четырех из пяти матчей РПЛ и Кубка России «Ахмат» встретится с командами из топ-4 прошлого сезона. Причем в этот же период предстоят четыре выезда и лишь одна игра дома.

1-й тур, 25 июля, 19:30. «Локомотив» — «Ахмат»

2-й тур, 1 августа, 14:00. «Ахмат» — «Спартак»

3-й тур, 9 августа, 20:30. «Факел» — «Ахмат»

4-й тур, 15 августа, 18:30. «Краснодар» — «Ахмат»

5-й тур, 24 августа, 20:30. «Ахмат» — «Ростов»

Другая особенность календаря, который выпал «Ахмату» — двухнедельный отрезок в августе включит по две игры с «Краснодаром» и с «Факелом». Так совпало расписание Премьер-Лиги и Кубка России. Третьим соперником «Ахмата» в группе B станет московское «Динамо».

1-й тур, 5 августа, 20:45. «Краснодар» — «Ахмат»

2-й тур, 18 августа, 20:45. «Ахмат» — «Факел»

3-й тур, 3 сентября, 19:30. «Динамо» Москва — «Ахмат»

4-й тур, 13-15 октября. «Ахмат» — «Динамо» Москва

5-й тур, 27-29 октября. «Факел» — «Ахмат»

6-й тур, 24-26 ноября. «Ахмат» — «Краснодар»

В прошлом году «Ахмат» фактически пожертвовал Кубком России (занял последнее место в группе) ради более успешного выступления в чемпионате. По идее летняя трансферная кампания должна сформировать глубину, которая позволит команде успешно выступать на два фронта.