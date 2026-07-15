16 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Динамо» СПб. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Дагестанцы в летнее межсезонье провели четыре контрольных матча. В них команде удалось добыть всего одну победу.

При этом «Динамо» Махачкала переиграло только перволиговый «Ленинградец». Да и в четырех спаррингах команда пропустила в свои ворота 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок дагестанцы провели успешно. Команда подписала боевой паритет с «Зенитом» (1:1).

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А вот до того махачкалинцы уступили «Химнасии» (1:3). А вот поединок с «Лениградцем» принес уверенную викторию (3:0).

При этом «Динамо» Махачкала имеет заметные проблемы в плане реализации. В 30 поединках последнего чемпионата России команда забила лишь 19 мячей.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Дагестанцы находятся в поиске своей игры. Махачкалинцы в нынешнем сезоне намерены избежать падения в стыки, однако главные проблемы еще далеки от решения.

Зато «Динамо» Махачкала прилично смотрелось в последнем поединке с «Зенитом». Дагестанцы открыли счет в дебюте, однако победу удержать не смогли. То ли дело противостоять полпреду второго дивизиона?!

«Динамо» СПб

Турнирное положение: Петербуржцы бьются за выход в «серебро». На текущий момент команда лидирует в своей группе.

При этом «Динамо» СПб на один пункт опережает ближайшего преследователя. Да и пропустила команда всего 5 мячей в 14 поединках второй лиги.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла важнейшие очки. Динамовцы не удосужились одолеть земляков из «Звезды» (1:1).

До того команда не сумела обыграть владимирское «Торпедо» (1:1). А вот «Иркутск» был переигран по всем статьям (4:0).

До последних двух ничьих «Динамо» СПб победило 6 раз кряду. Причем в победных матчах питерцы пропустили всего один раз.

Состояние команды: Петербуржцы имеют весьма солидный, как для второй лиги, подбор игроков. Команда весьма солидно обороняется, да и полпреда элиты не боится.

Довольно неплохо вписался в игру команды Омар Попов. Форвард уже отличился четырьмя забитыми мячами. Плюс питерцам весьма любопытно проявить себя на фоне клуба РПЛ.

При этом «Динамо» СПб не проигрывает уже более двух месяцев. К тому же команда с берегов Невы, в отличие от оппонента, нынче пребывает в накате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» Махачкала в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценивается в 4.33, тогда как победа оппонента — в 7.55.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.42, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 2.51.

Прогноз: Махачкалинцы постепенно набирают обороты и явно не должны испытать особых сложностей в матче с полпредом второго дивизиона.

2.01 Фора «Динамо» Махачкала -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Динамо» Махачкала — «Динамо» СПб принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Фора «Динамо» Махачкала -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

2.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Динамо» Махачкала — «Динамо» СПб принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.08.

Пять причин, почему ставка зайдет