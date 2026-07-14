14 июля в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги чемпионов сыграют «Дьёр» и «Викингур» Рейкьявик. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Дьёр»
Турнирное положение: «Дьёр» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря неожиданному титулу чемпиона Венгрии в прошлом сезоне.
Команда лишь на один балл опередила своего конкурента — «Ференцварош», а также на 16 очков занявшего третье место — «Пакш».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги чемпионов, клуб на чужом поле проиграл нынешнему сопернику — 0:1.
Перед этим коллектив уже сумел оказаться на высоте, когда в товарищеской встрече на выезде одержал победу над сербской «Войводиной» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в семи последних поединках — они были как официальными, так и товарищескими — «Дьёр» выиграл лишь трижды при трех ничьих и одном поражении.
Такие результаты должны тревожить хозяев поля в их надеждах пройти в следующий круг турнира, но перевес в классе над соперником и домашняя поддержка по идее могут помочь отыграться.
Команда пока что не забивала в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.
«Викингур» Рейкьявик
Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря завоеванию чемпионского титула в Исландии в 2025 году.
Команда на 12 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Валюр», а также на 15 баллов третий в таблице «Стьярнан».
Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб как раз оказался сильнее со счетом 1:0.
Ранее в 13-м туре текущего сезона чемпионата Исландии коллектив также оказался на высоте, в домашних стенах одержав победу над «Акюрейри» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 23-х последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик проиграл лишь раз при 21-й победе и одной ничьей.
Столь мощная форма наверняка заряжает гостей уверенностью в своих силах, однако им противостоит чуть более классный соперник, который теперь получит поддержку своих трибун.
Николай Хансен — автор пока что единственного гола в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей «Дьёр» не выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Викингура» Рейкьявик забивали три или больше голов
- в 22-х из 23-х последних матчей «Викингур» Рейкьявик не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дьёр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.25, выигрыш «Викингура» Рейкьявик — в 3.66.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.33.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали три или больше мячей. Так было и в их шести последних выездных поединках.
Между тем, такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев поля.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь так было в шести из 10-ти последних матчей «Викингура» Рейкьявик.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.33