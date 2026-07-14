«Флориана» снова всех удивит?

прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.85

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов ирландский «Шемрок Роверс» примет мальтийскую «Флориану». Игра пройдет в Дублине 11 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

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«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: чемпионат Ирландии сейчас продолжается и «обручи» претендуют на чемпионский титул.

Команда из Дублина имеет в своем активе 50 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице.

За 25 матчей «Роверс» смог забить 40 мячей, а пропустил всего 22.

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Последние матчи: в первой игре Лиги чемпионов дублинцы уступили «Флориане» (0:2).

До этого же дублинский коллектив смог победить «Слайго Роверс» (2:1) и «Голуэй Юнайтед» (3:1) в чемпионате страны.

Календарь и таблица Лиги Европы

Не сыграют: дисквалифицирован Мэтью Хили.

Состояние команды: подопечные Стивена Брэдли являются фаворитами чемпионата Ирландии, а вот в еврокубках им тяжело. Если «Шемрок Роверс» сможет пройти в групповой этап любого из европейских кубков, то это будет настоящим успехом.

«Флориана»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «зеленые» смогли стать чемпионами Мальты.

Команда из одноименного города набрала 37 баллов и заняла первую строчку по итогам регулярного чемпионата.

За 16 матчей коллектив из Флорианы имел следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 28:12.

Последние матчи: в первой игре Лиги чемпионов флорианцы обыграли «Шемрок Роверс» со счетом 2:0.

До этого же в полуфинале чемпионата Мальты «Флориана» в серии пенальти одолела «Валлетту», а в финале справилась с «Маршакслокком» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Джанлуки Атцори являются фаворитами и проход дальше будет прекрасным достижением для команды. Если же говорить о выходе «Флорианы» в групповой этап еврокубка, то это вряд ли произойдет.

Статистика для ставок

«Флориана» выиграла 4 последних матча

«Шемрок Роверс» проиграл 1 из последних 6 матчей

В первой игре «Флориана» победила «Шемрок Роверс» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35, ничья — в 4.40, успех «Флорианы» — в 8.50.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.80, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.90.

Прогноз: «Флориана» в первой игре показала, на что способна, поэтому и в «ответке» вполне может не проиграть.

2.85 ничья или победа Флорианы Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Шемрок Роверс» — «Флориана» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ничья или победа «Флорианы» за 2.85.

Прогноз: вряд ли будет много голов, ведь «Флориана» должна «закрыться» с первых же минут.

1.90 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Шемрок Роверс» — «Флориана» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.90