В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов ТНС из Уэльса будет принимать азербайджанский «Сабах». Игра пройдет в Озуэстри 14 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
ТНС
Турнирная таблица: В чемпионате Уэльс ТНС завоевал золото, набрав 80 очков после 32 туров. Валлийский клуб одержал 26 побед, сыграл 2 матча вничью и в 4 играх потерпел поражение.
Последние матчи: В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Нью-Сейнтс» проиграл чемпиону Азербайджана с разницей в два мяча (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних матчах чемпион Уэльса одержал три победы, одну игру сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.
Последние матчи: В первой игре первого раунда Лиги чемпионов «Сабах» переиграл ТНС (2:0). По голу во втором тайме забили Кахим Паррис и Велько Шимич.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал две победы, две встречи завершил вничью и в одном поединке потерпел фиаско.
Статистика для ставок
- «Сабах» — чемпион Азербайджана
- ТНС — чемпион Уэльса
- «Сабах» обыграл ТНС (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.00. На победу ТНС — 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.
Прогноз: «Сабах» едет на ответную игру с гандикапом в два мяча, на достигнутом чемпион Азербайджана останавливаться не собирается. Ожидаем, что клуб сможет снова обыграть соперника.
Ставка: Фора «Сабаха» (-1) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.