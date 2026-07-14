прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.27

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Рига» будет принимать «Арарат-Армению». Игра пройдет в Риге 14 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.27.

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«Рига»

Турнирная таблица: «Рига» — чемпион Латвии, в минувшем сезоне клуб набрал 88 очков, одержав 27 побед, сыграв 7 встреч вничью и потерпев 2 поражения. В нынешнем розыгрыше латвийского первенства рижане занимают вторую строчку и отстают от лидера РФШ на 1 пункт.

Последние матчи: В первом матче Лиги чемпионов «Рига» проиграла чемпиону Армении со счётом 0:2. Между играми в еврокубке рижане провели встречу в Кубке Латвии. «Рига» переиграла клуб «Ливон» (3:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Поединком против «Арарат-Армении» прервалась 19-матчевая серия «Риги» без поражений. Команда ранее одержала 15 побед и 4 поединка завершила вничью.

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: «Арарат-Армения» — чемпион своей страны. В 27 матчах внутреннего первенства участник Лиги чемпионов набрал 60 очков, опередив своего преследователя — клуб «Ноа» на 4 пункта.

Последние матчи: Чемпион Армении сделал серьёзную заявку на выход во второй раунд Лиги чемпионов, переиграв на своем поле «Ригу» с разницей в два мяча (2:0). В составе победителей голами отметились Карлос Франса и Угу Оливейра. Футболисты «Арарат-Армении» забили во втором тайме.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Арарат-Армения» не проигрывает с 10 мая, тогда армянский коллектив уступил в чемпионате Армении команде «Ноа» (0:4). С тех пор участник Лиги чемпионов одержал три победы и две встречи сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» — чемпион Армении

«Рига» — чемпион Латвии

«Арарат-Армения» обыграла «Ригу» со счётом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Арарат-Армении» — 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.87.

Прогноз: «Арарат-Армения» может сделать ставку на игру от обороны, так как ведёт в дуэли с рижанами с разницей в два мяча. Ожидаем, что чемпион Армении начнёт сушить игру.

3.27 Фора «Арарат-Армении» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.27 на матч «Рига» — «Арарат-Армения» позволит вывести на карту выигрыш 2270₽, общая выплата — 3270₽

Ставка: Фора «Арарат-Армении» (0) с коэффициентом 3.27.

Прогноз: Не стоит ожидать результативной игры со стороны «Риги» и «Арарат-Армении».

1.87 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Рига» — «Арарат-Армения» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.