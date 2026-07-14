В этом экспрессе разберём полуфинал ЧМ-2026, а также два матча квалификации Лиги чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.90.

Франция — Испания

Футбол. Чемпионат мира

Полуфинал чемпионата мира 2026 года сведёт между собой две сильнейшие европейские сборные последних лет. Впервые в истории мировых первенств до этой стадии добрались сразу четыре национальные команды, занимающие первые четыре строчки рейтинга ФИФА.

Испания приехала на мундиаль в статусе одного из основных претендентов на титул. За последние годы «красная фурия» выиграла чемпионат Европы и дошла до финала Лиги наций УЕФА, подтвердив, что вновь входит в число мировых лидеров. Турнир для команды Луиса де ла Фуэнте начался неожиданной ничьей с Кабо-Верде, однако позже стало понятно, насколько крепким оказался этот соперник. Затем испанцы уверенно разобрались с Саудовской Аравией и Уругваем, обеспечив себе первое место в группе.

На стадии плей-офф Испании досталась, пожалуй, самая сложная сетка среди всех участников полуфиналов. Если Австрию удалось пройти без особых проблем, то в матчах против Португалии и Бельгии судьбу встреч решили голы Микеля Мерино в концовках. Полузащитник стал настоящим джокером.

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Франция выглядит одной из самых убедительных команд нынешнего чемпионата мира. Подопечные Дидье Дешама без потерь преодолели групповой этап, последовательно победив Сенегал, Ирак и Норвегию, а затем в плей-офф уверенно прошли Швецию, Парагвай и Марокко. При этом французы неизменно побеждали в основное время, демонстрируя стабильность как в атаке, так и в обороне.

Главной силой сборной Франции остаётся линия нападения. Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Олисе регулярно создают проблемы любой защите, а глубина состава позволяет Дешаму поддерживать высокий темп на протяжении всей встречи.

Ставка: Проход Франции за 1.66.

«Нью-Сейнтс» — «Сабах»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Минувший сезон стал историческим для бакинского «Сабаха». Столичный клуб впервые завоевал золотые медали чемпионата Азербайджана, прервав многолетнее доминирование «Карабаха». Пока главный конкурент был сосредоточен на выступлении в Лиге чемпионов, «Сабах» уверенно провёл внутренний сезон и опередил его на девять очков.

Для «Сабаха» это уже третья подряд еврокубковая кампания. В предыдущие годы азербайджанский коллектив постепенно набирался международного опыта. Сначала команда остановилась в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, неожиданно уступив ирландскому «Сент-Патриксу». Год спустя, став обладателем Кубка Азербайджана, клуб стартовал в квалификации Лиги Европы, где навязал борьбу словенскому «Целе», а затем дошёл до третьего раунда отбора Лиги конференций, завершив выступление после противостояния с болгарским «Левски». Теперь «Сабах» впервые представляет Азербайджан в Лиге чемпионов в статусе чемпиона страны.

«Нью Сейнтс» остаётся самым опытным представителем Уэльса на европейской арене. Валлийский клуб регулярно участвует в квалификации еврокубков, однако чаще всего его путь заканчивается после одной-двух успешно пройденных стадий. Наиболее заметным достижением команды стал выход в общий этап Лиги конференций в сезоне-2024/25.

Первый поединок этого противостояния полностью остался за «Сабахом». Азербайджанский клуб открыл счёт во втором тайме, а ближе к финальному свистку забил ещё раз, оформив комфортную победу со счётом 2:0.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.48.

«Дьёр» — «Викингур» Рейкьявик

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Дьёр» в прошлом сезоне завоевал пятый чемпионский титул в своей истории, впервые с 2013 года поднявшись на вершину национального первенства. Для большинства нынешних футболистов команды участие в квалификации Лиги чемпионов станет новым опытом, однако международную практику коллектив уже получил год назад.

В предыдущем еврокубковом сезоне «Дьёр» выступал в квалификации Лиги конференций, где сумел добраться до решающего раунда отбора. По ходу турнира венгерский клуб проявил характер, сумев после поражений в первых матчах пройти армянский «Пюник» и шведский АИК. Лишь в заключительном квалификационном раунде команда уступила венскому «Рапиду», хотя начинала противостояние с победы.

«Викингур» из Рейкьявика за последние годы закрепился среди сильнейших клубов Исландии. Начиная с 2020 года команда практически регулярно выступает в еврокубках и даже сумела пробиться в основной этап Лиги конференций. В сезоне-2025 исландцы дошли до стадии 1/16 финала, а годом ранее остановились в третьем квалификационном раунде. Тогда «Викингур» сенсационно обыграл дома датский «Брондбю» со счётом 3:0, однако в ответной встрече потерпел поражение 0:4 и завершил борьбу.

Первый матч нынешнего противостояния прошёл при заметном преимуществе исландской команды. «Дьёр» практически всю игру действовал вторым номером и долгое время успешно сдерживал давление соперника, но всё же пропустил решающий мяч уже в компенсированное время, уступив со счётом 0:1.

Ставка: Обе команды забьют за 1.59.

3.90 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.90.