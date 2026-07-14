В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Сутьеска» из Черногории будет принимать «Кайрат» из Казахстана. Игра пройдет в Никшиче 15 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Сутьеска»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Сутьеска» набрала 72 очка и стала чемпионом Черногории. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 22 победы, сыграл 6 встреч вничью и потерпел 8 поражений.
Последние матчи: В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Сутьеска» проиграла «Кайрату» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Клуб из Черногории потерпел пятое поражение в пяти матчах. Помимо игры в Лиге чемпионов «Сутьеска» проиграла в трех товарищеских встречах: «Сараево» (1:2), «Морнар Бар» (0:1), «Борац» (0:1), а также уступила клубу «Единство» (1:3) в чемпионате Черногории.
«Кайрат»
Турнирная таблица: «Кайрат» в Премьер-лиге сезона 2025 завоевал титул чемпиона Казахстана. «Жёлто-черные» в 26 матчах набрали 59 очков и на два пункта опередили «Астану».
В нынешнем розыгрыше казахстанского чемпионата «Кайрат» занимает 2-е место с активом в 39 очков. От лидера — клуба «Ордабасы» отставание составляет 1 пункт.
Последние матчи: В матче Лиги чемпионов «Кайрат» переиграл черногорскую «Сутьеску» (2:1). В составе казахстанского коллектива голами отметились Лукас Африко и Марк Гуаль.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Кайрат» одержал победу в пятом матче подряд, помимо встречи с «Сутьеской», казахи оказались сильнее «Окжетпеса» (5:0, 3:1), и «Кызылжара» (4:2, 3:0) в рамках чемпионата страны.
Статистика для ставок
- «Кайрат» — чемпион Казахстана
- «Сутьеска» — чемпион Черногории
- «Кайрат» одержал победу над «Сутьеской» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кайрата» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 3.75. На победу «Сутьески» — 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.
Прогноз: В первом матче первого раунда «Сутьеска» и «Кайрат» смогли забить друг другу. Не исключаем, что черногорцы и казахи снова забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.54.