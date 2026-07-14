14 июля в рамках полуфинала чемпионата мира 2026 года сыграют Франция и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.
Франция
Турнирное положение: Франция стала победителем своей группы ЧМ-2026, где обошла Норвегию на три балла, Сенегал — на шесть, а Ирак — на девять.
Команда после этого преодолела три раунда плей-офф чемпионата мира, где разобралась с Швецией, Парагваем и Марокко, ни разу не пропустив.
Последние матчи: в четвертьфинале «Галльские петухи» в течение часа не могли распечатать ворота Марокко, но все же его дожали — 2:0.
Перед этим «Ле Блё» в насыщенном физической борьбой тяжелом поединке 1/8 финала мундиаля с минимальным результатом одолели Парагвай.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, Франция выиграла с общей разницей 19-3.
Очевидно, что с такой формой подопечные Дидье Дешама имеют хорошие шансы пробиться в финал, но только сейчас их ожидает настоящая проверка на класс против чемпиона Европы.
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с восемью голами.
Испания
Турнирное положение: Испания также была лучшей в своем квартете, на четыре очка обойдя Кабо-Верде, а также на пять баллов — нижестоящие Уругвай и Саудовскую Аравию.
Команда после этого само собой прошла три стадии плей-офф чемпионата мира, где справилась с Австрией, Португалией и Бельгией, пропустив лишь один мяч.
Последние матчи: в четвертьфинале «Селексьон» столкнулись с упорным сопротивлением Бельгии, от которой впервые пропустили на ЧМ-2026, но все же выиграли — 2:1.
Ранее «Фурия Роха» провела еще один напряженный поединок — на этот раз против Португалии (1:0), которую одолела только за счет гола в компенсированное время.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на североамериканский мундиаль, Испания неизменно выигрывала.
С такими выступлениями подопечные Луиса де ла Фуэнте были бы очевидным фаворитом в игре против соперника попроще, но здесь им предстоит сойтись против сильнейшего до сих пор оппонента.
Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами в активе.
Статистика для ставок
- в 10-ти последних матчах Франция забила первой
- в пяти из шести последних матчей Испания не пропустила
- в пяти последних матчах Испания забила первой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.10, успех Испании — в 3.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2.5 — 1.90.
Прогноз: в 10-ти последних матчах Франция забила первой. Атака «Ле Бле» настолько мощна, что ее шансы открыть счет высоки.
И хотя в пяти последних поединках Испания забила первой, в этих встречах ей противостояли соперники явно послабее.
Ставка: Франция забьет первой за 1.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей «Селексьон».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10
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