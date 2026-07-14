Кто забьет первым в битве Франция — Испания?

прогноз на схватку за выход в финал ЧМ-2026, ставка за 1.81

14 июля в рамках полуфинала чемпионата мира 2026 года сыграют Франция и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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Франция

Турнирное положение: Франция стала победителем своей группы ЧМ-2026, где обошла Норвегию на три балла, Сенегал — на шесть, а Ирак — на девять.

Команда после этого преодолела три раунда плей-офф чемпионата мира, где разобралась с Швецией, Парагваем и Марокко, ни разу не пропустив.

Последние матчи: в четвертьфинале «Галльские петухи» в течение часа не могли распечатать ворота Марокко, но все же его дожали — 2:0.

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Перед этим «Ле Блё» в насыщенном физической борьбой тяжелом поединке 1/8 финала мундиаля с минимальным результатом одолели Парагвай.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, Франция выиграла с общей разницей 19-3.

Очевидно, что с такой формой подопечные Дидье Дешама имеют хорошие шансы пробиться в финал, но только сейчас их ожидает настоящая проверка на класс против чемпиона Европы.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с восемью голами.

Испания

Турнирное положение: Испания также была лучшей в своем квартете, на четыре очка обойдя Кабо-Верде, а также на пять баллов — нижестоящие Уругвай и Саудовскую Аравию.

Команда после этого само собой прошла три стадии плей-офф чемпионата мира, где справилась с Австрией, Португалией и Бельгией, пропустив лишь один мяч.

Последние матчи: в четвертьфинале «Селексьон» столкнулись с упорным сопротивлением Бельгии, от которой впервые пропустили на ЧМ-2026, но все же выиграли — 2:1.

Ранее «Фурия Роха» провела еще один напряженный поединок — на этот раз против Португалии (1:0), которую одолела только за счет гола в компенсированное время.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на североамериканский мундиаль, Испания неизменно выигрывала.

С такими выступлениями подопечные Луиса де ла Фуэнте были бы очевидным фаворитом в игре против соперника попроще, но здесь им предстоит сойтись против сильнейшего до сих пор оппонента.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами в активе.

На что ставят в матче Франция — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в 10-ти последних матчах Франция забила первой

в пяти из шести последних матчей Испания не пропустила

в пяти последних матчах Испания забила первой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.10, успех Испании — в 3.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2.5 — 1.90.

Прогноз: в 10-ти последних матчах Франция забила первой. Атака «Ле Бле» настолько мощна, что ее шансы открыть счет высоки.

И хотя в пяти последних поединках Испания забила первой, в этих встречах ей противостояли соперники явно послабее.

1.81 Франция забьет первой Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Франция — Испания принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Франция забьет первой за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей «Селексьон».

2.10 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Франция — Испания принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10

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