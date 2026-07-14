прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов ТНС из Уэльса будет принимать азербайджанский «Сабах». Игра пройдет в Озуэстри 14 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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ТНС

Турнирная таблица: В чемпионате Уэльс ТНС завоевал золото, набрав 80 очков после 32 туров. Валлийский клуб одержал 26 побед, сыграл 2 матча вничью и в 4 играх потерпел поражение.

Последние матчи: В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Нью-Сейнтс» проиграл чемпиону Азербайджана с разницей в два мяча (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних матчах чемпион Уэльса одержал три победы, одну игру сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Сабах»

Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.

Последние матчи: В первой игре первого раунда Лиги чемпионов «Сабах» переиграл ТНС (2:0). По голу во втором тайме забили Кахим Паррис и Велько Шимич.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал две победы, две встречи завершил вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

Статистика для ставок

«Сабах» — чемпион Азербайджана

ТНС — чемпион Уэльса

«Сабах» обыграл ТНС (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.00. На победу ТНС — 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Сабах» едет на ответную игру с гандикапом в два мяча, на достигнутом чемпион Азербайджана останавливаться не собирается. Ожидаем, что клуб сможет снова обыграть соперника.

2.00 Фора «Сабаха» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ТНС — «Сабах» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Сабаха» (-1) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч ТНС — «Сабах» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.