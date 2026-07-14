прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.85

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Дечич» из Черногории будет принимать «Лиепаю» из Латвии. Игра пройдет в Тузи 15 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Дечич»

Турнирная таблица: «Дечич» занял 4-е место в чемпионате Черногории, набрав в 36 играх 51 очко. Новый сезон в чемпионате Черногории стартует в начале августа. В первом туре «Дечич» примет команду «Арсенал Тиват». Поединок состоится 2 августа.

Последние матчи: Черногорский клуб проиграл «Лиепае» из Латвии (0:1) в первой игре первого раунда Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Дечич» в последних матчах одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения.

«Лиепая»

Турнирная таблица: «Лиепая» завершила сезона в чемпионате Латвии на 4-м месте. В 22 матчах латвийцы набрали 28 очков.

Последние матчи: Между играми Лиги конференций «Лиепая» с минимальным счетом уступила клубу «Ауда» (0:1) в 1/8 финала Кубка Латвии. В стартовой игре еврокубка «Лиепая» одержала победу над черногорским клубом «Дечич» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах латвийского чемпионата «Лиепая» одержала две победы и потерпела три поражения.

Статистика для ставок

«Лиепая» заняла 4-е место в чемпионате Латвии

«Дечич» занял 4-е место в чемпионате Черногории

«Лиепая» переиграла «Дечич» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лиепаи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Дечича» — 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.72.

Прогноз: Соперники в первом матче первого раунда забили всего один мяч на двоих. «Лиепая» может сделать ставку на обороне, не исключаем, что латвийцы смогут засушить игру.

1.85 Фора «Лиепаи» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Дечич» — «Лиепая» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Лиепаи» (0) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Обе команды будут осторожничать в ответной игре, так как цена ошибки может стоить выступления в еврокубках. Есть вероятность, что «Дечич» и «Лиепая» сыграют по низам.

2.00 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Дечич» — «Лиепая» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.00.