прогноз на дуэль за четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.85

14 июля в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги чемпионов сыграют «Дьёр» и «Викингур» Рейкьявик. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Дьёр»

Турнирное положение: «Дьёр» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря неожиданному титулу чемпиона Венгрии в прошлом сезоне.

Команда лишь на один балл опередила своего конкурента — «Ференцварош», а также на 16 очков занявшего третье место — «Пакш».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги чемпионов, клуб на чужом поле проиграл нынешнему сопернику — 0:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим коллектив уже сумел оказаться на высоте, когда в товарищеской встрече на выезде одержал победу над сербской «Войводиной» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в семи последних поединках — они были как официальными, так и товарищескими — «Дьёр» выиграл лишь трижды при трех ничьих и одном поражении.

Такие результаты должны тревожить хозяев поля в их надеждах пройти в следующий круг турнира, но перевес в классе над соперником и домашняя поддержка по идее могут помочь отыграться.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

«Викингур» Рейкьявик

Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря завоеванию чемпионского титула в Исландии в 2025 году.

Команда на 12 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Валюр», а также на 15 баллов третий в таблице «Стьярнан».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб как раз оказался сильнее со счетом 1:0.

Ранее в 13-м туре текущего сезона чемпионата Исландии коллектив также оказался на высоте, в домашних стенах одержав победу над «Акюрейри» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 23-х последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик проиграл лишь раз при 21-й победе и одной ничьей.

Столь мощная форма наверняка заряжает гостей уверенностью в своих силах, однако им противостоит чуть более классный соперник, который теперь получит поддержку своих трибун.

Николай Хансен — автор пока что единственного гола в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Дьёр» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Викингура» Рейкьявик забивали три или больше голов

в 22-х из 23-х последних матчей «Викингур» Рейкьявик не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дьёр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.25, выигрыш «Викингура» Рейкьявик — в 3.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.33.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали три или больше мячей. Так было и в их шести последних выездных поединках.

Между тем, такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев поля.

1.85 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Дьёр» — «Викингур» Рейкьявик принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь так было в шести из 10-ти последних матчей «Викингура» Рейкьявик.

2.33 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Дьёр» — «Викингур» Рейкьявик принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.33